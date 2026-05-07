Tỷ giá USD hôm nay (7/5): USD tự do đi lùi, DXY hồi nhẹ nhờ khả năng eo biển Hormuz mở cửa lại

Sáng ngày 7/5, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố ở mức 25.113 đồng, giữ nguyên so với phiên trước đó; tỷ giá USD tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối cũng không biến động. Với biên độ 5%, các ngân hàng thương mại được phép giao dịch USD trong khoảng 23.857,35 - 26.368,65 VND/USD. Trong khi đó, thị trường tự do ghi nhận tỷ giá USD/VND phổ biến quanh 26.580 - 26.620 đồng, giảm 40 đồng hai chiều so với phiên trước. Khảo sát tại các ngân hàng phiên gần nhất cho thấy, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại biến động trái chiều nhưng biên độ điều chỉnh không lớn. Tại Vietcombank, tỷ giá USD hiện niêm yết ở mức 26.098 - 26.368 VND/USD, cùng tăng 2 đồng ở cả chiều mua vào và bán ra. BIDV giảm 8 đồng chiều mua vào xuống 26.128 VND/USD, trong khi giá bán ra tăng 2 đồng lên 26.368 VND/USD. HSBC giảm 7 đồng chiều mua vào còn 26.173 VND/USD, còn giá bán ra tăng 2 đồng lên 26.368 VND/USD. Sacombank giảm 6 đồng chiều mua vào xuống 26.216 VND/USD, trong khi giá bán ra tăng 2 đồng lên 26.368 VND/USD. Tỷ giá USD, EUR, GBP giao dịch tại các ngân hàng thương mại lớn chốt phiên 6/5 gồm: Vietcombank, BIDV, Sacombank, ACB, HSBC, Techcombank như sau:

Đồ họa: Ánh Tuyết.

Trong khi đó, tỷ giá EUR ghi nhận xu hướng tăng khá mạnh tại nhiều ngân hàng. Sacombank là ngân hàng điều chỉnh mạnh nhất khi tăng 231 đồng ở cả hai chiều, đưa giá EUR lên 30.545 - 32.301 VND/EUR. Techcombank tăng 192 đồng chiều mua vào và 195 đồng chiều bán ra, niêm yết 30.320 - 31.622 VND/EUR. Eximbank tăng 115 đồng chiều mua vào và 121 đồng chiều bán ra lên 30.363 - 31.701 VND/EUR. Tại Vietcombank, tỷ giá EUR cũng tăng 94 đồng chiều mua vào và 99 đồng chiều bán ra, lên mức 30.079 - 31.665 VND/EUR.

Đối với Bảng Anh (GBP), xu hướng tăng còn rõ nét hơn. Sacombank tiếp tục dẫn đầu mức tăng khi nâng 226 đồng chiều mua vào và 227 đồng chiều bán ra, lên 35.362 - 37.173 VND/GBP. Techcombank tăng 218 đồng chiều mua vào và 211 đồng chiều bán ra, ở mức 35.051 - 36.371 VND/GBP. HSBC tăng 141 đồng chiều mua vào và 153 đồng chiều bán ra lên 34.776 - 36.157 VND/GBP. Trong khi đó, Vietcombank tăng 92 đồng chiều mua vào và 97 đồng chiều bán ra, niêm yết ở mức 34.825 - 36.304 VND/GBP.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - sáng nay nhích nhẹ lên 98,03 điểm, tăng 0,01%, sau khi bị nhúng xuống dưới mốc 98 điểm phiên tối qua.

Trên thị trường ngoại hối, tỷ giá USD/EUR ở mức 0,8511 EUR/USD, giảm 0,01%, cho thấy đồng euro phục hồi nhẹ so với đồng bạc xanh. Tỷ giá USD/GBP đứng tại 0,7357 GBP/USD. Ở khu vực châu Á, tỷ giá USD/JPY giảm 0,03% xuống 156,34 JPY/USD, đồng Yên Nhật nhích tăng nhẹ sau giai đoạn chịu áp lực mất giá mạnh.