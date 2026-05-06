Từ 6/5: Hải quan siết chặt xuất khẩu đất hiếm, kiểm tra 100% lô hàng

Song Linh

13:17 | 06/05/2026
(TBTCO) - Cục Hải quan yêu cầu các chi cục hải quan khu vực trên cả nước tăng cường quản lý mặt hàng đất hiếm xuất khẩu, nhấn mạnh kiểm tra thực tế toàn bộ lô hàng, siết chặt từ khâu khai báo, hồ sơ đến hậu kiểm, nhằm ngăn chặn gian lận và kiểm soát chặt tài nguyên chiến lược.
Cụ thể, ngày 6/5/2026, Cục Hải quan đã có công văn số 15912/CHQ-GSQL gửi các Chi cục Hải quan khu vực về việc tăng cường quản lý đối với mặt hàng đất hiếm xuất khẩu. Chỉ đạo này được đưa ra trong bối cảnh yêu cầu siết chặt quản lý tài nguyên khoáng sản, đặc biệt là nhóm khoáng sản chiến lược có giá trị cao.

Từ 6/5: Hải quan siết chặt xuất khẩu đất hiếm, kiểm tra 100% lô hàng. Ảnh: TL minh hoạ

Theo đó, cơ quan hải quan chỉ thực hiện thủ tục xuất khẩu đối với mặt hàng đất hiếm khi đáp ứng đầy đủ điều kiện, có nguồn gốc hợp pháp theo quy định tại Nghị định số 17/2020/NĐ-CP và thuộc danh mục được phép xuất khẩu do Bộ Công thương ban hành theo từng thời kỳ hoặc được cấp có thẩm quyền cho phép trong trường hợp đặc biệt.

Đối với khâu khai hải quan, doanh nghiệp phải khai báo đầy đủ, chi tiết các thông tin về tên khoáng sản, tiêu chuẩn chất lượng, nguồn gốc mỏ, doanh nghiệp khai thác, chế biến. Trường hợp doanh nghiệp thương mại không trực tiếp khai thác, chế biến, phải bổ sung thông tin về hợp đồng và hóa đơn mua bán nội địa. Đồng thời, các thông tin về giấy phép khai thác, giấy phép tận thu hoặc văn bản cho phép xuất khẩu cũng phải được khai báo đầy đủ trên tờ khai.

Về hồ sơ hải quan, người khai hải quan có trách nhiệm nộp đầy đủ chứng từ theo quy định hiện hành và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của nguồn gốc khoáng sản. Trường hợp phát sinh nghi vấn, cơ quan hải quan sẽ yêu cầu doanh nghiệp cung cấp thêm tài liệu để chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa.

Đáng chú ý, Cục Hải quan yêu cầu kiểm tra thực tế đối với toàn bộ các lô hàng đất hiếm xuất khẩu, trừ một số trường hợp đặc thù. Việc kiểm tra được thực hiện trên cơ sở quản lý rủi ro, kết hợp đối chiếu với danh mục chủng loại và tiêu chuẩn chất lượng do Bộ Công Thương quy định. Trong trường hợp chưa đủ cơ sở xác định, cơ quan hải quan sẽ tiến hành lấy mẫu để giám định tại tổ chức đánh giá sự phù hợp theo quy định.

Kết quả kiểm tra là căn cứ để quyết định thông quan hoặc xử lý theo quy định pháp luật. Đồng thời, các đơn vị hải quan tăng cường thu thập, phân tích thông tin doanh nghiệp có hoạt động xuất khẩu đất hiếm, kịp thời đưa vào diện kiểm tra sau thông quan đối với các trường hợp có dấu hiệu rủi ro cao.

Công văn cũng phân công rõ trách nhiệm cho các đơn vị liên quan. Trong đó, Chi cục Hải quan khu vực tổ chức rà soát, kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm; lực lượng Điều tra chống buôn lậu chủ trì xác minh, điều tra các dấu hiệu nghi vấn; Ban Quản lý rủi ro xây dựng tiêu chí phân luồng phù hợp, nâng cao hiệu quả kiểm soát./.

Cục Hải quan yêu cầu các đơn vị tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm túc nội dung công văn, đồng thời niêm yết công khai tại địa điểm làm thủ tục để doanh nghiệp biết và thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, các đơn vị kịp thời báo cáo để được hướng dẫn, xử lý.
(TBTCO) - Cục Thuế vừa phối hợp với Học viện Cảnh sát Nhân dân khai giảng lớp tập huấn, nâng cao nghiệp vụ cho công chức thuế với chủ đề "Phát hiện, xử lý vi phạm về thuế theo chức năng của cơ quan thuế".
(TBTCO) - Nghị định số 141/2026/NĐ-CP nâng ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế lên 1 tỷ đồng/năm là một tin rất vui đối với nhiều hộ, cá nhân kinh doanh, giúp họ yên tâm buôn bán, sản xuất, phát triển kinh tế. Đây là chính sách rất nhân văn và sát với thực tế.
(TBTCO) - Cục Hải quan vừa ban hành quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức triển khai hoạt động của Đội Thông quan, thuộc Chi cục Hải quan khu vực III từ ngày 1/6/2026. Đây là bước hoàn thiện quan trọng trong lộ trình triển khai mô hình thông quan tập trung, hướng tới hiện đại hóa quản lý hải quan.
(TBTCO) - Lũy kế 4 tháng đầu năm 2026, thu ngân sách nội địa trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đạt 34.535 tỷ đồng, bằng 58,4% dự toán UBND tỉnh giao, tăng 40,5% so với cùng kỳ thực hiện. Trong đó, thu tiền sử dụng đất đạt hơn 7.263 tỷ đồng, bằng 58,6% dự toán; thu từ thuế, phí đạt gần 26.912 tỷ đồng, bằng 58,4% dự toán, tăng 30,1% so với cùng kỳ.
(TBTCO) - Thu ngân sách tại Đắk Lắk tiếp tục duy trì đà tăng trong tháng 4/2026 khi lũy kế 4 tháng đạt 6.450 tỷ đồng, tăng 11,8% so với cùng kỳ. Nhiều khoản thu từ doanh nghiệp ngoài quốc doanh, doanh nghiệp FDI và thuế thu nhập cá nhân tăng mạnh.
(TBTCO) - Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng vừa ký Quyết định số 767/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thuế thu nhập cá nhân, nhằm triển khai thi hành Luật kịp thời, thống nhất và hiệu quả.
(TBTCO) - Chiều ngày 5/6, Chi cục Hải quan khu vực XVI cho biết, đơn vị chính thức triển khai thí điểm nền tảng Cửa khẩu số tại Cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh từ 0h00 ngày 1/5/2026 theo quyết định của UBND tỉnh Cao Bằng, nhằm hiện đại hóa công tác quản lý, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn.
(TBTCO) - Quyết định 1040/QĐ-BTC có hiệu lực từ ngày 29/4/2026 đánh dấu bước điều chỉnh lớn trong cải cách thủ tục hành chính lĩnh vực hải quan, khi Bộ Tài chính chính thức sửa đổi, bổ sung 3 thủ tục và bãi bỏ 7 thủ tục hải quan, hướng tới đơn giản hóa quy trình, nâng chuẩn chuyên môn và phù hợp khung pháp lý mới.
