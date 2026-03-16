Điều động, chỉ định Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Thành Trung giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hải Phòng

(TBTCO) - Chiều 16/3, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Theo Quyết định của Ban Bí thư: Điều động, chỉ định ông Đỗ Thành Trung - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tài chính tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đồng chí Hoàng Trung Dũng - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương (bên phải) trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Đỗ Thành Trung.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Hoàng Trung Dũng - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương nêu rõ, việc đồng chí Đỗ Thành Trung được tin tưởng giao nhiệm vụ Phó Bí thư Thành ủy Hải Phòng thể hiện sự ghi nhận, đánh giá, quan tâm của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cũng như tập thể lãnh đạo Bộ Tài chính. Đồng chí Đỗ Thành Trung được đánh giá là cán bộ có bản lĩnh, phẩm chất chính trị; có năng lực, kinh nghiệm trong công tác quản lý nhà nước, nhất là trong lĩnh vực kinh tế tổng hợp, kế hoạch, đầu tư, tài chính; có phương pháp làm việc khoa học, đổi mới, sáng tạo, quyết liệt, có nhiều đóng góp quan trọng cho lĩnh vực kế hoạch - đầu tư, tài chính.

Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Trung Dũng đề nghị, trên cương vị công tác mới, với những phẩm chất, trí tuệ, bản lĩnh, năng lực và kinh nghiệm trong quá trình công tác, đồng chí Đỗ Thành Trung sẽ nhanh chóng nắm bắt tình hình, kế thừa kết quả, kinh nghiệm của các thế hệ đi trước; chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm; cùng tập thể cấp ủy, chính quyền phát huy sức mạnh đoàn kết, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; đi đầu trong xây dựng mô hình xã hội chủ nghĩa gắn với con người xã hội chủ nghĩa.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng và Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương tặng hoa chúc mừng đồng chí Đỗ Thành Trung.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Đỗ Thành Trung - Phó Bí thư Thành ủy Hải Phòng trân trọng cảm ơn Tổng Bí thư Tô Lâm, lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Ban Bí thư đã quan tâm, tin tưởng giao nhiệm vụ; cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Bộ Tài chính và các đồng chí lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước đây đã luôn ủng hộ, giúp đỡ trong suốt quá trình công tác; đồng thời cảm ơn các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Hải Phòng đã ủng hộ và tạo điều kiện để được về nhận công tác tại Hải Phòng.

Phó Bí thư Thành ủy Hải Phòng Đỗ Thành Trung khẳng định, trước mắt, sẽ ưu tiên tập trung thời gian để nhanh chóng nắm bắt tình hình thực tế và sớm ổn định công việc, không để công việc bị gián đoạn; nêu cao tinh thần “nói là làm, làm ngay, làm đúng, làm quyết liệt, làm đến cùng và làm hiệu quả”, trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, đổi mới, lắng nghe, cầu thị học hỏi, kế thừa và phát huy những kết quả của các đồng chí lãnh đạo tiền nhiệm; bám sát các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, thành phố để tập trung thực hiện và góp phần hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra

Phó Bí thư Thành ủy Hải Phòng Đỗ Thành Trung nhận thức sâu sắc rằng, nhiệm vụ được Đảng giao vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm hết sức nặng nề trước những yêu cầu ngày càng cao trong kỷ nguyên mới của đất nước. Những kết quả quan trọng mà Hải Phòng đạt được trong thời gian qua là minh chứng cho tinh thần đoàn kết, nỗ lực và quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố. Đây là nền tảng và động lực để cùng tập thể tiếp tục kế thừa, phát huy, quyết tâm xây dựng TP. Hải Phòng ngày càng phát triển, khẳng định vai trò là trung tâm công nghiệp - cảng biển lớn và đầu mối giao thông quan trọng của vùng Kinh tế trọng điểm Bắc Bộ cũng như của cả nước.

Thường trực Thành ủy Hải Phòng tặng hoa chúc mừng đồng chí Đỗ Thành Trung.

Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, Phó Bí thư Thành ủy Hải Phòng Đỗ Thành Trung bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và giúp đỡ của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan, ban, bộ, ngành Trung ương; sự hỗ trợ, chia sẻ, tạo điều kiện và đồng hành của các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, các thế hệ cán bộ lão thành cùng các cấp ủy Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn thành phố, các đồng chí, đồng nghiệp và toàn thể người dân thành phố.