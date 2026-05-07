Ngân hàng - Bảo hiểm

Tỷ giá USD hôm nay (7/5): USD tự do đi lùi, DXY hồi nhẹ nhờ khả năng eo biển Hormuz mở cửa lại

Ánh Tuyết

Ánh Tuyết

[email protected]
08:24 | 07/05/2026
(TBTCO) - Sáng ngày 7/5, tỷ giá trung tâm giữ nguyên ở mức 25.113 đồng, trong khi USD tự do giảm 40 đồng xuống quanh 26.580 - 26.620 VND/USD. Còn DXY nhích nhẹ lên 98,03 điểm sau khi rơi dưới mốc 98 điểm, nhờ kỳ vọng căng thẳng Trung Đông hạ nhiệt, eo biển Hormuz có thể được mở cửa trở lại và áp lực trú ẩn vào USD suy yếu.
aa

Diễn biến thị trường trong nước

Sáng ngày 7/5, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố ở mức 25.113 đồng, giữ nguyên so với phiên trước đó; tỷ giá USD tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối cũng không biến động.

Với biên độ 5%, các ngân hàng thương mại được phép giao dịch USD trong khoảng 23.857,35 - 26.368,65 VND/USD.

Trong khi đó, thị trường tự do ghi nhận tỷ giá USD/VND phổ biến quanh 26.580 - 26.620 đồng, giảm 40 đồng hai chiều so với phiên trước.

Khảo sát tại các ngân hàng phiên gần nhất cho thấy, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại biến động trái chiều nhưng biên độ điều chỉnh không lớn. Tại Vietcombank, tỷ giá USD hiện niêm yết ở mức 26.098 - 26.368 VND/USD, cùng tăng 2 đồng ở cả chiều mua vào và bán ra. BIDV giảm 8 đồng chiều mua vào xuống 26.128 VND/USD, trong khi giá bán ra tăng 2 đồng lên 26.368 VND/USD.

HSBC giảm 7 đồng chiều mua vào còn 26.173 VND/USD, còn giá bán ra tăng 2 đồng lên 26.368 VND/USD. Sacombank giảm 6 đồng chiều mua vào xuống 26.216 VND/USD, trong khi giá bán ra tăng 2 đồng lên 26.368 VND/USD.

Tỷ giá USD, EUR, GBP giao dịch tại các ngân hàng thương mại lớn chốt phiên 6/5 gồm: Vietcombank, BIDV, Sacombank, ACB, HSBC, Techcombank như sau:

Tỷ giá USD hôm nay (7/5): USD tự do đi lùi, DXY hồi nhẹ nhờ khả năng eo biển Hormuz mở cửa lại
Đồ họa: Ánh Tuyết.

Trong khi đó, tỷ giá EUR ghi nhận xu hướng tăng khá mạnh tại nhiều ngân hàng. Sacombank là ngân hàng điều chỉnh mạnh nhất khi tăng 231 đồng ở cả hai chiều, đưa giá EUR lên 30.545 - 32.301 VND/EUR. Techcombank tăng 192 đồng chiều mua vào và 195 đồng chiều bán ra, niêm yết 30.320 - 31.622 VND/EUR. Eximbank tăng 115 đồng chiều mua vào và 121 đồng chiều bán ra lên 30.363 - 31.701 VND/EUR. Tại Vietcombank, tỷ giá EUR cũng tăng 94 đồng chiều mua vào và 99 đồng chiều bán ra, lên mức 30.079 - 31.665 VND/EUR.

Đối với Bảng Anh (GBP), xu hướng tăng còn rõ nét hơn. Sacombank tiếp tục dẫn đầu mức tăng khi nâng 226 đồng chiều mua vào và 227 đồng chiều bán ra, lên 35.362 - 37.173 VND/GBP. Techcombank tăng 218 đồng chiều mua vào và 211 đồng chiều bán ra, ở mức 35.051 - 36.371 VND/GBP. HSBC tăng 141 đồng chiều mua vào và 153 đồng chiều bán ra lên 34.776 - 36.157 VND/GBP. Trong khi đó, Vietcombank tăng 92 đồng chiều mua vào và 97 đồng chiều bán ra, niêm yết ở mức 34.825 - 36.304 VND/GBP.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - sáng nay nhích nhẹ lên 98,03 điểm, tăng 0,01%, sau khi bị nhúng xuống dưới mốc 98 điểm phiên tối qua.

Trên thị trường ngoại hối, tỷ giá USD/EUR ở mức 0,8511 EUR/USD, giảm 0,01%, cho thấy đồng euro phục hồi nhẹ so với đồng bạc xanh. Tỷ giá USD/GBP đứng tại 0,7357 GBP/USD. Ở khu vực châu Á, tỷ giá USD/JPY giảm 0,03% xuống 156,34 JPY/USD, đồng Yên Nhật nhích tăng nhẹ sau giai đoạn chịu áp lực mất giá mạnh.

Đồng Bảng Anh (GBP) và đồng Euro (EUR) tăng mạnh trong phiên trước đó, khi đồng USD chịu áp lực bán tháo sau các tín hiệu cho thấy căng thẳng tại Trung Đông có thể hạ nhiệt. Thị trường đặc biệt chú ý đến khả năng eo biển Hormuz được mở cửa trở lại, cùng các thông tin cho thấy Mỹ và Iran đang tiến gần hơn tới một thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột. Diễn biến này thúc đẩy khẩu vị rủi ro toàn cầu, kéo giá dầu giảm mạnh và làm suy yếu vai trò trú ẩn của đồng USD.

Theo truyền thông nhà nước Iran, việc lưu thông an toàn qua eo biển Hormuz đã có thể thực hiện sau khi các “mối đe dọa xâm lược” được vô hiệu hóa. Thông tin xuất hiện chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố tạm dừng “Project Freedom”; đồng thời cho biết đã đạt được tiến triển lớn, hướng tới một thỏa thuận toàn diện và cuối cùng. Một nguồn tin Pakistan tham gia đàm phán cũng xác nhận với Reuters rằng, các bên tiến gần đến việc chấm dứt xung đột.

Tuy nhiên, triển vọng của đồng USD vẫn tiềm ẩn nhiều biến động do rủi ro địa chính trị chưa hoàn toàn biến mất. Ông Trump cảnh báo trên Truth Social rằng các cuộc không kích sẽ tiếp tục với mức độ và cường độ cao hơn nhiều, nếu Iran không chấp nhận các điều khoản đàm phán, trong khi một thỏa thuận dài hạn vẫn chưa chính thức được ký kết.

Đồng euro còn được hỗ trợ bởi kỳ vọng Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) có thể tăng lãi suất mang tính phòng ngừa trong tháng 6/2026.

Ở châu Á, đồng Yên Nhật cũng được hỗ trợ khi thị trường gia tăng kỳ vọng Tokyo tiếp tục can thiệp tỷ giá. Đồng yên đã nhiều lần tăng mạnh đột ngột trong tuần qua, sau các báo cáo cho thấy Chính phủ Nhật Bản đã tham gia hỗ trợ đồng nội tệ. Các dấu hiệu can thiệp bắt đầu xuất hiện từ tuần trước, khi tỷ giá USD/JPY giảm mạnh từ vùng 160 yên/USD - mức được xem là “giới hạn đỏ” đối với đồng yên trong thời gian qua.

Dù vậy, triển vọng dài hạn của đồng Yên vẫn chưa thực sự tích cực do Nhật Bản vẫn duy trì mức chi tiêu công lớn, trong khi Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) vẫn tỏ ra thận trọng với lộ trình tăng lãi suất./.

Ánh Tuyết
Từ khóa:
Tỷ giá USD hôm nay tỷ giá usd tỷ giá USD tự do usd DXY eur gbp jpy eo biển Hormuz mở cửa

Bài liên quan

Tỷ giá USD hôm nay (6/5): USD tự do lùi nhẹ, DXY lùi sát 98 điểm khi Mỹ tạm dừng chiến dịch hỗ trợ tàu qua Hormuz

Tỷ giá USD hôm nay (6/5): USD tự do lùi nhẹ, DXY lùi sát 98 điểm khi Mỹ tạm dừng chiến dịch hỗ trợ tàu qua Hormuz

Tỷ giá USD hôm nay (5/5): Tỷ giá trong nước cùng lùi nhẹ, USD giữ sức chờ tín hiệu đàm phán Mỹ - Iran

Tỷ giá USD hôm nay (5/5): Tỷ giá trong nước cùng lùi nhẹ, USD giữ sức chờ tín hiệu đàm phán Mỹ - Iran

Dành cho bạn

Nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia: Giải bài toán vốn cho giai đoạn phát triển mới

Nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia: Giải bài toán vốn cho giai đoạn phát triển mới

Hơn 12,9 triệu tỷ đồng đổ vào ngân hàng, nhóm nhận chuyển giao "0 đồng" thành "nam châm" hút vốn

Hơn 12,9 triệu tỷ đồng đổ vào ngân hàng, nhóm nhận chuyển giao "0 đồng" thành "nam châm" hút vốn

Ngày 7/5: Giá heo hơi miền Bắc tăng, miền Trung và miền Nam đi ngang

Ngày 7/5: Giá heo hơi miền Bắc tăng, miền Trung và miền Nam đi ngang

Giá vàng hôm nay ngày 7/5: Giá vàng trong nước và thế giới đồng loạt tăng

Giá vàng hôm nay ngày 7/5: Giá vàng trong nước và thế giới đồng loạt tăng

Thuế TP. Cần Thơ quyết tâm nâng cao sự hài lòng của người nộp thuế năm 2026

Thuế TP. Cần Thơ quyết tâm nâng cao sự hài lòng của người nộp thuế năm 2026

Sửa đổi, bổ sung một số quy định về thuế giá trị gia tăng

Sửa đổi, bổ sung một số quy định về thuế giá trị gia tăng

Đọc thêm

Hàng loạt ngân hàng lớn tăng tốc lập “cứ điểm” tại Trung tâm Tài chính quốc tế

Hàng loạt ngân hàng lớn tăng tốc lập “cứ điểm” tại Trung tâm Tài chính quốc tế

(TBTCO) - Làn sóng tham gia Trung tâm Tài chính quốc tế nóng lên tại mùa đại hội cổ đông ngân hàng năm nay, khi nhiều nhà băng lớn lên kế hoạch thành lập ngân hàng con để mở rộng sang các mảng mới, về thanh toán xuyên biên giới, tài sản số, thị trường vốn quốc tế... Tuy nhiên, để tham gia “sân chơi” này, các ngân hàng phải đáp ứng loạt điều kiện chặt chẽ.
Giải mã nhận diện mới của SHB: Khi thiết kế kể câu chuyện ngân hàng đồng hành cùng đất nước, hòa nhịp cùng thời đại trong vận hội mới

Giải mã nhận diện mới của SHB: Khi thiết kế kể câu chuyện ngân hàng đồng hành cùng đất nước, hòa nhịp cùng thời đại trong vận hội mới

(TBTCO) - Ngay khi Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) công bố bộ nhận diện thương hiệu mới tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, cộng đồng khách hàng và giới quan sát thị trường đã nhanh chóng bày tỏ nhiều phản hồi tích cực.
Giá vàng hôm nay ngày 6/5: Giá vàng thế giới tăng lên ngưỡng 4.586 USD/ounce

Giá vàng hôm nay ngày 6/5: Giá vàng thế giới tăng lên ngưỡng 4.586 USD/ounce

(TBTCO) - Giá vàng thế giới sáng 6/5 giao dịch quanh mức 4.586 USD/ounce, tăng 31 USD/ounce so với hôm qua và thấp hơn giá vàng miếng trong nước gần 20 triệu đồng/lượng.
Sau nhịp hạ nhiệt, ngân hàng nào trả lãi suất cao kỳ hạn 6 tháng?

Sau nhịp hạ nhiệt, ngân hàng nào trả lãi suất cao kỳ hạn 6 tháng?

(TBTCO) - Khảo sát ngày 5/5 cho thấy, sau cuộc họp 9/4, lãi suất huy động kỳ hạn 6 tháng đã đồng loạt giảm 0,1 - 0,6 điểm phần trăm tại nhiều ngân hàng. Tuy vậy, mặt bằng hiện vẫn cao hơn giai đoạn đầu của làn sóng tăng lãi suất từ 0,2 - 2,9 điểm phần trăm. Đáng chú ý, một số ngân hàng vẫn duy trì mức 6,5 - 7,3%/năm, chưa kể các chương trình cộng lãi suất ngoài.
Thanh toán không dùng tiền mặt tiếp đà tăng tốc, số máy ATM giảm hơn 3%

Thanh toán không dùng tiền mặt tiếp đà tăng tốc, số máy ATM giảm hơn 3%

(TBTCO) - Thông tin từ Ngân hàng Nhà nước cho thấy, hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt tiếp tục phát triển mạnh. Giá trị thanh toán không dùng tiền mặt gấp khoảng 28 lần GDP, trong quý I/2026, số lượng giao dịch tăng 37,98% và giá trị tăng 14,22% cùng kỳ. Đáng chú ý, nhiều tổ chức tín dụng ghi nhận hơn 90% giao dịch thực hiện qua kênh số, phản ánh xu hướng số hóa ngày càng rõ nét.
Hệ thống SIMO triển khai tại 149 đơn vị, chặn hơn 4.300 tỷ đồng giao dịch rủi ro qua ngân hàng

Hệ thống SIMO triển khai tại 149 đơn vị, chặn hơn 4.300 tỷ đồng giao dịch rủi ro qua ngân hàng

(TBTCO) - Theo Ngân hàng Nhà nước, công tác đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động thanh toán luôn được quan tâm chú trọng, song hành với chuyển đổi số. Hệ thống SIMO đã triển khai tới 149 đơn vị, cảnh báo hơn 3,8 triệu lượt khách hàng, giúp ngăn chặn giao dịch rủi ro trị giá trên 4,3 nghìn tỷ đồng. Đồng thời, dữ liệu từ 156,6 triệu hồ sơ khách hàng đã được đối chiếu, làm sạch.
Ngân hàng lãi lớn vượt 94.000 tỷ đồng quý I/2026, vẫn có 8 nhà băng "đi ngược"

Ngân hàng lãi lớn vượt 94.000 tỷ đồng quý I/2026, vẫn có 8 nhà băng "đi ngược"

(TBTCO) - Bức tranh lợi nhuận quý I/2026 của 27 ngân hàng niêm yết đã lộ diện, với tổng lợi nhuận trước thuế đạt 94.200 tỷ đồng, tăng 14,1% cùng kỳ. Tuy nhiên, sự phân hóa diễn ra rõ nét khi 19 ngân hàng giữ đà tăng trưởng, có nơi bứt phá bằng lần; ngược lại, không ít nhà băng giảm sâu, kéo theo biến động mạnh trên bảng xếp hạng toàn ngành.
Moody’s nâng Triển vọng HDBank lên “Tích cực”, mở ra khả năng tiếp tục nâng hạng tín nhiệm

Moody’s nâng Triển vọng HDBank lên “Tích cực”, mở ra khả năng tiếp tục nâng hạng tín nhiệm

(TBTCO) - Tổ chức xếp hạng tín nhiệm toàn cầu Moody’s Ratings vừa công bố kết quả rà soát định kỳ đối với Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank - HOSE: HDB), trong đó duy trì các mức xếp hạng chủ chốt và nâng Triển vọng xếp hạng từ “Ổn định” lên “Tích cực”.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng lên đường dự Hội nghị Cấp cao ASEAN

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng lên đường dự Hội nghị Cấp cao ASEAN

Kỳ vọng tăng trưởng tích cực tiếp tục hỗ trợ thị trường chứng khoán

Kỳ vọng tăng trưởng tích cực tiếp tục hỗ trợ thị trường chứng khoán

Infographics: Thu, chi ngân sách nhà nước 4 tháng đầu năm 2026

Infographics: Thu, chi ngân sách nhà nước 4 tháng đầu năm 2026

Ngày 7/5: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt tăng mạnh

Ngày 7/5: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt tăng mạnh

Tỷ giá USD hôm nay (7/5): USD tự do đi lùi, DXY hồi nhẹ nhờ khả năng eo biển Hormuz mở cửa lại

Tỷ giá USD hôm nay (7/5): USD tự do đi lùi, DXY hồi nhẹ nhờ khả năng eo biển Hormuz mở cửa lại

Ấn Độ coi Việt Nam là đối tác hàng đầu trong chính sách “Hành động hướng Đông”

Ấn Độ coi Việt Nam là đối tác hàng đầu trong chính sách “Hành động hướng Đông”

Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Sri Lanka

Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Sri Lanka

Ngày 7/5: Giá cà phê bật tăng trở lại, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 7/5: Giá cà phê bật tăng trở lại, hồ tiêu neo ở mức cao

“Cú hích” nâng hạng tạo lập nền tảng tăng trưởng bền vững

“Cú hích” nâng hạng tạo lập nền tảng tăng trưởng bền vững

Ngày 5/5: Giá cà phê tiếp đà giảm mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 5/5: Giá cà phê tiếp đà giảm mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 5/5: Giá heo hơi điều chỉnh trái chiều tại miền Bắc và miền Nam

Ngày 5/5: Giá heo hơi điều chỉnh trái chiều tại miền Bắc và miền Nam

Ngày 7/5: Giá cà phê bật tăng trở lại, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 7/5: Giá cà phê bật tăng trở lại, hồ tiêu neo ở mức cao

Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện tiết kiệm trong đấu thầu các dự án đầu tư công năm 2026

Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện tiết kiệm trong đấu thầu các dự án đầu tư công năm 2026

Quảng Ninh: Chấp thuận chủ trương đầu tư khu công nghiệp Đông Bắc sân bay Vân Đồn

Quảng Ninh: Chấp thuận chủ trương đầu tư khu công nghiệp Đông Bắc sân bay Vân Đồn

Giá vàng hôm nay ngày 5/5: Giá vàng giảm mạnh, lùi về vùng 162 - 165 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 5/5: Giá vàng giảm mạnh, lùi về vùng 162 - 165 triệu đồng/lượng

Tỷ giá USD hôm nay (6/5): USD tự do lùi nhẹ, DXY lùi sát 98 điểm khi Mỹ tạm dừng chiến dịch hỗ trợ tàu qua Hormuz

Tỷ giá USD hôm nay (6/5): USD tự do lùi nhẹ, DXY lùi sát 98 điểm khi Mỹ tạm dừng chiến dịch hỗ trợ tàu qua Hormuz

Infographics: Những con số kinh tế trên địa bàn TP. Hà Nội 4 tháng đầu năm 2026

Infographics: Những con số kinh tế trên địa bàn TP. Hà Nội 4 tháng đầu năm 2026

Bộ Tài chính tuyển dụng 41 công chức năm 2026

Bộ Tài chính tuyển dụng 41 công chức năm 2026

Giá vàng

Doji
DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 16,450 ▲150K 16,750 ▲150K
Kim TT/AVPL 16,450 ▲150K 16,750 ▲150K
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 16,450 ▲150K 16,750 ▲150K
Nguyên Liệu 99.99 15,400 ▲150K 15,600 ▲150K
Nguyên Liệu 99.9 15,350 ▲150K 15,550 ▲150K
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 16,200 ▲150K 16,600 ▲150K
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 16,150 ▲150K 16,550 ▲150K
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 16,080 ▲150K 16,530 ▲150K
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 164,000 ▲1000K 167,000 ▲1000K
Hà Nội - PNJ 164,000 ▲1000K 167,000 ▲1000K
Đà Nẵng - PNJ 164,000 ▲1000K 167,000 ▲1000K
Miền Tây - PNJ 164,000 ▲1000K 167,000 ▲1000K
Tây Nguyên - PNJ 164,000 ▲1000K 167,000 ▲1000K
Đông Nam Bộ - PNJ 164,000 ▲1000K 167,000 ▲1000K
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 16,450 ▲150K 16,750 ▲150K
Miếng SJC Nghệ An 16,450 ▲150K 16,750 ▲150K
Miếng SJC Thái Bình 16,450 ▲150K 16,750 ▲150K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 16,400 ▲100K 16,700 ▲100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 16,400 ▲100K 16,700 ▲100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 16,400 ▲100K 16,700 ▲100K
NL 99.90 14,950
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 15,000
Trang sức 99.9 15,890 ▲100K 16,590 ▲100K
Trang sức 99.99 15,900 ▲100K 16,600 ▲100K
SJC Giá mua Giá bán
Cập nhật: 07/05/2026 09:30

Tỷ giá

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 18525 18802 19377
CAD 18765 19043 19659
CHF 33153 33539 34184
CNY 0 3826 3918
EUR 30303 30577 31605
GBP 34987 35381 36315
HKD 0 3228 3430
JPY 161 165 172
KRW 0 16 18
NZD 0 15376 15964
SGD 20222 20505 21028
THB 731 794 848
USD (1,2) 26044 0 0
USD (5,10,20) 26085 0 0
USD (50,100) 26114 26133 26368
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,128 26,128 26,368
USD(1-2-5) 25,083 - -
USD(10-20) 25,083 - -
EUR 30,429 30,453 31,736
JPY 162.98 163.27 172.19
GBP 35,207 35,302 36,336
AUD 18,723 18,791 19,405
CAD 19,060 19,121 19,719
CHF 33,382 33,486 34,292
SGD 20,314 20,377 21,069
CNY - 3,793 3,917
HKD 3,303 3,313 3,433
KRW 16.71 17.43 18.86
THB 776.17 785.76 836.73
NZD 15,293 15,435 15,808
SEK - 2,812 2,897
DKK - 4,072 4,193
NOK - 2,810 2,899
LAK - 0.92 1.27
MYR 6,249.65 - 7,017.37
TWD 756.3 - 911.27
SAR - 6,919.3 7,248.53
KWD - 83,885 88,771
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,118 26,138 26,368
EUR 30,360 30,482 31,665
GBP 35,154 35,295 36,308
HKD 3,292 3,305 3,420
CHF 33,196 33,329 34,276
JPY 164.47 165.13 172.67
AUD 18,687 18,762 19,359
SGD 20,398 20,480 21,068
THB 795 798 833
CAD 18,953 19,029 19,607
NZD 15,419 15,955
KRW 17.37 19.11
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26110 26110 26368
AUD 18709 18809 19734
CAD 18952 19052 20067
CHF 33413 33443 35017
CNY 3806.5 3831.5 3967
CZK 0 1220 0
DKK 0 4140 0
EUR 30493 30523 32248
GBP 35292 35342 37103
HKD 0 3355 0
JPY 165.08 165.58 176.09
KHR 0 6.097 0
KRW 0 17.4 0
LAK 0 1.165 0
MYR 0 6840 0
NOK 0 2772 0
NZD 0 15481 0
PHP 0 400 0
SEK 0 2840 0
SGD 20384 20514 21244
THB 0 761.1 0
TWD 0 820 0
SJC 9999 16300000 16300000 16660000
SBJ 14000000 14000000 16600000
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,140 26,190 26,368
USD20 26,140 26,190 26,368
USD1 23,858 26,190 26,368
AUD 18,751 18,851 19,971
EUR 30,633 30,633 32,061
CAD 18,899 18,999 20,318
SGD 20,452 20,602 21,176
JPY 165.47 166.97 171.64
GBP 35,184 35,534 36,650
XAU 16,298,000 0 16,602,000
CNY 0 3,713 0
THB 0 795 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 07/05/2026 09:30

Lãi suất

Ngân hàng KKH 1 tuần 2 tuần 3 tuần 1 tháng 2 tháng 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng 24 tháng
Vietcombank 0,10 0,20 0,20 - 1,60 1,60 1,90 2,90 2,90 4,60 4,70
BIDV 0,10 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,70
VietinBank 0,10 0,20 0,20 0,20 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
ACB 0,01 0,50 0,50 0,50 2,30 2,50 2,70 3,50 3,70 4,40 4,50
Sacombank - 0,50 0,50 0,50 2,80 2,90 3,20 4,20 4,30 4,90 5,00
Techcombank 0,05 - - - 3,10 3,10 3,30 4,40 4,40 4,80 4,80
LPBank 0.20 0,20 0,20 0,20 3,00 3,00 3,20 4,20 4,20 5,30 5,60
DongA Bank 0,50 0,50 0,50 0,50 3,90 3,90 4,10 5,55 5,70 5,80 6,10
Agribank 0,20 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
Eximbank 0,10 0,50 0,50 0,50 3,10 3,30 3,40 4,70 4,30 5,00 5,80