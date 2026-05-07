Thuế - Hải quan

Thuế TP. Cần Thơ quyết tâm nâng cao sự hài lòng của người nộp thuế năm 2026

Kỳ Phương

[email protected]
06:22 | 07/05/2026
(TBTCO) - Lãnh đạo Thuế TP. Cần Thơ cho biết, trên cơ sở đó những kết quả tích cực đạt được trong năm 2025, đơn vị sẽ tiếp tục xây dựng và triển khai kế hoạch với các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hơn nữa mức độ hài lòng của người nộp thuế (NNT) trên địa bàn năm 2026.
Cán bộ Thuế TP. Cần Thơ tận tình hướng dẫn người nộp thuế, quyết tâm nâng cao sự hài lòng của người nộp thuế trong năm 2026. Ảnh: Mỹ Nguyễn

Hướng đến sự minh bạch nhưng đầy thân thiện

Thực hiện chủ trương cải cách hành chính và hiện đại hóa ngành Thuế, trong năm 2025, Thuế TP. Cần Thơ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người nộp thuế (NNT) và đạt được những kết quả tích cực.

Kết quả đánh giá sự hài lòng của NNT đối với sự phục vụ của cơ quan thuế năm 2025 của Thuế TP. Cần Thơ đạt chỉ số hài lòng chung 92,8%, cao hơn mức bình quân toàn quốc (92,3%).

Các tiêu chí thành phần đều đạt mức cao. Cụ thể, công tác xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách thuế đạt 93,6%; tiếp cận dịch vụ công về thuế đạt 93,1%; thực hiện thủ tục hành chính thuế đạt 92,6%.

Song song đó, công chức giải quyết công việc đạt 93,2%; kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuế đạt 92,9%; công tác kiểm tra thuế và công tác tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị đều đạt từ 92,5% trở lên.

Kết quả trên cho thấy chất lượng phục vụ của cơ quan thuế được duy trì ổn định, đồng đều trên các lĩnh vực; công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin và nâng cao trách nhiệm công vụ của công chức thuế đã phát huy hiệu quả.

Số lượng NNT thực tế tham gia đánh giá của Thuế thành phố Cần Thơ đứng thứ 4 trên cả nước với số lượt đánh giá là 10.504 lượt, vượt xa so với yêu cầu cỡ mẫu thống kê cần thiết là 9.117 mẫu.

Lãnh đạo Thuế TP. Cần Thơ đánh giá, việc số lượng đánh giá thực tế cao hơn đáng kể so với cỡ mẫu yêu cầu cho thấy sự quan tâm sâu sắc, tinh thần trách nhiệm và sự tương tác ngày càng chặt chẽ giữa NNT và cơ quan thuế.

Bên cạnh những kết quả đạt được, qua công tác khảo sát, vẫn còn một số nội dung cần tiếp tục cải thiện, đặc biệt liên quan đến việc nâng cao trải nghiệm của NNT trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính và tiếp cận thông tin chính sách thuế.

Có thể thấy, việc lấy sự hài lòng của NNT làm trung tâm được xem là bước đi chiến lược nhằm xây dựng một hệ thống quản lý thuế hiện đại, minh bạch và thân thiện hơn với cộng đồng doanh nghiệp cũng như người dân trên địa bàn.

Đáng chú ý, tinh thần trách nhiệm và sự tương tác giữa cơ quan thuế với người dân trên địa bàn TP. Cần Thơ ngày càng chặt chẽ. Khi số lượng NNT tham gia đánh giá thực tế vượt xa yêu cầu so với mẫu thống kê là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của việc ứng dụng công nghệ thông tin và nâng cao trách nhiệm công vụ.

6 giải pháp trọng tâm để nâng cao chất lượng

Nhằm đẩy mạnh công tác, Thuế TP. Cần Thơ ban hành kế hoạch số 2795/KH-CTH ngày 17/4/2026 nâng cao chất lượng phục vụ của cơ quan thuế và sự hài lòng của NNT trên địa bàn, với mục tiêu phấn đấu nâng cao mức độ hài lòng của NNT đạt tối thiểu 93% trong năm 2026 và hướng tới 95% vào năm 2030.

Theo lãnh đạo Thuế TP. Cần Thơ, để thực hiện mục tiêu trên, ngành Thuế địa phương này sẽ tập trung vào 6 nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm. Cụ thể:

Thứ nhất, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, hỗ trợ NNT. Đảm bảo thông tin chính sách thuế được cung cấp kịp thời, đầy đủ, dễ tiếp cận; đẩy mạnh tuyên truyền trên các nền tảng số; khuyến khích NNT sử dụng ứng dụng eTax Mobile và các công cụ hỗ trợ tra cứu thông tin.

Thứ hai, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính thuế. Đảm bảo hồ sơ đăng ký thuế, kê khai thuế, hoàn thuế và các thủ tục hành chính khác được giải quyết đúng thời hạn; duy trì sự ổn định, thông suốt của các hệ thống ứng dụng nhằm phục vụ NNT.

Thứ ba, tăng cường kỷ luật, kỷ cương công vụ. Nâng cao trách nhiệm, thái độ phục vụ của công chức thuế; đảm bảo việc giải quyết công việc đúng quy định, công khai, minh bạch, khách quan.

Thứ tư, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số. Tăng cường sử dụng các hệ thống điện tử trong xử lý hồ sơ, rút ngắn thời gian giải quyết công việc; hỗ trợ NNT thực hiện thủ tục thuế bằng phương thức điện tử.

Thứ năm, nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận và xử lý khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của NNT. Đảm bảo việc tiếp nhận, xử lý kịp thời, đúng quy định; duy trì thông suốt các kênh tiếp nhận thông tin.

Thứ sáu, tăng cường hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh trong việc thực hiện các quy định mới về quản lý thuế, đặc biệt trong việc chuyển đổi phương thức kê khai, nhằm đảm bảo thực hiện đúng quy định và nâng cao mức độ tuân thủ./.

Ngành Thuế TP. Cần Thơ thẳng thắn nhìn nhận, mặc dù vẫn còn những nội dung cần cải thiện về trải nghiệm thủ tục và tiếp cận thông tin, nhưng với kế hoạch hành động cụ thể, Thuế TP. Cần Thơ đang nỗ lực tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và xây dựng môi trường thuế hiện đại, thân thiện.
(TBTCO) - Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Cục Hải quan yêu cầu toàn ngành tăng cường kiểm soát, xử lý hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ, với chỉ tiêu tăng tối thiểu 20% số vụ vi phạm. Động thái này diễn ra trong bối cảnh áp lực từ cảnh báo của Cơ quan Đại diện Thương mại Hoa Kỳ và yêu cầu siết thực thi từ Chính phủ.
(TBTCO) - Cục Hải quan yêu cầu các chi cục hải quan khu vực trên cả nước tăng cường quản lý mặt hàng đất hiếm xuất khẩu, nhấn mạnh kiểm tra thực tế toàn bộ lô hàng, siết chặt từ khâu khai báo, hồ sơ đến hậu kiểm, nhằm ngăn chặn gian lận và kiểm soát chặt tài nguyên chiến lược.
(TBTCO) - Cục Thuế vừa phối hợp với Học viện Cảnh sát Nhân dân khai giảng lớp tập huấn, nâng cao nghiệp vụ cho công chức thuế với chủ đề "Phát hiện, xử lý vi phạm về thuế theo chức năng của cơ quan thuế".
(TBTCO) - Nghị định số 141/2026/NĐ-CP nâng ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế lên 1 tỷ đồng/năm là một tin rất vui đối với nhiều hộ, cá nhân kinh doanh, giúp họ yên tâm buôn bán, sản xuất, phát triển kinh tế. Đây là chính sách rất nhân văn và sát với thực tế.
(TBTCO) - Cục Hải quan vừa ban hành quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức triển khai hoạt động của Đội Thông quan, thuộc Chi cục Hải quan khu vực III từ ngày 1/6/2026. Đây là bước hoàn thiện quan trọng trong lộ trình triển khai mô hình thông quan tập trung, hướng tới hiện đại hóa quản lý hải quan.
(TBTCO) - Lũy kế 4 tháng đầu năm 2026, thu ngân sách nội địa trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đạt 34.535 tỷ đồng, bằng 58,4% dự toán UBND tỉnh giao, tăng 40,5% so với cùng kỳ thực hiện. Trong đó, thu tiền sử dụng đất đạt hơn 7.263 tỷ đồng, bằng 58,6% dự toán; thu từ thuế, phí đạt gần 26.912 tỷ đồng, bằng 58,4% dự toán, tăng 30,1% so với cùng kỳ.
(TBTCO) - Thu ngân sách tại Đắk Lắk tiếp tục duy trì đà tăng trong tháng 4/2026 khi lũy kế 4 tháng đạt 6.450 tỷ đồng, tăng 11,8% so với cùng kỳ. Nhiều khoản thu từ doanh nghiệp ngoài quốc doanh, doanh nghiệp FDI và thuế thu nhập cá nhân tăng mạnh.
(TBTCO) - Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng vừa ký Quyết định số 767/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thuế thu nhập cá nhân, nhằm triển khai thi hành Luật kịp thời, thống nhất và hiệu quả.
