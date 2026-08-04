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Cục Quản lý nợ và Kinh tế đối ngoại (Bộ Tài chính) nhận Bằng khen của Bộ Ngoại giao

Hà My

Hà My

[email protected]
15:19 | 04/08/2026
(TBTCO) - Trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33, Bộ Ngoại giao đã trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế. Cục Quản lý nợ và Kinh tế đối ngoại (Bộ Tài chính) là một trong những tập thể được vinh danh nhờ những đóng góp tích cực trong phối hợp triển khai các nhiệm vụ đối ngoại, thu hút nguồn lực tài chính phục vụ phát triển đất nước.
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Đối ngoại và hội nhập tài chính tạo động lực mới cho tăng trưởng nhanh, bền vững Ngoại giao không chỉ mở cửa, mà phải “mở vốn” cho tăng trưởng

Trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33, ngày 4/8, tại Hà Nội đã diễn ra phiên toàn thể với chủ đề “Ngoại giao phục vụ phát triển đất nước trong giai đoạn mới - Tư duy đột phá - hành động quyết liệt - kết quả thực chất”.

Phiên toàn thể về “Ngoại giao phục vụ phát triển đất nước trong giai đoạn mới” tập trung thảo luận vai trò của công tác đối ngoại, ngoại giao kinh tế trong hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng và đổi mới mô hình phát triển của Việt Nam.

Cục Quản lý nợ và Kinh tế đối ngoại (Bộ Tài chính) nhận Bằng khen của Bộ Ngoại giao
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trao bằng khen cho cá nhân và tập thể.

Tại hội nghị, đại diện các địa phương đã trao đổi về các ưu tiên trong hợp tác quốc tế phục vụ tăng trưởng, đổi mới mô hình phát triển và các yêu cầu đối với công tác ngoại giao. Đại diện doanh nghiệp, trong đó có các tập đoàn kinh tế lớn, chia sẻ kinh nghiệm mở rộng hoạt động ra thị trường quốc tế, đồng thời đề xuất giải pháp phát huy mạng lưới cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhằm hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Cục Quản lý nợ và Kinh tế đối ngoại (Bộ Tài chính) nhận Bằng khen của Bộ Ngoại giao
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường trao bằng khen cho cá nhân và tập thể.

Cũng tại phiên Ngoại giao phục vụ phát triển đất nước trong giai đoạn mới, Lãnh đạo Bộ Ngoại giao đã trao bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Bộ Ngoại giao và triển khai công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế.

Cục Quản lý nợ và Kinh tế đối ngoại (Bộ Tài chính) nhận Bằng khen của Bộ Ngoại giao
Cục trưởng Cục Quản lý nợ và Kinh tế đối ngoại (Bộ Tài chính) Nguyễn Quốc Phương đón nhận Bằng khen của Bộ Ngoại giao.

Với những thành tích xuất sắc về phối hợp với Bộ Ngoại giao trong công tác các đoàn lãnh đạo, ký kết và thực hiện các điều ước quốc tế, thu hút nguồn lực tài chính…, Cục Quản lý nợ và Kinh tế đối ngoại (Bộ Tài chính) đã vinh dự nhận Bằng khen của Bộ Ngoại giao dành cho các tập thể đã phối hợp, hỗ trợ tích cực, hiệu quả trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Bộ Ngoại giao và trực tiếp triển khai công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực./.

Hà My
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bằng khen cục quản lý nợ và kinh tế đối ngoại ngoại giao kinh tế Hội nghị ngoại giao lần thứ 33

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