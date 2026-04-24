Hải quan liên tiếp phát hiện bắt giữ thực phẩm “bẩn” tại biên giới

Cụ thể, Cục Hải quan đã ban hành Công văn số 15440/CHQ-VP yêu cầu toàn lực lượng tăng cường kiểm tra, giám sát thực phẩm nhập khẩu, phụ gia thực phẩm, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm vi phạm.

Hải quan siết chặt kiểm soát, liên tiếp phát hiện thực phẩm “bẩn” tại biên giới. Ảnh: CTVAH

Chỉ đạo này nhằm thực hiện Chỉ thị 17-CT/TW (ngày 21/10/2022) của Ban Bí thư và Chỉ thị số 34/CT-TTg (ngày 11/12/2014) về tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm, Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm đã triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2026 với chủ đề bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc trong dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố.

Ngay sau khi Công văn 15440/CHQ-VP được ban hành, các đơn vị tại địa bàn trọng điểm đã đồng loạt ra quân, liên tiếp phát hiện nhiều vụ việc quy mô lớn.

Tại Lào Cai, lực lượng Hải quan cửa khẩu quốc tế đã phát hiện, bắt giữ hơn 500 kg thực phẩm đông lạnh và chế biến sẵn như lạp xưởng, xúc xích, xiên thịt không có hóa đơn, chứng từ. Đáng chú ý, nhiều lô hàng bị bỏ lại khu vực cách ly, có dấu hiệu tập kết để chia nhỏ, vận chuyển trái phép qua biên giới nhằm né tránh kiểm soát.

Trong khi đó, tại Quảng Ninh, các đơn vị thuộc Chi cục Hải quan khu vực VIII đã liên tiếp phát hiện nhiều vụ vận chuyển thực phẩm không rõ nguồn gốc tại khu vực Hoành Mô, Móng Cái. Tang vật bị thu giữ gồm hàng trăm kg xúc xích, lạp xưởng, bánh kẹo, thịt và nội tạng động vật, phần lớn không có kiểm dịch, không nhãn phụ tiếng Việt, thậm chí đã xuất hiện dấu hiệu hư hỏng, mốc xanh.

Đặc biệt, ngày 22/4/2026, Chi cục Hải quan VIII đã phối hợp cùng Chi cục Quản lý thị trường và Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện, thu giữ hơn 25 tấn thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc, cụ thể: 10.500 kg chân gà đông lạnh được đóng trong 700 thùng carton, không có thông tin nhãn mác; 3.300 kg cánh gà đông lạnh chứa trong 220 bao tải dứa; 12.000 kg chân lợn cắt khúc đông lạnh chứa trong 600 bao tải.