Hải Phòng xây dựng đội ngũ doanh nhân lớn mạnh, bền vững trong thời kỳ mới

Phấn đấu đến năm 2030 có khoảng 87.000 doanh nghiệp hoạt động

Chương trình nhằm quán triệt sâu sắc, triển khai hiệu quả các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết; tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội về vai trò của đội ngũ doanh nhân trong phát triển thành phố.

Theo đó, xác định mục tiêu xây dựng đội ngũ doanh nhân Hải Phòng phát triển toàn diện về số lượng, chất lượng và cơ cấu; có bản lĩnh chính trị, trí tuệ, đạo đức, văn hóa kinh doanh, năng lực quản trị tiên tiến; tuân thủ pháp luật, có trách nhiệm xã hội, góp phần quan trọng vào sự phát triển nhanh và bền vững của Thành phố.

Chương trình hành động này là bước cụ thể hóa quan trọng chủ trương của Đảng, góp phần xây dựng đội ngũ doanh nhân Hải Phòng lớn mạnh, phát huy vai trò tiên phong trong phát triển kinh tế, đóng góp vào mục tiêu xây dựng Thành phố trở thành trung tâm công nghiệp, dịch vụ hiện đại, phát triển bền vững trong thời kỳ mới.

Hải Phòng đặt mục tiêu cụ thể, phấn đấu đến năm 2030 có khoảng 87.000 doanh nghiệp hoạt động; trên 85% doanh nhân có trình độ chuyên môn từ cao đẳng, đại học trở lên.

Doanh nghiệp khu vực tư nhân thành phố chiếm từ 3,5% - 4% trong TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất của Việt Nam (tương đương từ 18 - 20 doanh nghiệp), trong đó có từ 2 doanh nghiệp trở lên nằm trong TOP 100 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam.

Phấn đấu có doanh nghiệp đạt tầm khu vực, có doanh nghiệp đạt thương hiệu quốc gia; có doanh nghiệp lớn có vai trò dẫn dắt trong các ngành, lĩnh vực then chốt. Có doanh nghiệp có vị thế, vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị toàn cầu, làm chủ một số chuỗi giá trị công nghiệp, nông nghiệp, có năng lực cạnh tranh quốc tế trong các ngành công nghiệp nền tảng, ưu tiên, mũi nhọn.

Tầm nhìn đến năm 2045, phát triển đội ngũ doanh nhân thành phố có quy mô, năng lực và trình độ đáp ứng mục tiêu phát triển, thu nhập cao, có vị thế, uy tín khu vực trong nước và quốc tế; một bộ phận doanh nghiệp có thương hiệu thế giới, dẫn dắt một số chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị toàn cầu.

Triển khai 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm

Để đạt mục tiêu đề ra, Chương trình xác định 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. Trong đó, tập trung nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của đội ngũ doanh nhân trong thực hiện mục tiêu phát triển thành phố; đẩy mạnh tuyên truyền, đối thoại, tôn vinh doanh nhân tiêu biểu; xây dựng môi trường truyền thông tích cực, đồng hành cùng doanh nghiệp.

Cùng với đó, thành phố tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh theo hướng minh bạch, thuận lợi, bình đẳng; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển.

Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng doanh nhân về quản trị hiện đại, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, hội nhập quốc tế; hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do (FTA).

Đồng thời, tăng cường xây dựng đạo đức, văn hóa kinh doanh; phát huy tinh thần dân tộc, trách nhiệm xã hội, ý thức bảo vệ môi trường; xây dựng hình ảnh doanh nhân Hải Phòng năng động, trách nhiệm.

Chương trình cũng nhấn mạnh việc thúc đẩy liên kết giữa doanh nhân với công nhân, nông dân, trí thức; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đồng thời, tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý của Nhà nước; phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp; đổi mới phương thức quản lý theo hướng phục vụ doanh nghiệp và người dân.

Chương trình cũng đề ra 34 nhiệm vụ trọng tâm thuộc 7 nhóm giải pháp, phân công cụ thể cho từng cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện.

Thực hiện chương trình theo nguyên tắc “6 rõ”

Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu tổ chức thực hiện chương trình hành động phải bảo đảm nguyên tắc “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền; gắn với kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện.

Các cấp ủy, cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch cụ thể, tổ chức triển khai đồng bộ; tăng cường theo dõi, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Việc ban hành Chương trình hành động này là bước cụ thể hóa quan trọng chủ trương của Đảng, góp phần xây dựng đội ngũ doanh nhân Hải Phòng lớn mạnh, phát huy vai trò tiên phong trong phát triển kinh tế, đóng góp vào mục tiêu xây dựng thành phố trở thành trung tâm công nghiệp, dịch vụ hiện đại, phát triển bền vững trong thời kỳ mới./.