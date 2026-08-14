Thị trường

Ngày 14/8: Giá cà phê tiếp tục giảm, hồ tiêu neo ở mức cao

06:35 | 14/08/2026
Giá cà phê trong nước hôm nay (14/8) tiếp tục giảm 500 đồng/kg so. Hiện giá trung bình tại các vùng trồng trọng điểm Tây Nguyên trong khoảng 96.300 - 97.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu không biến động, dao động trong khoảng 136.000 - 139.000 đồng/kg.
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Giá cà phê trong nước hôm nay điều chỉnh giảm. Ảnh minh họa

Giá cà phê trong nước giảm 500 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên tiếp tục giảm theo diễn biến của robusta trên thị trường thế giới. So với ngày hôm trước, giá thu mua đồng loạt hạ 500 đồng/kg, đưa mặt bằng giao dịch về khoảng 96.300 - 97.000 đồng/kg.

Cụ thể, tại Đắk Nông cũ (Lâm Đồng), các đại lý điều chỉnh giá thu mua xuống 97.000 đồng/kg. Dù giảm, đây vẫn là mức cao nhất trong số các địa phương được khảo sát.

Tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá cà phê cùng giảm 500 đồng/kg, xuống 96.800 đồng/kg. Lâm Đồng cũng giảm tương ứng, còn 96.300 đồng/kg, tiếp tục là địa phương có giá thu mua thấp nhất khu vực.

Như vậy, sau khi phục hồi lên mốc 98.000 đồng/kg vào đầu tuần, giá cà phê nội địa đã quay đầu giảm trong hai phiên liên tiếp và hiện lùi khá xa mốc tâm lý 100.000 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, hai dòng cà phê chủ chốt tiếp tục diễn biến trái chiều. Cụ thể, trên sàn London, giá cà phê Robusta hợp đồng giao tháng 9/2026 giảm thêm 0,34%, tương đương 13 USD/tấn, xuống 3.769 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 11/2026 giảm mạnh hơn 0,66%, tương đương 25 USD/tấn, còn 3.752 USD/tấn.

Trái lại, trên sàn New York, giá cà phê Arabica nối dài đà tăng. Hợp đồng giao tháng 9/2026 tăng 1,3%, tương đương 4,35 US cent/pound, lên 340,1 US cent/pound. Hợp đồng arabica giao tháng 12/2026 cũng tăng 1,35%, tương đương 4,25 US cent/pound, đạt 319,95 US cent/pound.

Giá tiêu trong nước đi ngang

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Giá tiêu hôm nay duy trì ổn định. Ảnh minh họa

Giá tiêu hôm nay tại các vùng sản xuất trọng điểm không ghi nhận biến động mới so với ngày trước đó, tiếp tục dao động trong khoảng 136.000 - 139.000 đồng/kg.

Trong đó, Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) tiếp tục dẫn đầu thị trường với giá thu mua 139.000 đồng/kg. Đứng thứ hai là Đắk Lắk với 138.000 đồng/kg. Trong khi đó, Gia Lai, Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. Hồ Chí Minh) cùng ghi nhận mức 136.000 đồng/kg, thấp nhất trong số các địa phương được khảo sát.

Như vậy, sau những nhịp tăng giảm nhẹ những ngày gần đây, thị trường hồ tiêu nội địa đang trở lại trạng thái ổn định. Khoảng cách giữa mức giá cao nhất và thấp nhất hiện ở mức 3.000 đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, giá hồ tiêu tại các nước sản xuất lớn cũng chưa ghi nhận biến động.

Theo dữ liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), tiêu đen Indonesia hiện được niêm yết ở mức 6.856 USD/tấn. Tiêu đen Brazil ASTA 570 đứng ở mức 5.900 USD/tấn, trong khi tiêu đen Malaysia đạt 9.300 USD/tấn.

Đối với Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu tiếp tục dao động trong khoảng 5.970 - 6.050 USD/tấn, tương ứng với hai chủng loại 500 g/l và 550 g/l.

Ở phân khúc tiêu trắng, tiêu trắng Muntok của Indonesia được chào bán ở mức 9.387 USD/tấn.

Giá tiêu trắng xuất khẩu của Việt Nam hiện đứng ở 8.400 USD/tấn, trong khi Malaysia tiếp tục duy trì mức cao hơn đáng kể, đạt 12.200 USD/tấn./.

Tuấn Anh (tổng hợp)
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