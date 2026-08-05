Cục An toàn thực phẩm yêu cầu gỡ bỏ thông tin thực phẩm Slimaura Care x3 trên Lazada, Shopee

Theo văn bản Cục An toàn thực phẩm gửi Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công thương), qua công tác hậu kiểm việc thực hiện các quy định về đăng ký bản công bố, tự công bố, sản xuất và kinh doanh thực phẩm chức năng, đã phát hiện sản phẩm Slimaura Care X3 được rao bán trên Shopee và Lazada.

Tuy nhiên, qua tra cứu dữ liệu cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm, Cục An toàn thực phẩm xác định không cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 838/2024/ĐKSP ngày 23/2/2024 cho sản phẩm Slimaura Care X3 của Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Slimaura Care Việt Nam (có địa chỉ tại Phòng 102, tập thể Viện Khoa học xã hội, nay là Phòng 102, tập thể Viện Khoa học xã hội, xóm Chùa, tổ 6, phường Đống Đa, Hà Nội).

Cục An toàn thực phẩm cho biết, sản phẩm Slimaura Care X3 do công ty này phân phối hiện được quảng cáo, kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử, trong đó có trên Lazada và Shopee.

Cục An toàn thực phẩm vừa yêu cầu Shopee và Lazada khẩn trương ngừng ngay kinh doanh, gỡ bỏ thông tin về sản phẩm Slimaura Care x3 (ảnh chụp màn hình).

Qua tìm hiểu cho thấy, sản phẩm được quảng cáo với công dụng giảm cân, giải độc gan, thanh lọc cơ thể. Sản phẩm có giá bán khoảng từ 500.000 đồng đến hơn 600.000 đồng/hộp/38 viên.

Hiện nay, trên các sàn thương mại điện tử có nhiều đơn vị bán sản phẩm Slimaura Care X3, Cục sẽ tiếp tục rà soát các sản phẩm này.

Cho đến thời điểm hiện nay, Cục An toàn thực phẩm xác định không cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm Slimaura Care X3 của Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Slimaura Care Việt Nam.

Do vậy, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số phối hợp tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh thực phẩm chức năng trên môi trường thương mại điện tử.

Cụ thể, Cục An toàn thực phẩm đề nghị tiếp tục thông báo đến các sàn thương mại điện tử và các gian hàng đang kinh doanh trên Shopee, Lazada yêu cầu ngừng kinh doanh sản phẩm Slimaura Care X3, gỡ bỏ các thông tin liên quan đến sản phẩm vi phạm và xử lý theo quy định của pháp luật.