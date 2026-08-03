Ngân hàng - Bảo hiểm

Dữ liệu và AI tái định hình ngành bảo hiểm, mở ra chu kỳ tăng trưởng mới

Ánh Tuyết

Ánh Tuyết

[email protected]
16:22 | 03/08/2026
Dữ liệu và AI đang trở thành động lực tăng trưởng mới và năng lực cốt lõi của ngành bảo hiểm. Tại Hội nghị cấp cao Bảo hiểm Việt Nam 2026, các đại biểu nhấn mạnh, việc tạo môi trường thuận lợi để nghiên cứu, ứng dụng AI và các công nghệ mới trong hoạt động bảo hiểm được đặt trong yêu cầu phải đi đôi với quản trị rủi ro và niềm tin làm nền tảng.
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Động lực tăng trưởng mới của ngành bảo hiểm

Phát biểu tại Hội nghị cấp cao Bảo hiểm Việt Nam (Vietnam Insurance Summit 2026) với chủ đề “Tái định hình tương lai bảo hiểm với Dữ liệu, AI và Chuyển đổi bền vững” tổ chức tại TP. Đà Nẵng, ông Ngô Việt Trung - Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) cho biết, trong lĩnh vực bảo hiểm, nhiều doanh nghiệp đã tích cực đầu tư vào dữ liệu, trí tuệ nhân tạo (AI) và các nền tảng số nhằm tối ưu hóa hoạt động, nâng cao trải nghiệm khách hàng và phát triển các sản phẩm, dịch vụ mới. Điều này cho thấy, ngành bảo hiểm Việt Nam đang chủ động nắm bắt các xu hướng công nghệ của thế giới để đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Dữ liệu và AI tái định hình ngành bảo hiểm, mở ra chu kỳ tăng trưởng mới
Ông Ngô Việt Trung - Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) phát biểu tại hội nghị. Ảnh tư liệu.

Dẫn các báo cáo của Swiss Re Institute (Sigma), ông Ngô Việt Trung nêu rõ, AI và dữ liệu đang trở thành những động lực quan trọng thúc đẩy đổi mới trong toàn bộ chuỗi giá trị của ngành bảo hiểm, từ đánh giá rủi ro, phát triển sản phẩm, thẩm định bồi thường đến nâng cao trải nghiệm khách hàng.

“Những công nghệ này không chỉ giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả hoạt động, mà còn tạo điều kiện để cung cấp các giải pháp bảo hiểm linh hoạt, cá nhân hóa và đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng” - ông Trung đánh giá.

Cùng quan điểm, ông Nguyễn Xuân Việt - Chủ tịch Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam cho rằng, khách hàng ngày nay không chỉ mong muốn được bồi thường nhanh chóng, mà còn kỳ vọng doanh nghiệp bảo hiểm có thể đồng hành, dự báo và hỗ trợ phòng ngừa rủi ro ngay từ sớm.

Vì vậy, công nghệ, đặc biệt là dữ liệu và AI, đang trở thành năng lực cốt lõi của ngành bảo hiểm hiện đại.

“Thị trường bảo hiểm đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với những yêu cầu ngày càng cao. Tốc độ tăng trưởng không còn chỉ được đo bằng quy mô doanh thu hay số lượng hợp đồng, mà phụ thuộc nhiều hơn vào chất lượng dịch vụ, năng lực quản trị rủi ro, mức độ đổi mới sáng tạo và khả năng xây dựng niềm tin bền vững với khách hàng” - ông Việt nêu quan điểm.

Khuyến khích đổi mới đi đôi với
quản trị rủi ro

“Định hướng của chúng tôi là khuyến khích đổi mới đi đôi với quản trị rủi ro, thúc đẩy ứng dụng công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, phát triển sản phẩm và chất lượng dịch vụ, đồng thời bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người tham gia bảo hiểm, tăng cường an toàn dữ liệu, an ninh thông tin và tính minh bạch trong việc ứng dụng AI”.

Ông Ngô Việt Trung - Cục trưởng
Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm

Song song với cơ hội đổi mới, các tổ chức quốc tế như OECD và Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) cũng nhấn mạnh, giá trị của AI chỉ có thể được phát huy khi đi cùng với một khuôn khổ quản trị phù hợp.

Theo Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm, đối với lĩnh vực bảo hiểm - nơi niềm tin của khách hàng là nền tảng của sự phát triển, việc ứng dụng AI cần bảo đảm tính minh bạch, khả năng giải trình trong quá trình ra quyết định, bảo vệ dữ liệu cá nhân, an toàn thông tin và cơ chế quản lý rủi ro hiệu quả.

“Đây cũng đang là những ưu tiên của nhiều cơ quan quản lý và thị trường bảo hiểm trên thế giới trong quá trình xây dựng hệ sinh thái bảo hiểm số an toàn và bền vững” - Cục trưởng Ngô Việt Trung nhấn mạnh.

Với vai trò là cơ quan quản lý nhà nước, ông Ngô Việt Trung cho biết, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm đang tích cực thúc đẩy chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành bảo hiểm; đồng thời, triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu lớn của toàn ngành.

Đồng thời, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm sẽ tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp trong quá trình đổi mới sáng tạo; từng bước hoàn thiện khuôn khổ pháp lý nhằm tạo môi trường thuận lợi cho việc nghiên cứu, ứng dụng AI và các công nghệ mới trong hoạt động bảo hiểm.

Cộng hưởng sức mạnh cả hệ sinh thái bảo hiểm, khai thác giá trị AI

Chia sẻ từ góc độ doanh nghiệp, ông Kevin Kwon - Tổng Giám đốc Prudential Việt Nam ví von, AI đang đi theo quỹ đạo phát triển tương tự Internet vài thập kỷ trước. AI cũng sẽ sớm được tích hợp vào mọi hoạt động, từ cách con người ra quyết định đến sáng tạo và giải quyết vấn đề.

“Khi niềm tin được đặt làm nền tảng, AI sẽ không chỉ là một công cụ, mà sẽ trở thành đối tác đồng hành trong việc định hình tương lai của ngành bảo hiểm” - lãnh đạo Prudential Việt Nam bày tỏ.

Ông Kevin Kwon cho rằng, để xây dựng niềm tin đó, các doanh nghiệp bảo hiểm, cơ quan quản lý, kênh phân phối và toàn bộ hệ sinh thái cần cùng nâng cao các tiêu chuẩn của thị trường. Khi niềm tin được củng cố, sẽ có nhiều người dân lựa chọn bảo hiểm hơn, nhiều gia đình được bảo vệ hơn.

Dữ liệu và AI tái định hình ngành bảo hiểm, mở ra chu kỳ tăng trưởng mới
Hội nghị cấp cao Bảo hiểm Việt Nam 2026 thu hút đông đảo đại biểu tham dự. Ảnh tư liệu.

Nêu rõ hơn 3 nhóm giá trị cốt lõi cho doanh nghiệp bảo hiểm, ông Bạch Ngọc An - Phó Tổng Giám đốc phụ trách Công nghệ, Công ty cổ phần Bảo hiểm OPES cho rằng, thứ nhất, AI giúp theo dõi rủi ro theo thời gian thực, thay vì chỉ dựa trên dữ liệu lịch sử, qua đó nhận diện sớm các nguy cơ và tăng hiệu quả phòng chống gian lận bảo hiểm.

Thứ hai, tự động hóa quy trình vận hành. AI có thể tham gia toàn bộ chuỗi nghiệp vụ, từ thẩm định, cấp đơn đến bồi thường, giúp rút ngắn thời gian xử lý, tiết kiệm chi phí và giải phóng nguồn lực để con người tập trung vào các công việc có giá trị gia tăng cao hơn.

Thứ ba, cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng. Thông qua phân tích dữ liệu lớn, AI giúp doanh nghiệp hiểu rõ nhu cầu của từng khách hàng, từ đó đưa ra các sản phẩm phù hợp, nâng cao trải nghiệm và tăng mức độ gắn kết.

Để khai thác tối đa tiềm năng của AI trong toàn ngành bảo hiểm, theo Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm Ngô Việt Trung, sự phát triển của AI không chỉ là câu chuyện của từng doanh nghiệp riêng lẻ, mà đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp công nghệ, các tổ chức nghiên cứu và các đối tác trong hệ sinh thái.

“Việc chia sẻ kinh nghiệm quốc tế, cập nhật các xu hướng mới, cùng thảo luận về các mô hình quản trị và giải pháp triển khai sẽ góp phần giúp thị trường bảo hiểm Việt Nam phát triển theo hướng hiện đại, minh bạch và bền vững” - ông Trung kỳ vọng./.

Ánh Tuyết
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VietinBank 0,10 0,20 0,20 0,20 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
ACB 0,01 0,50 0,50 0,50 2,30 2,50 2,70 3,50 3,70 4,40 4,50
Sacombank - 0,50 0,50 0,50 2,80 2,90 3,20 4,20 4,30 4,90 5,00
Techcombank 0,05 - - - 3,10 3,10 3,30 4,40 4,40 4,80 4,80
LPBank 0.20 0,20 0,20 0,20 3,00 3,00 3,20 4,20 4,20 5,30 5,60
DongA Bank 0,50 0,50 0,50 0,50 3,90 3,90 4,10 5,55 5,70 5,80 6,10
Agribank 0,20 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
Eximbank 0,10 0,50 0,50 0,50 3,10 3,30 3,40 4,70 4,30 5,00 5,80