20 triệu EUR hỗ trợ Việt Nam bảo tồn và phục hồi rừng tự nhiên

Được đồng tài trợ bởi Liên minh châu Âu cùng Bộ Hợp tác và Phát triển Kinh tế Đức (BMZ), triển khai bởi Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm phối hợp với Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ), Dự án sẽ góp phần vào tăng trưởng xanh, bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo tồn đa dạng sinh học, qua đó và thúc đẩy chuỗi giá trị dựa vào rừng bền vững với môi trường, nhạy cảm với khí hậu, đảm bảo sự tham gia công bằng và toàn diện của các bên liên quan tại khu vực Tây Bắc và Tây Nguyên.

Các đại biểu nhấn nút khởi động dự án. Ảnh: ĐSQ Đức

Dự án được triển khai tại 5 tỉnh: Sơn La, Điện Biên, Quảng Ngãi, Gia Lai và Đắk Lắk, tập trung vào việc: Tăng cường công tác bảo tồn, phục hồi và quản lý bền vững rừng tự nhiên thích ứng với biến đổi khí hậu, bao gồm ứng dụng công nghệ số vào giám sát đa dạng sinh học và bảo vệ rừng dựa vào cộng đồng; Thúc đẩy phát triển các chuỗi giá trị dựa vào rừng bền vững và thân thiện với môi trường, tăng cường sự tham gia công bằng, toàn diện và bình đẳng giới của các bên liên quan; Tăng cường năng lực và hỗ trợ hoàn thiện các khung pháp lý nhằm nhân rộng các giải pháp dựa vào thiên nhiên trên phạm vi toàn quốc.

Với nguồn tài trợ 20 triệu EUR từ Liên minh châu Âu, dự án “Hỗ trợ ngành Lâm nghiệp Việt Nam của Liên minh châu Âu” sẽ cùng với Dự án “Bảo tồn, tài chính bền vững và phát triển các hệ sinh thái phức hợp tại các khu rừng đặc dụng và phòng hộ của Việt Nam” (gọi tắt là MEPA) đồng tài trợ từ Chính phủ Đức với nguồn vốn ODA 7,5 triệu EUR được bắt đầu triển khai từ đầu năm 2026.

Phát biểu tại Hội nghị, Ông Trần Quang Bảo - Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhấn mạnh: “Dự án Hỗ trợ ngành lâm nghiệp Việt Nam của Liên minh châu Âu thể hiện cam kết chung trong việc bảo vệ, quản lý rừng tự nhiên tại Việt Nam theo hướng bền vững và toàn diện. Thông qua tăng cường phục hồi rừng tự nhiên và thúc đẩy quản lý rừng bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển sinh kế bền vững, Dự án sẽ góp phần thực hiện các mục tiêu của ngành Lâm nghiệp. Chúng tôi đánh giá cao quan hệ hợp tác lâu dài và hiệu quả với Liên minh châu Âu và Chính phủ Đức trong thúc đẩy phát triển lâm nghiệp bền vững tại Việt Nam”.

Bà Kristina Buende - Trưởng Ban Hợp tác Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam, phát biểu: “Thông qua cách tiếp cận Nhóm châu Âu, với sự tham gia của Liên minh châu Âu và các quốc gia thành viên EU, chúng tôi cam kết đồng hành cùng Việt Nam trong nỗ lực bảo tồn và phục hồi rừng vì con người, vì thiên nhiên và vì một tương lai có khả năng chống chịu cao và phát thải carbon thấp.”

Ông Michael Lehmann - Phó Trưởng Ban Hợp tác của Đại sứ quán Đức tại Việt Nam, chia sẻ: “Chính phủ Đức là đối tác lâu năm của Việt Nam trong lĩnh vực quản lý rừng bền vững và bảo tồn đa dạng sinh học. Thông qua cách tiếp cận Nhóm châu Âu và nguồn đồng tài trợ bổ sung dành cho Dự án Hỗ trợ ngành lâm nghiệp Việt Nam của Liên minh châu Âu, Chính phủ Đức sẽ tiếp tục hỗ trợ tăng cường quản trị rừng, nâng cao khả năng chống chịu trước biến đổi khí hậu và thúc đẩy các chuỗi giá trị dựa vào rừng một cách bền vững, toàn diện”.