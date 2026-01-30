Hà Nội tiếp nhận thủ tục thuế tại 31 điểm phục vụ hành chính công

(TBTCO) - Từ ngày 2/2/2026, Thuế TP. Hà Nội tiếp nhận thủ tục hành chính thuế thuộc thẩm quyền tại 31 điểm phục vụ hành chính công trên địa bàn TP. Hà Nội.

Công chức Thuế TP. Hà Nội tiếp nhận thủ tục hành chính thuế tại Trung tâm Phục vụ hành chính công số 1 TP. Hà Nội. Ảnh: Dũng Minh

Thực hiện chủ trương đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý thuế và đáp ứng yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan thuế theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhằm nâng cao mức độ hài lòng của người nộp thuế trong việc giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) thuế, Thuế TP. Hà Nội thông báo về việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Thuế TP. Hà Nội kể từ ngày 2/2/2026 như sau:

1. Về tiếp nhận và giải quyết TTHC thuế

- Hồ sơ được tiếp nhận theo hình thức phi địa giới hành chính: Người nộp thuế có thể lựa chọn tại 1 trong 31 điểm Phục vụ hành chính công TP. Hà Nội để nộp TTHC (danh sách chi tiết phía dưới).

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ Hai đến thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ, Tết theo quy định).

+ Sáng: Từ 8h00 - 11h00;

+ Chiều: Từ 13h30 - 16h30.

Riêng sáng thứ Bảy, có thể được bố trí tăng cường theo tình hình thực tế.

- Đối với hồ sơ trả kết quả TTHC: Người nộp thuế liên hệ nhận kết quả theo số điện thoại/địa chỉ ghi trên phiếu hẹn.

Lưu ý: Đối với các TTHC đã đáp ứng điện tử toàn trình, đề nghị người nộp thuế thực hiện nộp TTHC bằng hình thức điện tử.

2. Đối với hồ sơ là công văn (không phải thủ tục hành chính): Người nộp thuế nộp tại bộ phận văn thư tại trụ sở cơ quan Thuế quản lý.

3. Đối với đề nghị hỗ trợ về chính sách, thủ tục, ứng dụng ngành thuế, hỗ trợ khác: Người nộp thuế đến trực tiếp “Bộ phận hỗ trợ người nộp thuế” tại trụ sở cơ quan Thuế quản lý để được hướng dẫn, hỗ trợ.

4. Danh sách 31 Điểm Phục vụ hành chính công tiếp nhận TTHC thuế trên địa bàn