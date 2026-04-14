Chiều tối ngày 14/4, Cục Hải quan cho biết, Chi cục Hải quan khu vực XVI, Đội Kiểm soát hải quan đã đồng chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Cao Bằng và Hải quan cửa khẩu Quốc tế Trà Lĩnh phát hiện, bắt giữ vụ việc có dấu hiệu vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm.

Hải quan bắt giữ hơn 59,2kg vảy nghi của tê tê tại Cao Bằng. Ảnh: CTV

Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn và triển khai các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng phát hiện một nhóm đối tượng có biểu hiện nghi vấn liên quan đến hoạt động vận chuyển trái phép sản phẩm động vật hoang dã.

Cụ thể, ngày 11/4/2026, tại khu vực xóm Bản Gủn, xã Nguyễn Huệ, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra và phát hiện nhóm đối tượng đang vận chuyển nhiều bao tải có dấu hiệu khả nghi. Qua kiểm tra thực tế, tổ công tác phát hiện 6 bao tải dứa màu cam, bên trong chứa vảy nghi của tê tê với tổng trọng lượng hơn 59,2kg.

Đây là loài động vật thuộc danh mục nguy cấp, quý, hiếm, được pháp luật Việt Nam và các công ước quốc tế bảo vệ nghiêm ngặt. Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, các đối tượng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số tang vật nêu trên./.