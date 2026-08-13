3,3 triệu AUD hỗ trợ Việt Nam nghiên cứu nông nghiệp xanh, thích ứng khí hậu

Chiến lược 10 năm 2026 - 2035 sẽ hỗ trợ Việt Nam xây dựng nền kinh tế nông nghiệp hiệu quả, có trách nhiệm và chất lượng cao, đồng thời thúc đẩy việc thực hiện cam kết phát thải ròng bằng 0 và các mục tiêu phát triển bền vững. Chiến lược tập trung vào việc sử dụng tài nguyên thiên nhiên hiệu quả hơn, bảo vệ môi trường, chuyển đổi số và tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu của ngành nông nghiệp.

Đại diện ACIAR và Bộ Nông nghiệp và Môi trường trao đổi bản Chiến lược hợp tác nghiên cứu nông nghiệp 2026 - 2035 tại Canberra (Australia). Ảnh: ACIAR.

TS. Nick Austin - Quyền Tổng Giám đốc ACIAR cho biết: “Thông qua quan hệ hợp tác sâu sắc và chiến lược trong nghiên cứu và đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp, Việt Nam và Australia sẽ cùng nhau thúc đẩy phát triển bền vững, chuyển đổi xanh, trung hòa các-bon và khả năng chống chịu trước các thách thức toàn cầu”.

Hai dự án nghiên cứu sắp tới sẽ hiện thực hóa các cam kết trong bản chiến lược, góp phần tăng cường năng lực, sinh kế, hòa nhập xã hội và thúc đẩy doanh nghiệp địa phương tại tỉnh Khánh Hòa và lưu vực sông Hồng.

Dự án đầu tiên “Fish Tech Plus: Xây dựng năng lực cho các nước tiểu vùng sông Mekong thực hiện các giải pháp kỹ thuật thủy sản trong các chương trình phát triển sông”, với ngân sách 480.000 AUD dành cho Việt Nam sẽ bắt đầu trong tháng 8 này.

Dự án sẽ tăng cường năng lực thể chế và cộng đồng, giúp phát triển sông bền vững và bao trùm tại tiểu vùng Mekong thông qua nghiên cứu, giáo dục và trình diễn các cơ sở hạ tầng thân thiện với cá, qua đó nâng cao khả năng thích ứng với khí hậu, bảo vệ sinh kế dựa vào sông và thúc đẩy bình đẳng giới và hòa nhập xã hội.

Dự án thứ hai “Hỗ trợ phát triển ngành ngọc trai mabé tại tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam”, với ngân sách 2,8 triệu AUD dự kiến bắt đầu vào tháng 1/2027, hỗ trợ nghiên cứu, đào tạo và phát triển thị trường nhằm giúp các hộ sản xuất nhỏ cải thiện sinh kế thông qua tham gia vào chuỗi giá trị nuôi trồng thủy sản mới nổi.

Dự án sẽ cải thiện các hệ thống sản xuất giống, ương và nuôi thương phẩm; nâng cao kỹ năng chế biến sau thu hoạch; phát triển các sản phẩm giá trị gia tăng từ ngọc trai và vỏ trai; đồng thời nâng cao hiểu biết và khả năng tiếp cận thị trường cho nông dân.

Dự án cũng sẽ xem xét tính bền vững về mặt môi trường và các rủi ro liên quan đến khí hậu để định hướng mở rộng ngành một cách có trách nhiệm. Thông qua thử nghiệm công nghệ và thị trường, dự án sẽ tạo nền tảng giúp phát triển các mô hình sinh kế liên quan đến ngọc trai mabé sang các vùng ven biển khác của Việt Nam.

Các dự án hợp tác này thể hiện cam kết chung về việc thực hiện nghiên cứu thực tiễn, tạo sinh kế trong nền kinh tế đại dương, tăng cường năng lực địa phương và hỗ trợ sự tham gia bao trùm hơn, đặc biệt với phụ nữ và người khuyết tật.