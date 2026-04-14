Thuế - Hải quan

Hải quan Việt Nam nâng tầm năng lực thực thi pháp luật trên biển

12:50 | 14/04/2026
(TBTCO) - Ngày 14/4/2026, Cục Hải quan cho biết, từ các chương trình hợp tác với Cơ quan phòng chống ma tuý và tội phạm của Liên Hợp quốc, Hải quan Việt Nam không chỉ nâng cao kỹ năng kiểm soát trên biển mà còn từng bước làm chủ nghiệp vụ, tham gia sâu hơn vào huấn luyện quốc tế.
Hải quan lưu ý doanh nghiệp trước 2 đợt tạm dừng tiếp nhận tờ khai cuối tháng 4 Hải quan tăng cường phối hợp kiểm soát hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ

Cụ thể, trong khuôn khổ hợp tác với Chương trình toàn cầu về phòng chống tội phạm trên biển (GMCP) của Cơ quan Phòng chống ma túy và tội phạm của Liên Hợp quốc, từ năm 2023 đến nay, Hải quan Việt Nam đã chủ động cử nhiều lượt công chức tham gia các khóa tập huấn kỹ năng lên tàu, kiểm tra, khám xét và bắt giữ (VBSS) tại Batam, Indonesia. Chương trình do GMCP/UNODC phối hợp với lực lượng Cảnh sát biển Indonesia tổ chức.

Hải quan Việt Nam nâng tầm năng lực thực thi pháp luật trên biển. Ảnh: CHQ

Các khóa huấn luyện VBSS được thiết kế theo hướng thực tiễn, kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết và thực hành, tập trung vào những kỹ năng cốt lõi như tiếp cận, kiểm soát phương tiện trên biển, bảo đảm an toàn khi lên tàu, kỹ thuật khám xét, xử lý tình huống và thu thập chứng cứ. Qua đó, học viên được trang bị năng lực toàn diện để tham gia hiệu quả vào hoạt động kiểm tra, kiểm soát, đặc biệt trong bối cảnh các phương thức, thủ đoạn buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, ma túy ngày càng tinh vi, phức tạp.

Không chỉ dừng ở nâng cao năng lực chuyên môn, các chương trình hợp tác còn mở ra cơ hội để Hải quan Việt Nam tăng cường trao đổi kinh nghiệm, tiếp cận thông lệ quốc tế và mở rộng mạng lưới phối hợp với các lực lượng thực thi pháp luật trong khu vực. Đây là nền tảng quan trọng để nâng cao hiệu quả kiểm soát trên biển, góp phần bảo đảm an ninh, an toàn hàng hải và thúc đẩy phát triển kinh tế biển bền vững.

Giai đoạn 2023 - 2026, đã có 40 lượt công chức hải quan tham gia các khóa tập huấn VBSS, thể hiện rõ sự chủ động và cam kết nâng cao năng lực thực thi pháp luật trên biển. Riêng trong tháng 4/2026, hai đoàn công chức Hải quan Việt Nam tiếp tục tham gia chương trình huấn luyện kéo dài 10 ngày tại Batam, cùng với lực lượng Cảnh sát biển, Cảnh sát giao thông đường thủy Việt Nam và phía Indonesia.

Đáng chú ý, từ năm 2025 đến nay, Hải quan Việt Nam đã có 3 công chức thuộc Chi cục Điều tra chống buôn lậu được lựa chọn đảm nhiệm vai trò trợ giảng trong các khóa huấn luyện quốc tế. Việc chuyển từ vai trò học viên sang trực tiếp tham gia giảng dạy không chỉ đòi hỏi trình độ chuyên môn và kỹ năng thực hành vững vàng, mà còn phản ánh bước tiến rõ nét về năng lực, tư duy hội nhập và khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế./.

Việc tham gia ngày càng sâu vào các chương trình đào tạo quốc tế đang giúp Hải quan Việt Nam từng bước làm chủ kỹ năng thực thi pháp luật trên biển, chủ động ứng phó với các loại tội phạm mới nổi, qua đó khẳng định vai trò nòng cốt trong bảo vệ chủ quyền, an ninh kinh tế và trật tự an toàn trên các tuyến hàng hải.
Song Linh
Hải quan lưu ý doanh nghiệp trước 2 đợt tạm dừng tiếp nhận tờ khai cuối tháng 4

(TBTCO) - Trong hai đợt bảo trì hệ thống vào các ngày 19 - 20/4 và 26 - 27/4/2026, việc tiếp nhận, xử lý tờ khai hải quan sẽ tạm dừng. Cơ quan Hải quan khuyến nghị doanh nghiệp chủ động kế hoạch, tránh phát sinh ách tắc, gián đoạn thông quan.
(TBTCO) - Ngày 13/4/2026, Cục Hải quan, phối hợp với Hiệp hội Chống hàng giả và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (VACIP) tổ chức Hội thảo kiểm tra, kiểm soát hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ năm 2026.
(TBTCO) - Việc khuyến khích phát triển, sử dụng xe ô tô điện chạy bằng pin phù hợp với chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về tăng trưởng xanh, chuyển đổi năng lượng, giảm phát thải khí nhà kính, bảo vệ môi trường; đồng thời thực hiện cam kết phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050 của Việt Nam tại COP26.
(TBTCO) - Quý I/2026, Chi cục Hải quan khu vực X ghi nhận kết quả nổi bật khi bảo đảm thông quan thông suốt hơn 58.000 tờ khai hàng hóa, duy trì dòng chảy xuất nhập khẩu ổn định, thu ngân sách gần 4.600 tỷ đồng, đạt gần 25% dự toán năm, tạo đà quan trọng cho mục tiêu tăng thu trong bối cảnh nhiều biến động.
(TBTCO) - Cục Hải quan vừa ban hành công văn yêu cầu các đơn vị bố trí cán bộ trực trong suốt kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương và lễ 30/4 - 01/5 năm 2026, bảo đảm hoạt động thông quan hàng hóa không gián đoạn, tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp.
(TBTCO) - Quan hệ hợp tác giữa Cơ quan Thuế Việt Nam và Cơ quan Thuế Quốc gia Hàn Quốc không chỉ dừng lại ở trao đổi kinh nghiệm, mà đang từng bước đi vào chiều sâu, thực chất. Đặc biệt, quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan thuế không chỉ là chương trình đào tạo, mà còn là cơ hội để cán bộ thuế Việt Nam tiếp cận trực tiếp với các mô hình quản lý hiện đại, các thông lệ tiên tiến và kinh nghiệm thực tiễn của Hàn Quốc.
(TBTCO) - Theo báo cáo của Cục Thuế, lĩnh vực thương mại điện tử và kinh tế số quý I/2026 tiếp tục tăng trưởng với tổng thu đạt 85.600 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ.
(TBTCO) - Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 12/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính, có hiệu lực từ ngày 10/5/2026, đưa ra hàng loạt cải cách theo hướng rút ngắn thời gian xử lý, đẩy mạnh số hóa và minh bạch hóa quy trình, qua đó mang lại lợi ích thiết thực cho cả cơ quan hải quan và cộng đồng doanh nghiệp.
