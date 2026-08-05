Tài chính

Thể chế đồng bộ - Nền tảng cho dự trữ quốc gia hiện đại

Hoàng Yến

Hoàng Yến

17:19 | 05/08/2026
(TBTCO) - Trong hành trình 70 năm qua, mỗi bước trưởng thành của ngành Dự trữ Nhà nước đều gắn với một bước hoàn thiện về tổ chức và thể chế. Đặc biệt, Luật Dự trữ quốc gia năm 2025 là một dấu mốc quan trọng để nâng tầm dự trữ quốc gia, mở rộng chức năng ứng phó khẩn cấp kết hợp với chức năng chủ động bảo đảm an ninh kinh tế và củng cố năng lực tự chủ của đất nước.
aa

Vị thế ngành Dự trữ lớn dần với hành lang pháp lý đồng bộ

Ở những giai đoạn đầu phát triển, công tác dự trữ được vận hành trên cơ sở các quyết định của Thủ tướng Chính phủ và những quy định phù hợp với nền kinh tế kế hoạch hóa. Chỉ thị số 15/CT ngày 11/1/1988 về tăng cường lực lượng Dự trữ Nhà nước và Nghị định số

142/HĐBT tháng 8/1988 về Quy chế quản lý dự trữ quốc gia đã tạo nền tảng củng cố nguồn lực trong những năm đầu đổi mới. Năm 2000, việc chuyển Cục Dự trữ quốc gia về trực thuộc Bộ Tài chính đặt công tác dự trữ trong mối quan hệ chặt chẽ hơn với ngân sách và chính sách tài khóa quốc gia.

Thể chế đồng bộ - Nền tảng cho dự trữ quốc gia hiện đại
Cục Dự trữ Nhà nước công bố và trao quyết định các trưởng ban thuộc Cục và các Chi cục trưởng Chi cục dự trữ nhà nước khu vực. Ảnh: Đức Minh

Dấu mốc quan trọng tiếp theo là Pháp lệnh Dự trữ quốc gia được Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XI thông qua ngày 29/4/2004. Lần đầu tiên, hoạt động dự trữ nhà nước có một văn bản pháp luật ở tầm cao, xác lập dự trữ quốc gia là nguồn dự trữ chiến lược của Nhà nước nhằm chủ động đáp ứng yêu cầu cấp bách; đồng thời tham gia bình ổn thị trường, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô. Đến Luật Dự trữ quốc gia năm 2012, hành lang pháp lý tiếp tục được nâng lên một bước, làm rõ tính đặc thù của hoạt động dự trữ, trách nhiệm quản lý chất lượng hàng hóa, chế độ đối với người làm công tác dự trữ và cơ chế tổ chức thực hiện.

Thiên tai, dịch bệnh, biến động địa chính trị, giá năng lượng và chuỗi cung ứng đã làm thay đổi sâu sắc yêu cầu đối với dự trữ quốc gia. Luật Dự trữ quốc gia năm 2025, có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, ra đời trong bối cảnh đó và trở thành bước ngoặt quan trọng đối với ngành Dự trữ Nhà nước.

Bước tiến quan trọng của Luật là mở rộng mục tiêu, phạm vi và vai trò của dự trữ quốc gia. Bên cạnh nhiệm vụ ứng phó thiên tai, dịch bệnh, cứu trợ khẩn cấp, bảo đảm quốc phòng, an ninh, dự trữ quốc gia được đặt trong tầm nhìn gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, điều tiết thị trường, bảo đảm an ninh kinh tế, an ninh năng lượng, an ninh lương thực, an ninh y tế và tăng cường khả năng tự chủ chiến lược của đất nước.

Thời gian tới, Theo Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước Bùi Tuấn Minh, ngành Dự trữ sẽ tập trung trước hết là hoàn thiện các nghị định, thông tư hướng dẫn, nhất là cơ chế quản lý hàng dự trữ chiến lược, nguyên tắc điều tiết thị trường, luân phiên, hoán đổi và kiểm soát trách nhiệm. Tiếp đó là đồng bộ Chiến lược phát triển dự trữ quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 với quy hoạch kho, kế hoạch tài chính, danh mục hàng và mô hình tổ chức mới. Đồng thời, xây dựng chuẩn dữ liệu, cơ chế kết nối và phân quyền khai thác thông tin, bảo đảm quản trị thông suốt, an toàn.

Điểm mới có tính đột phá là quy định về dự trữ chiến lược và sử dụng dự trữ chiến lược để điều tiết thị trường. Đây là sự thay đổi căn bản về tư duy quản trị: dự trữ không còn chỉ được kích hoạt sau khi tình huống xảy ra, mà trở thành công cụ phòng ngừa và giảm thiểu tác động của đứt gãy chuỗi cung ứng, biến động thị trường, khủng hoảng năng lượng và những cú sốc lớn từ bên ngoài.

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, tinh thần của cơ chế mới không phải là dự trữ dàn trải, mà phải lựa chọn đúng những mặt hàng thiết yếu, có tính chiến lược, có khả năng bảo quản, luân phiên, hoán đổi và tác động trực tiếp đến ổn định kinh tế - xã hội. Cách tiếp cận này đặt hiệu quả sử dụng nguồn lực vào trung tâm của chính sách.

Luật mới tạo cơ sở để duy trì nguồn lực sẵn sàng nhưng hạn chế vốn bị “đóng băng”, hàng hóa lạc hậu hoặc chi phí bảo quản tăng cao. Cơ chế lựa chọn danh mục, luân phiên, hoán đổi và điều tiết hợp lý sẽ giúp hàng dự trữ bám sát nhu cầu thực tế và phát huy giá trị cao hơn.

Một bước tiến khác là nền tảng pháp lý cho quản trị số. Cục Dự trữ Nhà nước đã tham mưu để Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 68/2026/TT-BTC ngày 18/6/2026, đặt cơ sở xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu dự trữ quốc gia theo nguyên tắc tập trung, thống nhất và lấy dữ liệu làm trung tâm; thúc đẩy cơ giới hóa, tự động hóa, số hóa quy trình nghiệp vụ, ứng dụng kho thông minh, truy xuất nguồn gốc, giám sát và thu thập dữ liệu.

Cùng với đó, Trung tâm Giám sát và Điều hành dự trữ quốc gia đang được nghiên cứu xây dựng hướng tới theo dõi, chỉ đạo thông suốt từ trung ương đến từng điểm kho. Dự án Kho dự trữ Thái Bình, với định hướng kho thông minh, tự động hóa một số khâu nhập - xuất và quản lý dữ liệu tập trung, là minh họa cho quá trình đưa tư duy mới vào hạ tầng quản lý.

Hoàn thiện hệ sinh thái thể chế để mở ra không gian phát triển mới

Luật Dự trữ quốc gia năm 2025 đã mở ra không gian phát triển rộng hơn, nhưng hiệu quả của Luật phụ thuộc lớn vào mức độ đầy đủ, thống nhất và khả thi của các văn bản triển khai. Trong năm 2026, Cục Dự trữ Nhà nước được giao chủ trì xây dựng 3 nghị định và 1 thông tư quy định chi tiết thi hành Luật. Nghị định về dự trữ quốc gia và quản lý, sử dụng hàng dự trữ quốc gia đang được hoàn thiện để cụ thể hóa cơ chế đáp ứng các yêu cầu đột xuất, cấp bách, quốc phòng, an ninh, an sinh xã hội và hoạt động của Đảng, Nhà nước. Nghị định về dự trữ chiến lược và sử dụng dự trữ chiến lược để điều tiết thị trường cũng đang được xây dựng trên cơ sở nghiên cứu, hội thảo và lấy ý kiến rộng rãi.

Song song với đó, ngành đang rà soát hệ thống thông tư, quy chuẩn, định mức và văn bản quản lý nội ngành. Mục tiêu là xây dựng thể chế hiện đại bao phủ toàn bộ chuỗi quản lý, từ chiến lược, danh mục hàng, tiêu chuẩn kho, định mức chi phí đến tổ chức bộ máy và dữ liệu vận hành.

Mặt khác, việc hoàn thiện thể chế nhằm khắc phục những khoảng trống cần được xử lý. Một số quy chuẩn, định mức được ban hành từ lâu đã không còn phù hợp; số mặt hàng tại một số bộ, ngành có quy chuẩn và định mức còn hạn chế; quy trình xây dựng quy chuẩn từng phát sinh chồng chéo về chuyên môn và thẩm quyền. Việc sắp xếp hệ thống từ mô hình 3 cấp sang 2 cấp cũng đặt ra yêu cầu phân định rõ hơn chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và vị trí pháp lý của các đơn vị, điểm kho. Đây là những mắt xích cần được hoàn thiện đồng bộ để Luật mới được triển khai kịp thời và hiệu quả.

Nhìn lại chặng đường đã qua, thể chế luôn đi trước hoặc song hành với mỗi bước nâng tầm của ngành Dự trữ Nhà nước. Từ quy chế quản lý, Pháp lệnh năm 2004, Luật năm 2012 đến Luật Dự trữ quốc gia năm 2025 là quá trình chuyển dịch liên tục từ quản lý hàng hóa sang quản trị nguồn lực chiến lược. Giai đoạn mới đòi hỏi một bước tiến mới để biến những quy định tiến bộ thành hệ thống chính sách đồng bộ, dữ liệu liên thông, bộ máy rõ trách nhiệm và quy trình vận hành linh hoạt. Khi nền tảng đó được hoàn thiện, dự trữ quốc gia sẽ vừa là điểm tựa trong tình huống cấp bách, vừa là công cụ chủ động bảo vệ ổn định kinh tế vĩ mô và năng lực tự chủ của đất nước.

Hoàng Yến
Từ khóa:
dự trữ quốc gia thể chế đồng bộ ngành dự trữ nhà nước an ninh kinh tế năng lực tự chủ

Bài liên quan

Ngành Dự trữ Nhà nước: Viết tiếp truyền thống bằng khát vọng đổi mới

Ngành Dự trữ Nhà nước: Viết tiếp truyền thống bằng khát vọng đổi mới

Sẵn sàng xuất cấp hàng dự trữ quốc gia trong mọi tình huống

Sẵn sàng xuất cấp hàng dự trữ quốc gia trong mọi tình huống

Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực VIII: Chủ động nguồn lực dự trữ, sẵn sàng phụng sự nhân dân

Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực VIII: Chủ động nguồn lực dự trữ, sẵn sàng phụng sự nhân dân

Dành cho bạn

Ngoại giao và Tài chính cùng phối hợp “mở vốn” cho tăng trưởng

Ngoại giao và Tài chính cùng phối hợp “mở vốn” cho tăng trưởng

Hải quan khu vực XVII xử lý 656 vụ vi phạm pháp luật hải quan trong 7 tháng

Hải quan khu vực XVII xử lý 656 vụ vi phạm pháp luật hải quan trong 7 tháng

Đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các vùng tài phán không hợp tác về thuế

Đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các vùng tài phán không hợp tác về thuế

Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực IX: 70 năm hành trình giữ lửa nguồn lực chiến lược

Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực IX: 70 năm hành trình giữ lửa nguồn lực chiến lược

Việt Nam lần đầu lên ngôi vô địch với giải Siêu Vàng tại Diễn đàn Kinh tế Thanh niên Thế giới

Việt Nam lần đầu lên ngôi vô địch với giải Siêu Vàng tại Diễn đàn Kinh tế Thanh niên Thế giới

Infographics: 7 tháng, giải ngân vốn đầu tư công cả nước đạt 425.312 tỷ đồng

Infographics: 7 tháng, giải ngân vốn đầu tư công cả nước đạt 425.312 tỷ đồng

Đọc thêm

Giải ngân các dự án phục vụ APEC 2027 đạt gần 5.000 tỷ đồng

Giải ngân các dự án phục vụ APEC 2027 đạt gần 5.000 tỷ đồng

(TBTCO) - Đến cuối tháng 7/2026, 9 dự án đầu tư công phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang sử dụng vốn ngân sách trung ương đã giải ngân gần 5.000 tỷ đồng, đạt 44,88% kế hoạch. Trong khi đó, các dự án tái định cư đạt tỷ lệ giải ngân hơn 69%, còn toàn bộ 11 dự án PPP đã hoàn thành lựa chọn nhà đầu tư và đang được triển khai theo tiến độ.
Đề xuất cho phép Ngân hàng Nhà nước áp dụng tỷ lệ an toàn khác đối với một số đối tượng

Đề xuất cho phép Ngân hàng Nhà nước áp dụng tỷ lệ an toàn khác đối với một số đối tượng

(TBTCO) - Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số luật thuộc lĩnh vực ngân hàng đề xuất bổ sung quy định cho phép Ngân hàng Nhà nước áp dụng một hoặc một số tỷ lệ an toàn khác so với mức quy định đối với đối tượng thanh tra, giám sát ngân hàng để thực hiện yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội.
Bộ Tài chính bãi bỏ 2 thông tư về phụ cấp chức vụ lãnh đạo và vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành tài chính

Bộ Tài chính bãi bỏ 2 thông tư về phụ cấp chức vụ lãnh đạo và vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành tài chính

(TBTCO) - Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 114/2006/TT-BTC ngày 31/7/2026 bãi bỏ Thông tư số 22/2005/TT-BTC ngày 30/3/2005 và Thông tư số 54/2023/TT-BTC ngày 15/8/2023.
Nâng tầm phối hợp giữa Bộ Tài chính và Bộ Ngoại giao, huy động hiệu quả nguồn lực phát triển đất nước

Nâng tầm phối hợp giữa Bộ Tài chính và Bộ Ngoại giao, huy động hiệu quả nguồn lực phát triển đất nước

(TBTCO) - Trong bối cảnh cạnh tranh thu hút đầu tư, công nghệ và nguồn lực quốc tế ngày càng gay gắt, việc tiếp tục nâng tầm phối hợp giữa Bộ Tài chính với Bộ Ngoại giao và các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhằm tăng cường chia sẻ thông tin, đổi mới xúc tiến đầu tư và huy động hiệu quả nguồn lực phát triển sẽ góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững của đất nước.
Bảo đảm quyền tài sản, chủ động nguồn lực trong tình huống đặc biệt

Bảo đảm quyền tài sản, chủ động nguồn lực trong tình huống đặc biệt

(TBTCO) - Sau gần 20 năm thi hành, Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản năm 2008 bộc lộ những điểm cần hoàn thiện khi hệ thống pháp luật, mô hình tổ chức bộ máy và yêu cầu quản lý tài sản công đã có nhiều thay đổi. Dự thảo Luật sửa đổi hướng tới mục tiêu vừa tạo cơ sở pháp lý để Nhà nước chủ động huy động nguồn lực trong những tình huống đặc biệt, vừa bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân đối với tài sản.
Giải ngân các dự án giao thông trọng điểm đạt hơn 77.000 tỷ đồng

Giải ngân các dự án giao thông trọng điểm đạt hơn 77.000 tỷ đồng

(TBTCO) - Đến hết ngày 31/7/2026, các dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải và các công trình, dự án quan trọng quốc gia lĩnh vực đường sắt đã giải ngân 77.069,1 tỷ đồng, đạt 31,5% kế hoạch vốn được phân bổ. Đáng chú ý, tiến độ rất chậm của 2 dự án đường sắt quốc gia đang tác động đáng kể đến tỷ lệ giải ngân chung.
Cục Quản lý nợ và Kinh tế đối ngoại (Bộ Tài chính) nhận Bằng khen của Bộ Ngoại giao

Cục Quản lý nợ và Kinh tế đối ngoại (Bộ Tài chính) nhận Bằng khen của Bộ Ngoại giao

(TBTCO) - Trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33, Bộ Ngoại giao đã trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế. Cục Quản lý nợ và Kinh tế đối ngoại (Bộ Tài chính) là một trong những tập thể được vinh danh nhờ những đóng góp tích cực trong phối hợp triển khai các nhiệm vụ đối ngoại, thu hút nguồn lực tài chính phục vụ phát triển đất nước.
Bộ Tài chính thúc đẩy hợp tác đầu tư và đổi mới sáng tạo với doanh nghiệp Hoa Kỳ

Bộ Tài chính thúc đẩy hợp tác đầu tư và đổi mới sáng tạo với doanh nghiệp Hoa Kỳ

(TBTCO) - Ngày 4/8/2026, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương đã tiếp và làm việc với đoàn doanh nghiệp Hoa Kỳ do ông Patrick Sweeney - Người sáng lập và Điều hành Tập đoàn American Kestrel Group làm Trưởng đoàn.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Chứng khoán ngày 5/8: VN-Index giảm nhẹ, khối ngoại nối dài chuỗi mua ròng

Chứng khoán ngày 5/8: VN-Index giảm nhẹ, khối ngoại nối dài chuỗi mua ròng

Cục An toàn thực phẩm yêu cầu gỡ bỏ thông tin thực phẩm Slimaura Care x3 trên Lazada, Shopee

Cục An toàn thực phẩm yêu cầu gỡ bỏ thông tin thực phẩm Slimaura Care x3 trên Lazada, Shopee

ABBank mở rộng kế hoạch tăng vốn lên sát 27.000 tỷ đồng, gấp đôi quy mô chào bán cổ phiếu

ABBank mở rộng kế hoạch tăng vốn lên sát 27.000 tỷ đồng, gấp đôi quy mô chào bán cổ phiếu

Thể chế đồng bộ - Nền tảng cho dự trữ quốc gia hiện đại

Thể chế đồng bộ - Nền tảng cho dự trữ quốc gia hiện đại

PRUBảo Vệ Tối Đa 2.0 đáp ứng nhu cầu bảo toàn tài sản liên thế hệ ngày càng tăng của người Việt

PRUBảo Vệ Tối Đa 2.0 đáp ứng nhu cầu bảo toàn tài sản liên thế hệ ngày càng tăng của người Việt

Tiếp thu nhiều ý kiến để hoàn thiện hướng dẫn giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

Tiếp thu nhiều ý kiến để hoàn thiện hướng dẫn giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

Khí N2O vẫn được sản xuất, sử dụng cho các mục đích hợp pháp

Khí N2O vẫn được sản xuất, sử dụng cho các mục đích hợp pháp

Cắt giảm 58 ngành, nghề kinh doanh có điều kiện: Nỗ lực lớn tạo thuận lợi cho doanh nghiệp

Cắt giảm 58 ngành, nghề kinh doanh có điều kiện: Nỗ lực lớn tạo thuận lợi cho doanh nghiệp

Tín hiệu hạ nhiệt tại Trung Đông kéo giá dầu giảm

Tín hiệu hạ nhiệt tại Trung Đông kéo giá dầu giảm

Tỷ giá USD hôm nay (3/8): Tỷ giá trung tâm tiếp đà tăng, USD xuống đáy 6 tuần khi chờ báo cáo việc làm Mỹ

Tỷ giá USD hôm nay (3/8): Tỷ giá trung tâm tiếp đà tăng, USD xuống đáy 6 tuần khi chờ báo cáo việc làm Mỹ

Tỷ giá USD hôm nay (4/8): USD ngân hàng cách xa trần, đồng yên bật tăng sau đợt can thiệp thêm 34 tỷ USD

Tỷ giá USD hôm nay (4/8): USD ngân hàng cách xa trần, đồng yên bật tăng sau đợt can thiệp thêm 34 tỷ USD

Cơ chế đặc thù bảo vệ người dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung

Cơ chế đặc thù bảo vệ người dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung

Giá gas bán lẻ tháng 8/2026 tăng "chóng mặt"

Giá gas bán lẻ tháng 8/2026 tăng "chóng mặt"

Ngày 3/8: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Ngày 3/8: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Tỷ giá USD hôm nay (5/8): Tỷ giá trung tâm lên 25.405 đồng, giới đầu tư dồn sự chú ý vào báo cáo việc làm Mỹ

Tỷ giá USD hôm nay (5/8): Tỷ giá trung tâm lên 25.405 đồng, giới đầu tư dồn sự chú ý vào báo cáo việc làm Mỹ

Ngày 4/8: Giá heo hơi tại một số địa phương miền Bắc tiếp tục giảm

Ngày 4/8: Giá heo hơi tại một số địa phương miền Bắc tiếp tục giảm

Ngày 5/8: Giá cà phê có xu hướng chững lại, hồ tiêu ổn định

Ngày 5/8: Giá cà phê có xu hướng chững lại, hồ tiêu ổn định

Ngày 3/8: Giá heo hơi giao dịch trong khoảng 60.000 - 64.000 đồng/kg

Ngày 3/8: Giá heo hơi giao dịch trong khoảng 60.000 - 64.000 đồng/kg