Thứ trưởng Lê Tấn Cận: Thị trường bảo hiểm Việt Nam cần chuyển mạnh sang phát triển theo chiều sâu

Đây là chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận tại Hội nghị Tổng Giám đốc các Doanh nghiệp bảo hiểm năm 2026 (Insurance CEOs' Meeting 2026) diễn ra ngày 31/7/2026 tại Đà Nẵng.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: DT

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Lê Tấn Cận cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2026, mặc dù tình hình thế giới gặp nhiều bất định, khó lường, song nền kinh tế Việt Nam vẫn ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Điều đó góp phần tiếp tục củng cố niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư đối với triển vọng phát triển, môi trường đầu tư, kinh doanh và năng lực điều hành kinh tế vĩ mô của Việt Nam.

Cùng với những chuyển biến tích cực của nền kinh tế, thị trường bảo hiểm Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2026 đã từng bước phục hồi và đạt được một số kết quả đáng ghi nhận.

Theo đó, tổng tài sản của các doanh nghiệp bảo hiểm đạt gần 1,2 triệu tỷ đồng, tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm trước. Tổng doanh thu phí bảo hiểm đạt gần 118 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 2%. Tổng số tiền chi trả quyền lợi bảo hiểm đạt trên 52 nghìn tỷ đồng, tăng khoảng 16%. Nguồn vốn đầu tư trở lại nền kinh tế đạt trên 1 triệu tỷ đồng, tăng hơn 11% so với cùng kỳ năm trước.

“Tôi tin tưởng rằng, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, nhà nước; sự đồng hành của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam và quyết tâm của cộng đồng doanh nghiệp, thị trường bảo hiểm Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển hiện đại, hiệu quả và bền vững, mỗi doanh nghiệp bảo hiểm sẽ lấy niềm tin của khách hàng làm nền tảng, an toàn tài chính làm điều kiện, đổi mới sáng tạo làm động lực và phát triển bền vững làm mục tiêu xuyên suốt trong thời gian tới” – Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận.

Những kết quả đó cho thấy cộng đồng doanh nghiệp bảo hiểm đã có nhiều nỗ lực trong việc duy trì ổn định hoạt động, củng cố năng lực tài chính, nâng cao chất lượng quản trị, thực hiện trách nhiệm đối với người tham gia bảo hiểm và đóng góp nguồn vốn trung, dài hạn cho nền kinh tế.

Thay mặt Lãnh đạo Bộ Tài chính, Thứ trưởng ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực của Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm, Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam và cộng đồng doanh nghiệp bảo hiểm trong thời gian qua.

Bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, Thứ trưởng cũng đề nghị cần thẳng thắn nhìn nhận rằng thị trường bảo hiểm vẫn đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức. Điều đó đòi hỏi toàn ngành bảo hiểm phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ về tư duy phát triển, phương thức quản trị và mô hình hoạt động.

“Trong giai đoạn tới, thị trường bảo hiểm không chỉ cần tập trung mở rộng quy mô, gia tăng doanh thu, mà còn phải chuyển mạnh sang phát triển theo chiều sâu; lấy chất lượng, hiệu quả, tính minh bạch, năng lực quản trị và niềm tin của khách hàng làm nền tảng. Ngành bảo hiểm cần tiếp tục khẳng định vai trò là một trong những trụ cột quan trọng của hệ thống tài chính quốc gia; thực hiện tốt chức năng bảo vệ tài chính, chia sẻ rủi ro, bảo đảm an sinh xã hội và huy động nguồn vốn trung, dài hạn cho phát triển kinh tế - xã hội” – Thứ trưởng chỉ đạo.

Chủ động rà soát, đề xuất hoàn thiện cơ chế, chính sách

Tại Hội nghị, Thứ trưởng chỉ đạo Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm chủ động rà soát, đề xuất hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách và khuôn khổ pháp lý về kinh doanh bảo hiểm theo hướng đồng bộ, minh bạch, khả thi; vừa bảo đảm an toàn hệ thống và quyền lợi của người tham gia bảo hiểm, vừa tạo điều kiện để doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Đồng thời, đổi mới phương thức quản lý, giám sát theo hướng chủ động, hiện đại, dựa trên dữ liệu và mức độ rủi ro. Nâng cao năng lực phân tích, dự báo và cảnh báo sớm; kịp thời nhận diện, ngăn ngừa và xử lý các nguy cơ có thể ảnh hưởng đến an toàn tài chính của doanh nghiệp và sự ổn định của thị trường.

Thứ trưởng cũng yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong công tác quản lý, giám sát; từng bước xây dựng hệ thống dữ liệu thị trường bảo hiểm đầy đủ, chính xác và liên thông, phục vụ hiệu quả công tác điều hành và hoạch định chính sách.

Bên cạnh đó, tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra; tập trung vào những lĩnh vực, nghiệp vụ và kênh phân phối tiềm ẩn rủi ro cao. Kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, cạnh tranh không lành mạnh, cung cấp thông tin sai lệch hoặc xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của người tham gia bảo hiểm.

Thứ trưởng cũng yêu cầu thêm, đối với việc xây dựng mô hình quản lý vốn trên cơ sở rủi ro – RBC, Cục cần chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, các doanh nghiệp bảo hiểm và chuyên gia để hoàn thiện mô hình và lộ trình triển khai.

Quảng cảnh hội nghị.

Doanh nghiệp bảo hiểm tiếp tục củng cố năng lực tài chính

Tại hội nghị, Thứ trưởng nhấn mạnh, các doanh nghiệp bảo hiểm cần xác định rõ việc tăng trưởng bền vững không thể chỉ dựa trên việc mở rộng quy mô, gia tăng doanh thu trong ngắn hạn, mà phải được xây dựng trên nền tảng tài chính lành mạnh, quản trị minh bạch, quản trị rủi ro hiệu quả và niềm tin lâu dài của khách hàng.

Đồng thời, cần tiếp tục củng cố năng lực tài chính, bảo đảm khả năng thanh toán và an toàn vốn; rà soát danh mục đầu tư, kiểm soát chặt chẽ rủi ro thị trường, rủi ro thanh khoản và các rủi ro phát sinh từ biến động của nền kinh tế. Đồng thời, hoàn thiện hệ thống quản trị doanh nghiệp, quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ theo hướng thực chất, hiệu quả và tiệm cận thông lệ quốc tế.

Tại hội nghị, Thứ trưởng yêu cầu Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam cần tiếp tục phát huy vai trò đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, là cầu nối hiệu quả giữa cơ quan quản lý nhà nước với các doanh nghiệp bảo hiểm và giữa các doanh nghiệp trong thị trường. Chủ động tổng hợp những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn; nâng cao chất lượng nghiên cứu, phản biện và đề xuất chính sách trên tinh thần khách quan, xây dựng và vì lợi ích chung của thị trường. Đồng thời, tăng cường chia sẻ thông tin, kinh nghiệm quản trị, quản trị rủi ro, chuyển đổi số và phát triển sản phẩm; hỗ trợ các doanh nghiệp tiếp cận chuẩn mực quốc tế và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Đồng thời, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền và phổ biến kiến thức về bảo hiểm; giúp người dân và doanh nghiệp nhận thức đúng về bản chất, vai trò, quyền lợi và trách nhiệm khi tham gia bảo hiểm.

Lãnh đạo Bộ Tài chính cũng lưu ý các doanh nghiệp cần chủ động chuẩn bị các điều kiện về vốn, dữ liệu, hệ thống công nghệ, mô hình tính toán và nguồn nhân lực để triển khai mô hình quản lý vốn trên cơ sở rủi ro theo lộ trình. Các doanh nghiệp cần coi việc triển khai mô hình quản lý vốn trên cơ sở rủi ro không chỉ là yêu cầu tuân thủ, mà còn là cơ hội để đánh giá lại mô hình kinh doanh, phân bổ vốn hiệu quả hơn và nâng cao khả năng chống chịu trước các biến động của thị trường.

Cùng với đó, đẩy mạnh chuyển đổi số trong toàn bộ chuỗi giá trị bảo hiểm. Tăng cường đầu tư cho hạ tầng công nghệ, quản trị dữ liệu và an toàn thông tin; ứng dụng phù hợp trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, điện toán đám mây và các công nghệ mới trong phát triển sản phẩm, thẩm định, phân phối, quản lý hợp đồng, giám định, bồi thường và chăm sóc khách hàng. Chuyển đổi số phải tạo ra kết quả cụ thể: rút ngắn thời gian xử lý, giảm chi phí vận hành, tăng tính chính xác và minh bạch, phòng ngừa gian lận, đơn giản hóa thủ tục và nâng cao trải nghiệm của người tham gia bảo hiểm. Song song với đó, doanh nghiệp phải đặc biệt coi trọng việc bảo vệ dữ liệu cá nhân, bảo đảm an toàn, an ninh mạng và quyền riêng tư của khách hàng.

Mặt khác, Thứ trưởng đề nghị các doanh nghiệp bảo hiểm tiếp tục nghiên cứu, đa dạng hóa sản phẩm bảo hiểm, bám sát nhu cầu thực tế của người dân, doanh nghiệp và yêu cầu phát triển của nền kinh tế; quan tâm đến các sản phẩm phục vụ kinh tế số, kinh tế xanh, chuyển đổi năng lượng, nông nghiệp, y tế, thiên tai, biến đổi khí hậu và an sinh xã hội. Sản phẩm bảo hiểm phải được thiết kế rõ ràng, dễ hiểu, có giá trị bảo vệ thực chất, phù hợp với nhu cầu và khả năng tài chính của khách hàng. Đặc biệt, các doanh nghiệp phải siết chặt quản lý hoạt động phân phối và nâng cao chất lượng tư vấn.

Ngoài ra, các doanh nghiệp cải tiến quy trình giải quyết quyền lợi bảo hiểm; rút ngắn thời gian xử lý; bảo đảm chi trả đúng, đủ, kịp thời theo hợp đồng và quy định của pháp luật. Mỗi doanh nghiệp phải nhận thức sâu sắc rằng niềm tin của khách hàng không chỉ là điều kiện để bán được một sản phẩm, mà là nền tảng quyết định sự tồn tại và phát triển lâu dài của chính doanh nghiệp và toàn thị trường.

Thứ trưởng Lê Tấn Cận cho rằng, thị trường bảo hiểm Việt Nam đang đứng trước những cơ hội phát triển mới, nhưng đồng thời cũng phải đáp ứng những yêu cầu cao hơn về an toàn tài chính, quản trị, minh bạch, đổi mới sáng tạo và chất lượng phục vụ khách hàng. Điều đó đòi hỏi cơ quan quản lý nhà nước, Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam và cộng đồng doanh nghiệp phải tăng cường phối hợp, chia sẻ trách nhiệm và cùng hành động vì sự phát triển chung của thị trường.

“Bộ Tài chính sẽ tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp; tập trung hoàn thiện thể chế, chính sách; đổi mới phương thức quản lý, giám sát; xây dựng môi trường kinh doanh công bằng, minh bạch, ổn định và thuận lợi” – Thứ trưởng cho hay./.