Tài chính

Ngành Dự trữ Nhà nước: Viết tiếp truyền thống bằng khát vọng đổi mới

Dương An

Dương An

16:11 | 05/08/2026
(TBTCO) - 70 năm xây dựng và trưởng thành (7/8/1956 - 7/8/2026), ngành Dự trữ Nhà nước đã khẳng định vai trò là lực lượng dự trữ chiến lược của quốc gia, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, ổn định kinh tế vĩ mô, ứng phó hiệu quả với thiên tai, dịch bệnh, đảm bảo quốc phòng, an ninh và các tình huống đột xuất, cấp bách. Bước vào giai đoạn phát triển mới của đất nước, ngành đang tiếp tục đổi mới toàn diện, hiện đại hóa quản lý, nâng cao năng lực dự trữ để đáp ứng mọi yêu cầu của dự trữ quốc gia trong giai đoạn mới.
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Dấu ấn 70 năm đồng hành cùng đất nước

Có thể nói, lịch sử hình thành và phát triển của ngành Dự trữ Nhà nước gắn liền với những giai đoạn rất quan trọng của đất nước. Từ những ngày đầu độc lập, khi đất nước đứng trước muôn vàn khó khăn, bài học “tích cốc phòng cơ” đã được đặt nền móng từ ý thức dự phòng cho những tình huống bất trắc, từ phong trào “Hũ gạo cứu đói” và “Hũ gạo nuôi quân” giản dị nhưng vô cùng sâu sắc do Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động.

Trải qua các cuộc kháng chiến, công cuộc xây dựng, đổi mới và phát triển đất nước, ngành Dự trữ Nhà nước đã âm thầm nhưng bền bỉ thực hiện sứ mệnh đặc biệt: chuẩn bị nguồn lực để đất nước chủ động ứng phó trong những thời điểm khó khăn, cấp bách.

Ngành Dự trữ Nhà nước: Viết tiếp truyền thống bằng khát vọng đổi mới
Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận chúc mừng cán bộ, công chức, gương điển hình tại Hội nghị Điển hình tiên tiến ngành Dự trữ Nhà nước lần thứ VI. Ảnh: Đức Minh

Những năm gần đây, tình hình thế giới xảy ra nhiều biến động. Đại dịch Covid-19, thiên tai, bão lũ, biến đổi khí hậu, những đứt gãy chuỗi cung ứng và biến động địa chính trị toàn cầu đã đặt ra yêu cầu rất lớn đối với công tác dự trữ quốc gia.

Trong bối cảnh đó, ngành Dự trữ Nhà nước đã phát huy rõ vai trò là công cụ tài chính quan trọng của Chính phủ trong xử lý các nhiệm vụ đột xuất, cấp bách. Hàng dự trữ quốc gia đã được xuất cấp kịp thời để hỗ trợ người dân trong thiên tai, dịch bệnh, dịp Tết Nguyên đán, thời điểm giáp hạt; hỗ trợ học sinh vùng khó khăn; phục vụ phòng chống dịch bệnh, cứu hộ cứu nạn, quốc phòng, an ninh và các nhiệm vụ đối ngoại.

Đặc biệt, từ 1/3/2025, ngành đã thực hiện chuyển đổi mô hình quản lý, giảm tới 54,46% số lượng tổ chức đầu mối. Đây là một bước ngoặt lớn về cải cách hành chính, làm tiền đề quan trọng để ngành Dự trữ Nhà nước bước vào giai đoạn phát triển mới với bộ máy tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả hơn.

Điều đáng ghi nhận là cùng với việc mở rộng quy mô dự trữ, chất lượng quản lý cũng không ngừng được nâng lên. Hệ thống pháp luật về dự trữ quốc gia ngày càng hoàn thiện; quy trình nhập, xuất, bảo quản hàng hóa được chuẩn hóa; công nghệ bảo quản tiên tiến từng bước được ứng dụng nhằm kéo dài thời gian lưu giữ, giảm hao hụt, tiết kiệm chi phí và nâng cao chất lượng hàng dự trữ.

Nhiều kho dự trữ được đầu tư theo hướng hiện đại, áp dụng tự động hóa trong quản lý, giám sát nhiệt độ, độ ẩm và chất lượng hàng hóa. Đây là tiền đề quan trọng để xây dựng hệ thống dự trữ quốc gia chuyên nghiệp, hiệu quả và phù hợp với yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Ngành Dự trữ Nhà nước cũng tích cực mở rộng hợp tác quốc tế, trao đổi kinh nghiệm quản lý với các quốc gia có hệ thống dự trữ phát triển, tiếp cận các mô hình quản trị tiên tiến và công nghệ hiện đại nhằm nâng cao năng lực dự báo, ứng phó với những rủi ro mới.

Suốt chiều dài lịch sử xây dựng và phát triển, trong bất cứ hoàn cảnh nào, ngành Dự trữ Nhà nước cũng giữ vững tinh thần sẵn sàng, kịp thời, an toàn, hiệu quả. Điều này thể hiện trách nhiệm của Nhà nước, tinh thần nhân văn của chính sách tài chính công và năng lực tổ chức thực thi của toàn ngành. Nguồn lực dự trữ quốc gia không chỉ là hàng hóa nằm trong kho, mà còn là niềm tin của nhân dân vào sự chủ động của Nhà nước trước các tình huống bất thường. Đó là giá trị rất lớn, không thể chỉ đo đếm bằng các con số kinh tế đơn thuần.

Viết tiếp chặng đường phát triển

70 năm là một chặng đường đủ dài để khẳng định vị thế và vai trò của ngành Dự trữ Nhà nước trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Những thành quả đạt được hôm nay là kết tinh từ sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Tài chính, sự phối hợp của các bộ, ngành, địa phương và sự cống hiến bền bỉ của nhiều thế hệ cán bộ trong toàn ngành. Các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức của ngành đã không quản khó khăn, gian khổ, sẵn sàng lên đường đến những vùng sâu, vùng xa, vùng bị thiên tai để kịp thời đưa hàng dự trữ đến với người dân. Tinh thần trách nhiệm, tận tụy, kỷ luật và sự chủ động của đội ngũ cán bộ đã góp phần tạo nên truyền thống tốt đẹp của ngành, được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới với mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng, yêu cầu đối với hệ thống dự trữ quốc gia ngày càng cao. Không chỉ bảo đảm đủ nguồn lực cho các tình huống khẩn cấp, ngành còn phải trở thành một bộ phận quan trọng trong chiến lược bảo đảm an ninh kinh tế, an ninh lương thực, an ninh xã hội và nâng cao năng lực chống chịu của quốc gia trước các cú sốc từ bên ngoài.

Để đáp ứng yêu cầu đó, ngành Dự trữ Nhà nước đang tiếp tục đổi mới tư duy quản lý, hoàn thiện thể chế, hiện đại hóa cơ sở vật chất, đẩy mạnh chuyển đổi số và xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, liêm chính, tận tâm.

Từ dấu mốc 70 năm, Dự trữ Nhà nước đang mở ra một hành trình mới - hành trình của đổi mới, hiện đại hóa và phát triển. Truyền thống 70 năm là nền tảng quý báu, là động lực để toàn ngành Dự trữ Nhà nước tiếp tục hoàn thành xuất sắc sứ mệnh là lực lượng dự trữ chiến lược của quốc gia, luôn sẵn sàng đáp ứng yêu cầu trong mọi tình huống, góp phần giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội và đồng hành cùng đất nước trên con đường phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận: Ngành Dự trữ Nhà nước khẳng định vai trò công cụ tài chính quan trọng của Nhà nước

Trải qua 70 năm xây dựng và phát triển, ngành Dự trữ Nhà nước luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao, khẳng định vai trò là một trong những công cụ tài chính quan trọng của Nhà nước trong bảo đảm quốc phòng, an ninh, an sinh xã hội, ổn định kinh tế vĩ mô và hỗ trợ xử lý kịp thời các tình huống đột xuất, cấp bách. Những kết quả đạt được trong thời gian qua là nền tảng quan trọng để ngành tiếp tục phát triển trong giai đoạn mới.

Trong thời gian tới, Bộ Tài chính xác định mục tiêu xây dựng ngành Dự trữ Nhà nước theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, chủ động và hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước và hội nhập quốc tế. Theo đó, Bộ sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, rà soát danh mục, cơ cấu và quy mô hàng dự trữ quốc gia phù hợp với yêu cầu thực tiễn; tăng cường phối hợp với các bộ, ngành trong quản lý, điều hành và sử dụng hiệu quả nguồn lực dự trữ quốc gia; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong toàn bộ quy trình quản lý, bảo quản và xuất cấp hàng dự trữ.

Đồng thời, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng công tác dự báo, tăng cường năng lực ứng phó với thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu và các thách thức an ninh phi truyền thống; bảo đảm nguồn lực dự trữ quốc gia luôn sẵn sàng phục vụ yêu cầu của Đảng, Nhà nước trong mọi tình huống.

Tin tưởng rằng, với truyền thống 70 năm xây dựng và trưởng thành, cùng sự quan tâm lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và sự phối hợp của các bộ, ngành, ngành Dự trữ Nhà nước sẽ tiếp tục phát huy vai trò là nguồn lực chiến lược của quốc gia, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và nâng cao năng lực tự chủ, tự cường của đất nước.
Dương An
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dự trữ nhà nước 70 năm xây dựng và trưởng thành ngành dự trữ nhà nước chiến lược của quốc gia chiến lược của quốc gia, an sinh xã hội

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