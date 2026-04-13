Hải quan trực xuyên lễ, đảm bảo thông quan hàng hóa dịp Giỗ Tổ và 30/4 - 1/5/2026

Thực hiện Thông báo số 9441/TB-BLĐTBXH ngày 16/10/2025 của Bộ Nội vụ về lịch nghỉ các dịp lễ năm 2026, Cục Hải quan đã có văn bản gửi các đơn vị trực thuộc, yêu cầu chủ động xây dựng phương án trực, điều hành công việc trong thời gian nghỉ lễ.

Hải quan trực xuyên lễ, đảm bảo thông quan hàng hoá dịp Giỗ Tổ và 30/4 - 1/5/2026. Nguồn: CHQ

Theo đó, dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, cán bộ, công chức, người lao động được nghỉ 3 ngày liên tục từ 25/4 đến hết 27/4/2026. Tiếp đó, kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 4 ngày, từ 30/4 đến hết 3/5/2026.

Để không làm gián đoạn hoạt động xuất nhập khẩu, Cục Hải quan yêu cầu các đơn vị căn cứ tình hình thực tế, bố trí đủ lực lượng trực, đảm bảo xử lý kịp thời thủ tục hải quan, đặc biệt tại các địa bàn trọng điểm, cửa khẩu, cảng biển, sân bay.

Trọng tâm là duy trì thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu thông suốt, vận hành ổn định hệ thống công nghệ thông tin, kịp thời xử lý các vướng mắc phát sinh, không để ùn tắc hàng hóa trong thời gian nghỉ lễ.

Bên cạnh đó, các đơn vị phải đảm bảo công tác an ninh, an toàn trụ sở, phòng chống cháy nổ, đồng thời chủ động phương án xử lý các tình huống phát sinh ngoài kế hoạch.

Cục Hải quan cũng yêu cầu các đơn vị đăng ký danh sách cán bộ lãnh đạo trực trong dịp nghỉ lễ, gửi về cơ quan Cục trước ngày 17/4/2026 để tổng hợp, theo dõi, đảm bảo công tác chỉ đạo, điều hành xuyên suốt.

Việc chủ động bố trí trực và duy trì hoạt động thông quan trong kỳ nghỉ dài ngày được đánh giá là giải pháp quan trọng, góp phần hỗ trợ doanh nghiệp ổn định chuỗi cung ứng, hạn chế phát sinh chi phí và tận dụng tốt cơ hội giao thương trong giai đoạn cao điểm./.