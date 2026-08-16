Giá vàng hôm nay ngày 16/8: Giá vàng trong nước đồng loạt tăng

Giá vàng thế giới

Giá vàng thế giới hiện được niêm yết quanh mức 4.377 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa bao gồm thuế và phí, giá vàng thế giới tương đương khoảng 139,4 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 4,6 triệu đồng/lượng. Xét trong 30 ngày qua, giá vàng thế giới đã tăng 316,2 USD/ounce, tương ứng mức tăng 7,79%.

Tuần qua, thị trường vàng trải qua nhiều nhịp biến động khi giới đầu tư liên tục điều chỉnh kỳ vọng về chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Động lực chính hỗ trợ kim loại quý là khả năng Fed tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 9 suy giảm, dù thị trường vẫn chịu sức ép từ đồng USD, giá dầu, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ và hoạt động chốt lời.

Diễn biến giá vàng thế giới trong 24 giờ qua. Nguồn: Kitco.

Trong hai phiên đầu tuần, giá vàng duy trì xu hướng đi lên khi thị trường chờ đợi các số liệu lạm phát quan trọng của Mỹ. Đến phiên thứ tư, đà tăng được củng cố sau khi chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7 nhìn chung phù hợp với dự báo, qua đó làm dịu lo ngại Fed sẽ tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ trong tháng 9. Giá vàng nhờ đó có thời điểm vươn lên mức cao nhất trong 10 tuần.

Diễn biến đảo chiều trong phiên thứ năm khi các số liệu mới về lạm phát bán buôn tác động đến nhu cầu nắm giữ vàng với vai trò phòng ngừa lạm phát. Áp lực chốt lời sau bốn phiên tăng liên tiếp cũng khiến kim loại quý điều chỉnh mạnh.

Sang phiên thứ Sáu, vàng tiếp tục chịu sức ép trong bối cảnh giá dầu đi lên do những bất ổn liên quan đến xung đột tại Iran, trong khi lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ nhích tăng. Có thời điểm, giá vàng giao ngay lùi xuống 4.311 USD/ounce, mức thấp nhất trong tuần.

Tuy nhiên, xu hướng giảm không kéo dài. Báo cáo doanh số bán lẻ của Mỹ công bố sau đó cho thấy mức giảm 0,6%, trái với kỳ vọng của thị trường. Số liệu này tiếp tục củng cố khả năng Fed giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp tháng 9, qua đó kéo giá vàng phục hồi vào cuối phiên và khép lại tuần giao dịch với mức tăng.

Triển vọng tuần tới vẫn nhận được đánh giá tương đối tích cực. Khảo sát vàng hàng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy phần lớn chuyên gia Phố Wall giữ quan điểm lạc quan, trong khi tâm lý của nhà đầu tư Main Street cũng nghiêng về chiều hướng tích cực.

Theo ông Adrian Day - Chủ tịch Adrian Day Asset Management, thị trường vàng đang giằng co giữa triển vọng lãi suất và những lo ngại về tình hình tài khóa. Điều này khiến giá vàng chủ yếu dao động trong một vùng nhất định. Dù vậy, ông đánh giá vùng hỗ trợ của kim loại quý vẫn khá vững, song chưa đủ điều kiện để hình thành một nhịp tăng bứt phá.

Trong khi đó, ông Darin Newsom - Chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại Barchart.com cho rằng, các yếu tố nền tảng của thị trường vàng chưa có nhiều thay đổi. Nhu cầu từ các ngân hàng trung ương tiếp tục tạo lực đỡ dài hạn, trong khi dòng vốn đầu tư vẫn biến động.

Ở góc độ kỹ thuật ngắn hạn, ông Newsom thận trọng hơn khi cho rằng hợp đồng vàng tương lai tháng 12 đang xuất hiện dấu hiệu hình thành xu hướng giảm trên biểu đồ giá đóng cửa hàng ngày. Theo đó, dù triển vọng dài hạn vẫn có lực mua hỗ trợ, giá vàng có thể đối mặt với áp lực bán trong tuần tới.

Giá vàng trong nước

Kết phiên giao dịch ngày 15/8, giá vàng trong nước đồng loạt tăng ở cả phân khúc vàng miếng và vàng nhẫn.

Ở phân khúc vàng miếng, DOJI, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải và PNJ tăng 700.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, giao dịch ở mức 141 - 144 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu tăng 500.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 1,1 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, đưa giá vàng miếng lên 140,7 - 144,4 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, DOJI tăng 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, đưa giá vàng nhẫn lên ngưỡng 140,5 - 144,5 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu tăng tăng 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, giá vàng nhẫn tăng lên 140,7 - 144,7 triệu đồng/lượng.

Bên cạnh đó, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý tăng tăng 700.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, giao dịch ở mức 141 - 144 triệu đồng/lượng. PNJ tăng 600.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 700.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, đưa giá vàng nhẫn lên mức 140,3 - 143,9 triệu đồng/lượng.