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Ngày 6/8: Giá heo hơi giao động từ 60.000 - 63.000 đồng/kg

06:18 | 06/08/2026
Giá heo hơi hôm nay tiếp tục (6/8) giảm tại miền Bắc và miền Trung - Tây Nguyên, trong khi miền Nam giữ ổn định. Hiện giá heo hơi trên cả nước dao động từ 60.000 - 63.000 đồng/kg, phản ánh thị trường vẫn chịu áp lực từ nguồn cung ổn định trong khi nhu cầu tiêu thụ chưa có nhiều chuyển biến.
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Ngày 6/8: Giá heo hơi giao động từ 60.000 - 63.000 đồng/kg
Giá heo hơi hôm nay tiếp tục giảm tại miền Bắc và miền Trung. Ảnh minh họa

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay tại khu vực miền Bắc tiếp tục xu hướng giảm khi Bắc Ninh và Phú Thọ cùng điều chỉnh giảm 1.000 đồng/kg, xuống còn 62.000 đồng/kg. Sau đợt điều chỉnh này, giá heo hơi tại miền Bắc hiện dao động trong khoảng 61.000 - 63.000 đồng/kg.

Trong đó, Hà Nội và Hưng Yên là hai địa phương duy nhất vẫn duy trì mức 63.000 đồng/kg, cao nhất cả nước.

Nhóm các địa phương gồm Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hải Phòng, Điện Biên, Phú Thọ, Sơn La và Lai Châu đang giao dịch phổ biến ở mức 62.000 đồng/kg.

Trong khi đó, Ninh Bình và Lào Cai tiếp tục là hai địa phương có mức giá thấp nhất khu vực, cùng được thương lái thu mua ở 61.000 đồng/kg.

Nhìn chung, mặt bằng giá tại miền Bắc đã giảm đáng kể so với đầu tuần trước và hiện chỉ còn hai địa phương giữ được mốc 63.000 đồng/kg.

Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay ghi nhận thêm một địa phương giảm giá. Cụ thể, Quảng Trị giảm 1.000 đồng/kg, từ 62.000 đồng/kg xuống còn 61.000 đồng/kg.

Như vậy, sau điều chỉnh, giá heo hơi tại khu vực này hiện chỉ còn dao động quanh hai mức 60.000 đồng/kg và 61.000 đồng/kg.

Trong đó, Đắk Lắk tiếp tục là địa phương có mức giá thấp nhất khu vực khi duy trì ở 60.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại gồm Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Gia Lai, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Khánh Hòa và Lâm Đồng đều đang được giao dịch ở mức 61.000 đồng/kg.

Diễn biến này cho thấy xu hướng giảm giá tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên vẫn chưa dừng lại, dù mức điều chỉnh hiện không còn quá lớn.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay duy trì trạng thái ổn định. Theo khảo sát, giá heo hơi tại khu vực này vẫn dao động trong khoảng 60.000 - 62.000 đồng/kg.

Trong đó, Đồng Nai tiếp tục giữ vị trí địa phương có giá cao nhất khu vực với mức 62.000 đồng/kg. Các địa phương TP Hồ Chí Minh, Vĩnh Long và Cần Thơ cùng giao dịch ở 61.000 đồng/kg.

Trong khi đó, Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang và Cà Mau vẫn là nhóm địa phương có mức giá thấp nhất khu vực, duy trì ở 60.000 đồng/kg./.

Huyền Minh (tổng hợp)
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