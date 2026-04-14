Cụ thể, trong khuôn khổ hợp tác với Chương trình toàn cầu về phòng chống tội phạm trên biển (GMCP) của Cơ quan Phòng chống ma túy và tội phạm của Liên Hợp quốc, từ năm 2023 đến nay, Hải quan Việt Nam đã chủ động cử nhiều lượt công chức tham gia các khóa tập huấn kỹ năng lên tàu, kiểm tra, khám xét và bắt giữ (VBSS) tại Batam, Indonesia. Chương trình do GMCP/UNODC phối hợp với lực lượng Cảnh sát biển Indonesia tổ chức.

Hải quan Việt Nam nâng tầm năng lực thực thi pháp luật trên biển. Ảnh: CHQ

Các khóa huấn luyện VBSS được thiết kế theo hướng thực tiễn, kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết và thực hành, tập trung vào những kỹ năng cốt lõi như tiếp cận, kiểm soát phương tiện trên biển, bảo đảm an toàn khi lên tàu, kỹ thuật khám xét, xử lý tình huống và thu thập chứng cứ. Qua đó, học viên được trang bị năng lực toàn diện để tham gia hiệu quả vào hoạt động kiểm tra, kiểm soát, đặc biệt trong bối cảnh các phương thức, thủ đoạn buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, ma túy ngày càng tinh vi, phức tạp.

Không chỉ dừng ở nâng cao năng lực chuyên môn, các chương trình hợp tác còn mở ra cơ hội để Hải quan Việt Nam tăng cường trao đổi kinh nghiệm, tiếp cận thông lệ quốc tế và mở rộng mạng lưới phối hợp với các lực lượng thực thi pháp luật trong khu vực. Đây là nền tảng quan trọng để nâng cao hiệu quả kiểm soát trên biển, góp phần bảo đảm an ninh, an toàn hàng hải và thúc đẩy phát triển kinh tế biển bền vững.

Giai đoạn 2023 - 2026, đã có 40 lượt công chức hải quan tham gia các khóa tập huấn VBSS, thể hiện rõ sự chủ động và cam kết nâng cao năng lực thực thi pháp luật trên biển. Riêng trong tháng 4/2026, hai đoàn công chức Hải quan Việt Nam tiếp tục tham gia chương trình huấn luyện kéo dài 10 ngày tại Batam, cùng với lực lượng Cảnh sát biển, Cảnh sát giao thông đường thủy Việt Nam và phía Indonesia.

Đáng chú ý, từ năm 2025 đến nay, Hải quan Việt Nam đã có 3 công chức thuộc Chi cục Điều tra chống buôn lậu được lựa chọn đảm nhiệm vai trò trợ giảng trong các khóa huấn luyện quốc tế. Việc chuyển từ vai trò học viên sang trực tiếp tham gia giảng dạy không chỉ đòi hỏi trình độ chuyên môn và kỹ năng thực hành vững vàng, mà còn phản ánh bước tiến rõ nét về năng lực, tư duy hội nhập và khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế./.