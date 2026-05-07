Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng lên đường dự Hội nghị Cấp cao ASEAN

08:50 | 07/05/2026
(TBTCO) - Sáng 7/5, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội, lên đường tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48 tại Cebu, Philippines từ ngày 7 đến 8/5/2026 theo lời mời của Tổng thống nước Cộng hòa Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr, Chủ tịch ASEAN năm 2026.
Đoàn chính thức tháp tùng Thủ tướng Chính phủ có các đồng chí: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu; Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Lê Văn Tuyến; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đôn Tuấn Phong; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Trưởng SOM ASEAN Việt Nam Đặng Hoàng Giang; Thứ trưởng Bộ Công thương Phan Thị Thắng; Trợ lý Thủ tướng Chính phủ Trần Anh Tuấn.

Tham gia đoàn còn có Đại sứ Việt Nam tại Philippines Lại Thái Bình; Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại ASEAN Tôn Thị Ngọc Hương.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng lên đường dự Hội nghị Cấp cao ASEAN. Ảnh: VGP.

Đây là chuyến công tác nước ngoài đầu tiên của Thủ tướng Lê Minh Hưng trên cương vị người đứng đầu Chính phủ và cũng là hội nghị đa phương đầu tiên mà Thủ tướng tham dự trực tiếp.

Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48 được tổ chức tại Cebu, Philippines từ ngày 7 - 8/5/2026 với sự tham dự của Lãnh đạo các nước ASEAN và Tổng Thư ký ASEAN. Đây là một trong 2 cuộc họp định kỳ hằng năm của Lãnh đạo ASEAN trong năm 2026, là dịp quan trọng để Lãnh đạo các nước chia sẻ đánh giá toàn diện tình hình thế giới và khu vực, thống nhất các định hướng chiến lược và biện pháp tăng cường hợp tác ASEAN.

Hội nghị Cấp cao lần này tập trung trao đổi 3 nội dung về bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh lương thực và bảo hộ công dân ASEAN; đồng thời, khẳng định tiếp tục thúc đẩy thực hiện các trọng tâm và ưu tiên chiến lược về tăng cường liên kết nội khối, nâng cao tự cường, tự chủ chiến lược và vai trò trung tâm của ASEAN, duy trì đà cho xây dựng Cộng đồng theo các mục tiêu và kế hoạch của Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045.

Việc Thủ tướng Lê Minh Hưng dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao nước ta tham dự hội nghị thể hiện mạnh mẽ việc Việt Nam tiếp tục triển khai nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại theo tinh thần Đại hội XIV của Đảng; đồng thời khẳng định ASEAN tiếp tục là ưu tiên chiến lược hàng đầu trong tổng thể chính sách đối ngoại của Việt Nam.

Đây cũng là thông điệp rõ ràng về cam kết của Việt Nam đối với tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN, với tinh thần chủ động, tích cực, trách nhiệm và đóng góp thực chất, hiệu quả vào công việc chung của Hiệp hội./.

