Tỷ giá USD hôm nay (7/5): USD tự do đi lùi, DXY hồi nhẹ nhờ khả năng eo biển Hormuz mở cửa lại
Diễn biến thị trường trong nước
Sáng ngày 7/5, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố ở mức 25.113 đồng, giữ nguyên so với phiên trước đó; tỷ giá USD tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối cũng không biến động.
Với biên độ 5%, các ngân hàng thương mại được phép giao dịch USD trong khoảng 23.857,35 - 26.368,65 VND/USD.
Trong khi đó, thị trường tự do ghi nhận tỷ giá USD/VND phổ biến quanh 26.580 - 26.620 đồng, giảm 40 đồng hai chiều so với phiên trước.
Khảo sát tại các ngân hàng phiên gần nhất cho thấy, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại biến động trái chiều nhưng biên độ điều chỉnh không lớn. Tại Vietcombank, tỷ giá USD hiện niêm yết ở mức 26.098 - 26.368 VND/USD, cùng tăng 2 đồng ở cả chiều mua vào và bán ra. BIDV giảm 8 đồng chiều mua vào xuống 26.128 VND/USD, trong khi giá bán ra tăng 2 đồng lên 26.368 VND/USD.
HSBC giảm 7 đồng chiều mua vào còn 26.173 VND/USD, còn giá bán ra tăng 2 đồng lên 26.368 VND/USD. Sacombank giảm 6 đồng chiều mua vào xuống 26.216 VND/USD, trong khi giá bán ra tăng 2 đồng lên 26.368 VND/USD.
Tỷ giá USD, EUR, GBP giao dịch tại các ngân hàng thương mại lớn chốt phiên 6/5 gồm: Vietcombank, BIDV, Sacombank, ACB, HSBC, Techcombank như sau:
Trong khi đó, tỷ giá EUR ghi nhận xu hướng tăng khá mạnh tại nhiều ngân hàng. Sacombank là ngân hàng điều chỉnh mạnh nhất khi tăng 231 đồng ở cả hai chiều, đưa giá EUR lên 30.545 - 32.301 VND/EUR. Techcombank tăng 192 đồng chiều mua vào và 195 đồng chiều bán ra, niêm yết 30.320 - 31.622 VND/EUR. Eximbank tăng 115 đồng chiều mua vào và 121 đồng chiều bán ra lên 30.363 - 31.701 VND/EUR. Tại Vietcombank, tỷ giá EUR cũng tăng 94 đồng chiều mua vào và 99 đồng chiều bán ra, lên mức 30.079 - 31.665 VND/EUR.
Đối với Bảng Anh (GBP), xu hướng tăng còn rõ nét hơn. Sacombank tiếp tục dẫn đầu mức tăng khi nâng 226 đồng chiều mua vào và 227 đồng chiều bán ra, lên 35.362 - 37.173 VND/GBP. Techcombank tăng 218 đồng chiều mua vào và 211 đồng chiều bán ra, ở mức 35.051 - 36.371 VND/GBP. HSBC tăng 141 đồng chiều mua vào và 153 đồng chiều bán ra lên 34.776 - 36.157 VND/GBP. Trong khi đó, Vietcombank tăng 92 đồng chiều mua vào và 97 đồng chiều bán ra, niêm yết ở mức 34.825 - 36.304 VND/GBP.
Diễn biến thị trường thế giới
Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - sáng nay nhích nhẹ lên 98,03 điểm, tăng 0,01%, sau khi bị nhúng xuống dưới mốc 98 điểm phiên tối qua.
Trên thị trường ngoại hối, tỷ giá USD/EUR ở mức 0,8511 EUR/USD, giảm 0,01%, cho thấy đồng euro phục hồi nhẹ so với đồng bạc xanh. Tỷ giá USD/GBP đứng tại 0,7357 GBP/USD. Ở khu vực châu Á, tỷ giá USD/JPY giảm 0,03% xuống 156,34 JPY/USD, đồng Yên Nhật nhích tăng nhẹ sau giai đoạn chịu áp lực mất giá mạnh.
Đồng Bảng Anh (GBP) và đồng Euro (EUR) tăng mạnh trong phiên trước đó, khi đồng USD chịu áp lực bán tháo sau các tín hiệu cho thấy căng thẳng tại Trung Đông có thể hạ nhiệt. Thị trường đặc biệt chú ý đến khả năng eo biển Hormuz được mở cửa trở lại, cùng các thông tin cho thấy Mỹ và Iran đang tiến gần hơn tới một thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột. Diễn biến này thúc đẩy khẩu vị rủi ro toàn cầu, kéo giá dầu giảm mạnh và làm suy yếu vai trò trú ẩn của đồng USD.
Theo truyền thông nhà nước Iran, việc lưu thông an toàn qua eo biển Hormuz đã có thể thực hiện sau khi các “mối đe dọa xâm lược” được vô hiệu hóa. Thông tin xuất hiện chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố tạm dừng “Project Freedom”; đồng thời cho biết đã đạt được tiến triển lớn, hướng tới một thỏa thuận toàn diện và cuối cùng. Một nguồn tin Pakistan tham gia đàm phán cũng xác nhận với Reuters rằng, các bên tiến gần đến việc chấm dứt xung đột.
Tuy nhiên, triển vọng của đồng USD vẫn tiềm ẩn nhiều biến động do rủi ro địa chính trị chưa hoàn toàn biến mất. Ông Trump cảnh báo trên Truth Social rằng các cuộc không kích sẽ tiếp tục với mức độ và cường độ cao hơn nhiều, nếu Iran không chấp nhận các điều khoản đàm phán, trong khi một thỏa thuận dài hạn vẫn chưa chính thức được ký kết.
Đồng euro còn được hỗ trợ bởi kỳ vọng Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) có thể tăng lãi suất mang tính phòng ngừa trong tháng 6/2026.
Ở châu Á, đồng Yên Nhật cũng được hỗ trợ khi thị trường gia tăng kỳ vọng Tokyo tiếp tục can thiệp tỷ giá. Đồng yên đã nhiều lần tăng mạnh đột ngột trong tuần qua, sau các báo cáo cho thấy Chính phủ Nhật Bản đã tham gia hỗ trợ đồng nội tệ. Các dấu hiệu can thiệp bắt đầu xuất hiện từ tuần trước, khi tỷ giá USD/JPY giảm mạnh từ vùng 160 yên/USD - mức được xem là “giới hạn đỏ” đối với đồng yên trong thời gian qua.
Dù vậy, triển vọng dài hạn của đồng Yên vẫn chưa thực sự tích cực do Nhật Bản vẫn duy trì mức chi tiêu công lớn, trong khi Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) vẫn tỏ ra thận trọng với lộ trình tăng lãi suất./.