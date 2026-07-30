Thuế - Hải quan

Ra mắt ứng dụng eTax Mobile phiên bản mới gia tăng tiện ích cho người nộp thuế

Văn Tuấn

Văn Tuấn

[email protected]
17:26 | 30/07/2026
(TBTCO) - Cục Thuế vừa chính thức triển khai ứng dụng eTax Mobile phiên bản 3.4.2 với nhiều nội dung nâng cấp quan trọng về giao diện, chức năng và trải nghiệm sử dụng cho người nộp thuế.
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Nhằm tiếp tục hiện thực hóa mục tiêu xây dựng nền hành chính thuế hiện đại, lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ và không ngừng nâng cao chất lượng các dịch vụ thuế điện tử, Cục Thuế đã chính thức triển khai ứng dụng eTax Mobile phiên bản 3.4.2 với nhiều nội dung nâng cấp quan trọng về giao diện, chức năng và trải nghiệm sử dụng.

Ra mắt ứng dụng eTax Mobile phiên bản mới gia tăng tiện ích cho người nộp thuế
Ứng dụng eTax Mobile phiên bản mới gia tăng tiện ích cho người nộp thuế. Ảnh: Cục Thuế

Phiên bản mới ứng dụng eTax Mobile được xây dựng trên cơ sở tiếp thu ý kiến phản hồi của người nộp thuế, đồng thời đáp ứng các yêu cầu nghiệp vụ phát sinh trong quá trình triển khai thực tế, góp phần giúp người dân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp tiếp cận thông tin thuế một cách nhanh chóng, minh bạch và thuận tiện hơn.

Điểm nổi bật của phiên bản eTax Mobile 3.4.2 là cải tiến toàn diện giao diện trang chủ, giúp người sử dụng dễ dàng theo dõi các thông tin quan trọng ngay sau khi đăng nhập.

Ra mắt ứng dụng eTax Mobile phiên bản mới gia tăng tiện ích cho người nộp thuế
Phân hệ Chatbot AI 2.0 đã được nâng cấp hỗ trợ người nộp thuế tra cứu dữ liệu cá nhân một cách nhanh chóng và thuận tiện. Ảnh: Cục Thuế

Khu vực tổng quan được bổ sung nhiều thông tin thiết thực, bao gồm: tình trạng tạm hoãn xuất cảnh; thông tin nghĩa vụ thuế; thông tin thuế thu nhập cá nhân từ tiền công, tiền lương; thông tin thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; danh sách địa điểm kinh doanh; đồng thời hiển thị thông tin của tổ chức, doanh nghiệp đối với các cá nhân là người đại diện.

Việc tập trung các thông tin thiết yếu trên một màn hình giúp người nộp thuế dễ dàng nắm bắt tình trạng thực hiện nghĩa vụ thuế mà không cần thực hiện nhiều thao tác tra cứu như trước đây

Bên cạnh đó, ứng dụng eTax Mobile tiếp tục nâng cấp chức năng gửi phản hồi nghĩa vụ thuế ngay tại màn hình “Thông tin nghĩa vụ thuế”, tạo điều kiện để người nộp thuế kịp thời phản ánh các trường hợp thông tin chưa chính xác hoặc cần được cơ quan thuế hỗ trợ xử lý. Đây là một cải tiến quan trọng, góp phần tăng cường tương tác hai chiều giữa cơ quan thuế và người nộp thuế, rút ngắn thời gian tiếp nhận và giải quyết các vướng mắc phát sinh.

Đáng chú ý, việc bổ sung chức năng tra cứu thông tin thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên màn hình tổng quan mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người nộp thuế.

Với phiên bản eTax Mobile 3.4.2, các thông tin về nghĩa vụ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp được hiển thị trực quan ngay trên ứng dụng, giúp người nộp thuế chủ động theo dõi số thuế phải nộp, tình trạng thực hiện nghĩa vụ tài chính và các thông tin liên quan đến tài sản thuộc diện quản lý. Qua đó, người dân có thể dễ dàng kiểm tra, đối chiếu dữ liệu, hạn chế tình trạng chậm nộp hoặc phát sinh nghĩa vụ do không kịp thời nắm bắt thông tin.

Ra mắt ứng dụng eTax Mobile phiên bản mới gia tăng tiện ích cho người nộp thuế
Chatbot đóng vai trò như một trợ lý ảo thông minh, mang đến trải nghiệm cá nhân hóa tối ưu khi trực tiếp hướng dẫn, dẫn dắt người nộp thuế lập tờ khai cá nhân kinh doanh hoàn toàn bằng ngôn ngữ tự nhiên. Ảnh: Cục Thuế

Đối với chức năng Tra cứu thông tin nghĩa vụ thuế, phiên bản mới đã điều chỉnh cách hiển thị dữ liệu theo hướng chỉ hiển thị các khoản phải nộp đã được xác nhận, không còn hiển thị các khoản nộp đang trong trạng thái chờ xử lý. Việc thay đổi này giúp thông tin tra cứu rõ ràng, chính xác hơn, hạn chế nhầm lẫn trong quá trình thực hiện nghĩa vụ tài chính và nâng cao tính minh bạch của dữ liệu trên ứng dụng.

Ngoài ra, phân hệ Chatbot AI 2.0 đã được nâng cấp hỗ trợ người nộp thuế tra cứu dữ liệu cá nhân một cách nhanh chóng và thuận tiện. Ngay khi nhấn vào biểu tượng Chatbot, ứng dụng sẽ hiển thị giao diện gợi ý trực quan, giúp người nộp thuế chủ động hỏi đáp, nhận phản hồi tức thì về tình trạng nợ thuế, thông tin cưỡng chế thuế, tạm hoãn xuất nhập cảnh…

Đặc biệt, Chatbot đóng vai trò như một trợ lý ảo thông minh, mang đến trải nghiệm cá nhân hóa tối ưu khi trực tiếp hướng dẫn, dẫn dắt người nộp thuế lập tờ khai cá nhân kinh doanh hoàn toàn bằng ngôn ngữ tự nhiên. Đây là bước tiến quan trọng trong việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo, góp phần xây dựng ngành Thuế hiện đại, tinh gọn và vì người dân phục vụ.

Việc triển khai nâng cấp ứng dụng eTax Mobile và bổ sung các tính năng nói trên không chỉ là bước nâng cấp về mặt kỹ thuật, mà còn thể hiện quyết tâm của Cục Thuế trong việc không ngừng hoàn thiện các dịch vụ thuế số theo hướng lấy người nộp thuế làm trung tâm, tăng cường tính công khai, minh bạch và thân thiện trong quá trình cung cấp dịch vụ.

Các cải tiến lần này giúp người nộp thuế dễ dàng tiếp cận thông tin, chủ động theo dõi nghĩa vụ thuế, giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính và nâng cao hiệu quả sử dụng ứng dụng trên thiết bị di động.

Đây cũng là một bước tiến quan trọng trong lộ trình xây dựng hệ sinh thái thuế điện tử hiện đại, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp, hướng tới nền tài chính số và chính phủ số trong giai đoạn mới./.

Văn Tuấn
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