Hải quan lưu ý doanh nghiệp trước 2 đợt tạm dừng tiếp nhận tờ khai cuối tháng 4

Cục Hải quan vừa có thông báo gửi các Chi cục Hải quan khu vực về kế hoạch bảo trì hệ thống xử lý dữ liệu tại Trung tâm dữ liệu Hải quan, đồng thời lưu ý cộng đồng doanh nghiệp phối hợp triển khai.

Theo đó, hoạt động bảo trì được thực hiện theo 2 đợt, gồm: đợt 1 từ 9h00 ngày 19/4/2026 đến 6h00 ngày 20/4/2026, đợt 2 từ 9h00 ngày 26/4/2026 đến 6h00 ngày 27/4/2026.

Trong các khung thời gian nêu trên, hệ thống xử lý tờ khai hải quan sẽ tạm dừng tiếp nhận và xử lý dữ liệu để phục vụ công tác bảo trì, nâng cấp kỹ thuật. Điều này đồng nghĩa với việc doanh nghiệp không thể thực hiện đăng ký, xử lý tờ khai trong thời gian hệ thống gián đoạn.

Để hạn chế tối đa ảnh hưởng đến hoạt động xuất nhập khẩu, Cục Hải quan đề nghị các đơn vị hải quan địa phương thông báo rộng rãi đến doanh nghiệp trên địa bàn, đồng thời chủ động theo dõi, xử lý kịp thời các tình huống phát sinh.

Đối với cộng đồng doanh nghiệp, cơ quan Hải quan khuyến nghị cần chủ động xây dựng kế hoạch làm thủ tục, phân bổ thời gian đăng ký tờ khai hợp lý, tránh dồn hồ sơ vào các thời điểm cận giờ tạm dừng hệ thống. Việc chủ động này sẽ góp phần giảm thiểu nguy cơ ùn ứ hồ sơ, chậm thông quan hàng hóa.

Sau thời gian bảo trì, hệ thống sẽ được kiểm tra, vận hành trở lại, bảo đảm ổn định, an toàn, đáp ứng yêu cầu xử lý tờ khai và hỗ trợ hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp./.