Giá dầu tăng trở lại, thị trường dõi theo Hormuz

Sau 3 phiên giảm liên tiếp, giá dầu thô quay đầu tăng mạnh trong hai phiên giao dịch ngày 6 - 7/8, khi thị trường bắt đầu thận trọng hơn với triển vọng khôi phục hoàn toàn hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz. Những tín hiệu mới từ Iran cho thấy tiến trình đàm phán vẫn còn nhiều trở ngại, khiến lo ngại về nguồn cung năng lượng tại Trung Đông nhanh chóng quay trở lại.

Thông tin được thị trường chú ý nhất trong phiên là việc một ủy ban thuộc Quốc hội Iran đang xem xét dự thảo luật sơ bộ nhằm cấm tàu thuyền của Mỹ, Israel và các quốc gia mà Tehran coi là “thù địch” đi qua eo biển Hormuz. Theo truyền thông Iran, dự thảo còn đề xuất mức phạt lên tới 20% giá trị hàng hóa trên tàu đối với các trường hợp vi phạm nếu được thông qua.

Dù mới chỉ ở giai đoạn xem xét, động thái này được đánh giá là tín hiệu cho thấy, lập trường của Tehran vẫn khá cứng rắn trong bối cảnh các cuộc đàm phán với Mỹ vẫn đang diễn ra. Iran cũng tiếp tục cảnh báo sẽ đáp trả các cơ sở hạ tầng năng lượng trong khu vực nếu Mỹ nối lại các hoạt động quân sự.

Giá dầu thô quay đầu tăng mạnh trong hai phiên giao dịch ngày 6 - 7/8. Ảnh: TL.

Ở chiều ngược lại, tiến trình đàm phán về Hormuz vẫn chưa dừng lại. Theo hãng tin Tasnim, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei cho biết, Iran và Oman đã bước vào giai đoạn cuối của quá trình đàm phán về hành lang vận tải thương mại qua eo biển Hormuz. Hai bên đã thống nhất về tọa độ của hành lang và đang hoàn thiện tuyên bố chung.

Tuy nhiên, ông Baqaei cũng khẳng định, điều đó không đồng nghĩa eo biển Hormuz sẽ sớm mở lại hoàn toàn. Theo phía Iran, các hạn chế hiện nay vẫn xuất phát từ những quan ngại an ninh liên quan đến Mỹ và Israel. Vì vậy, dù các cuộc đàm phán vẫn đang được duy trì, giới đầu tư vẫn chờ thêm những tín hiệu rõ ràng hơn về khả năng khôi phục hoạt động hàng hải qua tuyến vận tải chiến lược này.

Lo ngại về nguồn cung tiếp tục được củng cố khi lực lượng Houthi nhận trách nhiệm về các vụ tấn công nhằm vào cảng và tàu chở dầu của Saudi Arabia đi qua eo biển Bab el-Mandeb.

Theo dữ liệu của Kpler, lưu lượng tàu qua tuyến vận tải này đã giảm trong những ngày đầu tháng 8 và đến ngày 5/8 chỉ còn ghi nhận một tàu lưu thông. Trong khi đó, dữ liệu vận tải cũng thể hiện, xuất khẩu dầu thô và condensate của các nước vùng Vịnh trong tháng 7 vẫn thấp hơn khoảng 40% so với trước khi xung đột bắt đầu. Diễn biến này cho thấy, dòng chảy dầu qua khu vực vẫn chưa thực sự trở lại bình thường.

Thị trường vẫn đang theo sát từng thông tin liên quan đến Hormuz. Dù chưa có thêm gián đoạn đáng kể nào đối với nguồn cung, những tín hiệu trái chiều từ quá trình đàm phán cũng đủ để giá dầu phục hồi sau chuỗi phiên giảm trước đó.