Ngân hàng - Bảo hiểm

Hanoi Re - Dấu ấn thành công từ quyết định tái cấu trúc chiến lược của PVI

17:43 | 30/07/2026
(TBTCO) - Có thể đánh giá, việc PVI tái cấu trúc năm 2011 theo mô hình công ty mẹ - công ty con là một quyết định chiến lược đúng đắn, tạo nền tảng để PVI chuyển từ một doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ thành định chế tài chính - bảo hiểm hoạt động theo mô hình đa trụ cột chuyên nghiệp.
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Tổng công ty Cổ phần Tái bảo hiểm Hà Nội (Hanoi Re) vừa tổ chức chương trình kỷ niệm 15 năm. Sau 15 năm, sự phát triển của Hanoi Re là một trong những minh chứng rõ nét cho tầm nhìn và tính đúng đắn của quyết định chiến lược.

Tại thời điểm tái cấu trúc, Hội đồng quản trị/Ban lãnh đạo PVI đã xác định mô hình cũ giống như “chiếc áo quá chật” đối với một doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ tăng trưởng bình quân trên 37%/năm. Mô hình mới cũng là một trong những yếu tố quan trọng giúp PVI thu hút Tập đoàn Talanx Global SE (Đức) đầu tư trở thành cổ đông chiến lược và từng bước tiếp cận các chuẩn mực quản trị bảo hiểm quốc tế.

Trước khi tái cấu trúc, các hoạt động bảo hiểm gốc, tái bảo hiểm và đầu tư tài chính cùng được triển khai trong một pháp nhân bảo hiểm phi nhân thọ. Khi quy mô hoạt động ngày càng mở rộng, mô hình cũ dần bộc lộ những giới hạn về pháp lý, quản trị vốn và khả năng chuyên môn hóa. Việc chuyển sang mô hình công ty mẹ - công ty con đã giúp PVI tách bạch hoạt động quản lý vốn với hoạt động kinh doanh, đồng thời hình thành các trụ cột chuyên biệt về bảo hiểm, tái bảo hiểm và quản lý tài sản.

Hanoi Re - Dấu ấn thành công từ quyết định tái cấu trúc chiến lược của PVI
Hội đồng quản trị và Ban Lãnh đạo Hanoi Re nhận hoa chúc mừng. Nguồn: Hanoi Re.
Sau 15 năm tái cấu trúc, kết quả của toàn hệ thống cho thấy cấu trúc đa trụ cột đã phát huy hiệu quả. Năm 2025, PVI đạt doanh thu hợp nhất 28.923 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 1.460 tỷ đồng; trong đó, ba đơn vị nòng cốt là Bảo hiểm PVI, Hanoi Re (trước là PVIRE) và PVI AM đều có đóng góp rõ nét. Điều này cho thấy mô hình công ty mẹ – công ty con không chỉ tạo ra sự chuyên môn hóa, mà còn hình thành khả năng phối hợp và bổ trợ trong toàn chuỗi giá trị tài chính – bảo hiểm.

Từ một công ty con do PVI Holdings sở hữu 100% vốn, Hanoi Re từng bước hoàn thiện năng lực tài chính, quản trị và khả năng tiếp cận thị trường vốn.

Năm 2012, trở thành nhà tái bảo hiểm đầu tiên của Việt Nam được AM Best xếp hạng năng lực tài chính B+.

Năm 2013, PVI Re chuyển đổi thành công ty cổ phần; năm 2019 trở thành công ty đại chúng và được nâng xếp hạng năng lực tài chính lên B++.

Cổ phiếu PRE chính thức niêm yết trên HNX năm 2020.

Năm 2023, tăng vốn điều lệ lên hơn 1.044 tỷ đồng và đổi tên thành Hanoi Re, thể hiện định hướng xây dựng thương hiệu độc lập và mở rộng hoạt động ra thị trường quốc tế.

Năm 2025, Hanoi Re ghi nhận kết quả kinh doanh cao nhất kể từ khi thành lập với tổng doanh thu khoảng 3.690 tỷ đồng, tăng 22% so với năm trước; lợi nhuận trước thuế đạt hơn 301 tỷ đồng, vượt kế hoạch đề ra. Hanoi Re duy trì chính sách cổ tức ổn định trong nhiều năm, qua đó bảo đảm lợi ích và củng cố niềm tin của cổ đông.

Tháng 3/2026, AM Best nâng xếp hạng tín nhiệm nhà phát hành dài hạn của Hanoi Re lên “bbb+”, đồng thời duy trì xếp hạng năng lực tài chính B++ và xếp hạng quốc gia aaa.VN – mức cao nhất theo thang xếp hạng quốc gia Việt Nam, với triển vọng ổn định.

Không chỉ đóng vai trò là một mắt xích quan trọng trong hệ sinh thái PVI, Hanoi Re đang từng bước mở rộng quan hệ với các doanh nghiệp bảo hiểm, nhà môi giới và đối tác quốc tế. Sự phát triển của Hanoi Re góp phần nâng cao năng lực giữ lại rủi ro của thị trường trong nước, hỗ trợ các công ty bảo hiểm và thúc đẩy sự phát triển an toàn, bền vững của ngành bảo hiểm Việt Nam.

Tại lễ kỷ niệm 15 năm thành lập, lãnh đạo Cục Quản lý giám sát bảo hiểm đánh giá cao vai trò của Hanoi Re trong việc gia tăng năng lực giữ lại rủi ro của thị trường Việt Nam, hỗ trợ các doanh nghiệp bảo hiểm và góp phần vào sự phát triển an toàn của ngành.

Ngày 20/7/2026, đúng dịp kỷ niệm 15 năm thành lập, Hanoi Re đã đón nhận một dấu mốc đầy ý nghĩa khi được InsuranceAsia News vinh danh Hanoi Re là “Best (Re)Insurer” tại Country Awards for Excellence – Vietnam 2026.

Được công bố đúng vào ngày Hanoi Re tròn 15 tuổi, giải thưởng là món quà tinh thần đặc biệt dành cho tập thể cán bộ, người lao động; đồng thời là sự ghi nhận đầy ý nghĩa đối với hành trình bền bỉ xây dựng, phát triển và khẳng định vị thế của Hanoi Re trên thị trường bảo hiểm, tái bảo hiểm trong nước và quốc tế./.

Với vai trò quan trọng của Hanoi Re trong hệ thống, PVI Holding đang trong quá trình tìm kiếm cổ đông chiến lược để đồng hành dài hạn, nhằm hỗ trợ Hanoi Re trong quá trình thăng hạng tín nhiệm, đa dạng hóa nguồn doanh thu, củng cố sức mạnh tài chính cũng như cùng PVI Holdings kiện toàn hơn nữa mọi mặt hoạt động của Hanoi Re./.

Tú Anh
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Tái bảo hiểm Hà Nội tái bảo hiểm Hanoi Re bảo hiểm pvi holdings bảo hiểm pvi Hanoi Re kỷ niệm 15 năm cổ phiếu PRE

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