Thuế - Hải quan

Hải quan lưu ý doanh nghiệp trước 2 đợt tạm dừng tiếp nhận tờ khai cuối tháng 4

Song Linh

[email protected]
08:22 | 14/04/2026
(TBTCO) - Trong hai đợt bảo trì hệ thống vào các ngày 19 - 20/4 và 26 - 27/4/2026, việc tiếp nhận, xử lý tờ khai hải quan sẽ tạm dừng. Cơ quan Hải quan khuyến nghị doanh nghiệp chủ động kế hoạch, tránh phát sinh ách tắc, gián đoạn thông quan.
Hải quan tăng cường phối hợp kiểm soát hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ Hải quan khu vực X: Thông quan thông suốt, giữ nhịp nguồn thu Hải quan trực xuyên lễ, đảm bảo thông quan hàng hóa dịp Giỗ Tổ và 30/4 - 1/5/2026

Cục Hải quan vừa có thông báo gửi các Chi cục Hải quan khu vực về kế hoạch bảo trì hệ thống xử lý dữ liệu tại Trung tâm dữ liệu Hải quan, đồng thời lưu ý cộng đồng doanh nghiệp phối hợp triển khai.

Theo đó, hoạt động bảo trì được thực hiện theo 2 đợt, gồm: đợt 1 từ 9h00 ngày 19/4/2026 đến 6h00 ngày 20/4/2026, đợt 2 từ 9h00 ngày 26/4/2026 đến 6h00 ngày 27/4/2026.

Hải quan lưu ý doanh nghiệp trước 2 đợt tạm dừng tiếp nhận tờ khai cuối tháng 4. Ảnh: HQ

Trong các khung thời gian nêu trên, hệ thống xử lý tờ khai hải quan sẽ tạm dừng tiếp nhận và xử lý dữ liệu để phục vụ công tác bảo trì, nâng cấp kỹ thuật. Điều này đồng nghĩa với việc doanh nghiệp không thể thực hiện đăng ký, xử lý tờ khai trong thời gian hệ thống gián đoạn.

Để hạn chế tối đa ảnh hưởng đến hoạt động xuất nhập khẩu, Cục Hải quan đề nghị các đơn vị hải quan địa phương thông báo rộng rãi đến doanh nghiệp trên địa bàn, đồng thời chủ động theo dõi, xử lý kịp thời các tình huống phát sinh.

Đối với cộng đồng doanh nghiệp, cơ quan Hải quan khuyến nghị cần chủ động xây dựng kế hoạch làm thủ tục, phân bổ thời gian đăng ký tờ khai hợp lý, tránh dồn hồ sơ vào các thời điểm cận giờ tạm dừng hệ thống. Việc chủ động này sẽ góp phần giảm thiểu nguy cơ ùn ứ hồ sơ, chậm thông quan hàng hóa.

Sau thời gian bảo trì, hệ thống sẽ được kiểm tra, vận hành trở lại, bảo đảm ổn định, an toàn, đáp ứng yêu cầu xử lý tờ khai và hỗ trợ hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp./.

Từ khóa:
Hải quan lưu ý Doanh nghiệp trước Tạm dừng tờ khai

Dành cho bạn

Mở rộng công cụ tài chính để khai thông vốn cho hạ tầng

Mở rộng công cụ tài chính để khai thông vốn cho hạ tầng

Lợi suất trái phiếu chính phủ được dự báo tiếp tục dao động trong biên độ hẹp

Lợi suất trái phiếu chính phủ được dự báo tiếp tục dao động trong biên độ hẹp

Chuẩn hóa thủ tục quản lý công sản trong lĩnh vực thủy lợi

Chuẩn hóa thủ tục quản lý công sản trong lĩnh vực thủy lợi

Hải quan tăng cường phối hợp kiểm soát hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ

Hải quan tăng cường phối hợp kiểm soát hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ

Ngày 14/4: Giá gạo nguyên liệu tại Đồng bằng sông Cửu Long giảm, lúa ổn định

Ngày 14/4: Giá gạo nguyên liệu tại Đồng bằng sông Cửu Long giảm, lúa ổn định

Ngày 14/4: Giá heo hơi tại miền Trung tăng, miền Nam duy trì mức cao

Ngày 14/4: Giá heo hơi tại miền Trung tăng, miền Nam duy trì mức cao

Đọc thêm

(TBTCO) - Việc khuyến khích phát triển, sử dụng xe ô tô điện chạy bằng pin phù hợp với chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về tăng trưởng xanh, chuyển đổi năng lượng, giảm phát thải khí nhà kính, bảo vệ môi trường; đồng thời thực hiện cam kết phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050 của Việt Nam tại COP26.
(TBTCO) - Quý I/2026, Chi cục Hải quan khu vực X ghi nhận kết quả nổi bật khi bảo đảm thông quan thông suốt hơn 58.000 tờ khai hàng hóa, duy trì dòng chảy xuất nhập khẩu ổn định, thu ngân sách gần 4.600 tỷ đồng, đạt gần 25% dự toán năm, tạo đà quan trọng cho mục tiêu tăng thu trong bối cảnh nhiều biến động.
(TBTCO) - Cục Hải quan vừa ban hành công văn yêu cầu các đơn vị bố trí cán bộ trực trong suốt kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương và lễ 30/4 - 01/5 năm 2026, bảo đảm hoạt động thông quan hàng hóa không gián đoạn, tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp.
(TBTCO) - Quan hệ hợp tác giữa Cơ quan Thuế Việt Nam và Cơ quan Thuế Quốc gia Hàn Quốc không chỉ dừng lại ở trao đổi kinh nghiệm, mà đang từng bước đi vào chiều sâu, thực chất. Đặc biệt, quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan thuế không chỉ là chương trình đào tạo, mà còn là cơ hội để cán bộ thuế Việt Nam tiếp cận trực tiếp với các mô hình quản lý hiện đại, các thông lệ tiên tiến và kinh nghiệm thực tiễn của Hàn Quốc.
(TBTCO) - Theo báo cáo của Cục Thuế, lĩnh vực thương mại điện tử và kinh tế số quý I/2026 tiếp tục tăng trưởng với tổng thu đạt 85.600 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ.
(TBTCO) - Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 12/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính, có hiệu lực từ ngày 10/5/2026, đưa ra hàng loạt cải cách theo hướng rút ngắn thời gian xử lý, đẩy mạnh số hóa và minh bạch hóa quy trình, qua đó mang lại lợi ích thiết thực cho cả cơ quan hải quan và cộng đồng doanh nghiệp.
(TBTCO) - Trong quá trình kiểm soát phương tiện xuất cảnh tại Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, lực lượng Hải quan đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn vụ vận chuyển trái phép khoảng 400 lít dầu diesel được cất giấu bằng thủ đoạn gia cố thùng kim loại tinh vi dưới gầm rơ moóc.
(TBTCO) - Ngành Thuế đang tăng cường phối hợp với lực lượng chức năng đấu tranh, ngăn chặn tình trạng doanh nghiệp sử dụng song song 2 hệ thống sổ kế toán tài chính để che giấu doanh thu, gian lận thuế; đồng thời tăng cường kiểm tra doanh nghiệp lãi mỏng, thua lỗ nhiều năm nhằm chống thất thu thuế.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Ngày 14/4: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt tăng

Ngày 14/4: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt tăng

Muốn bứt phá, Việt Nam cần những tập đoàn đủ mạnh để dẫn dắt và hình thành chuỗi giá trị

Muốn bứt phá, Việt Nam cần những tập đoàn đủ mạnh để dẫn dắt và hình thành chuỗi giá trị

Infographics: Những điểm sáng kinh tế Việt Nam quý I/2026 qua các con số

Infographics: Những điểm sáng kinh tế Việt Nam quý I/2026 qua các con số

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân lên đường thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân lên đường thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc

BAF đệ trình phương án chi trả cổ tức và phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 20%

BAF đệ trình phương án chi trả cổ tức và phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 20%

Cục Dự trữ Nhà nước đấu thầu mua nhập kho dự trữ quốc gia 300.000 tấn gạo năm 2026

Cục Dự trữ Nhà nước đấu thầu mua nhập kho dự trữ quốc gia 300.000 tấn gạo năm 2026

Tỷ giá USD hôm nay (14/4): Tỷ giá trung tâm đi ngang, nhà đầu tư nghi ngờ đà tăng của USD

Tỷ giá USD hôm nay (14/4): Tỷ giá trung tâm đi ngang, nhà đầu tư nghi ngờ đà tăng của USD

Ngày 12/4: Giá heo hơi tại miền Nam tăng, miền Bắc và miền Trung giảm

Ngày 12/4: Giá heo hơi tại miền Nam tăng, miền Bắc và miền Trung giảm

Giá vàng hôm nay ngày 12/4: Giá vàng quay đầu giảm sau nhịp tăng trước đó

Giá vàng hôm nay ngày 12/4: Giá vàng quay đầu giảm sau nhịp tăng trước đó

Ngày 12/4: Giá cà phê đảo chiều tăng, hồ tiêu tiến sát mốc 140.000 đồng/kg

Ngày 12/4: Giá cà phê đảo chiều tăng, hồ tiêu tiến sát mốc 140.000 đồng/kg

Giá vàng hôm nay ngày 14/4: Giá vàng trong nước đồng loạt giảm

Giá vàng hôm nay ngày 14/4: Giá vàng trong nước đồng loạt giảm

Ngày 12/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ổn định, giao dịch chậm

Ngày 12/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ổn định, giao dịch chậm

Ngày 13/4: Giá cà phê tuần qua giảm mạnh, hồ tiêu tăng

Ngày 13/4: Giá cà phê tuần qua giảm mạnh, hồ tiêu tăng

Ngày 13/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục trầm lắng sáng đầu tuần

Ngày 13/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục trầm lắng sáng đầu tuần

Giá vàng hôm nay ngày 13/4: Giá vàng duy trì mặt bằng giá 169,4 - 172,4 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 13/4: Giá vàng duy trì mặt bằng giá 169,4 - 172,4 triệu đồng/lượng