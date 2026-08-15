Thị trường

Ngày 15/8: Giá bạc đảo chiều tăng

10:45 | 15/08/2026
Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (15/8) đồng loạt đảo chiều tăng. Cụ thể, giá bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo tăng hơn 900 nghìn đồng/kg chiều mua vào và 960 nghìn đồng/kg chiều bán ra. Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay tăng 0,37% so với hôm qua.
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Ngày 15/8: Giá bạc đảo chiều tăng
Ảnh minh họa

Cập nhật lúc 10h15 giờ ngày 15/8, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 2.294.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.365.000 đồng/lượng (bán ra), tăng lần lượt 35 đồng/lượng (mua vào) và 36 đồng/lượng (bán ra) so với giá niêm yết sáng hôm qua.

Giá các thương hiệu bạc khác niêm yết trên Phú Quý cụ thể như sau: bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 2.294.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.365.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 2.294.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.699.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo ở mức 61.173.180 đồng/kg (mua vào) và 63.066.509 đồng/kg (bán ra).

Cập nhật bảng giá bạc lúc 10h15 ngày 15/8/2026 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý:

Ngày 15/8: Giá bạc đảo chiều tăng

Trên thị trường quốc tế, tại thời điểm 10h10 ngày 15/8, giá bạc giao ngay ở mức 64,7045 USD/ounce, tăng 0,37% so với hôm qua.

Diễn biến này cho thấy bạc vẫn đang trong trạng thái giằng co mạnh sau khi liên tục biến động trong những phiên gần đây. Mốc 65 USD/ounce tiếp tục là khu vực mà thị trường đặc biệt quan tâm.

Theo các dữ liệu thị trường quốc tế, bạc đã có một tuần tích cực hơn khi kỳ vọng về chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) thay đổi theo hướng bớt cứng rắn. Wall Street Journal cho biết, bạc kỳ hạn tăng khoảng 0,2% trong phiên cuối tuần, lên gần 64,99 USD/ounce; tính cả tuần, bạc tăng khoảng 2,61% và ghi nhận tuần tăng thứ hai liên tiếp.

Tuy nhiên, đà tăng chưa đủ mạnh để tạo thành một xu hướng bứt phá rõ ràng. Giá bạc vẫn chịu tác động đồng thời từ triển vọng lãi suất, đồng USD, lợi suất trái phiếu Mỹ và những diễn biến địa chính trị.

Ngày 15/8: Giá bạc đảo chiều tăng

Theo chuyên gia phân tích kim loại quý Christopher Lewis, mốc 65,50 USD/ounce đang được xem là ngưỡng quan trọng đối với giá bạc. Nếu vượt qua vùng này một cách thuyết phục, đà tăng có thể được củng cố, mở ra khả năng hướng tới mục tiêu 70 USD/ounce.

Ở chiều ngược lại, nếu áp lực bán gia tăng khiến giá bạc suy giảm mạnh, vùng 60 USD/ounce có thể trở thành ngưỡng hỗ trợ đáng chú ý. Việc đánh mất mốc này sẽ cho thấy thị trường đang chịu sức ép điều chỉnh lớn hơn.

Chuyên gia cho rằng giá bạc vẫn đang trong trạng thái tích lũy và thiếu định hướng rõ ràng. Những phiên giao dịch gần đây liên tục xuất hiện các nhịp tăng giảm đan xen, phản ánh sự thận trọng của nhà đầu tư. Trong thời gian tới, diễn biến lãi suất Mỹ cùng các yếu tố địa chính trị sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc định hình xu hướng của kim loại quý này./.

Xuân Cường (tổng hợp)
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