Hải quan chặn đứng thủ đoạn “độ” rơ moóc giấu 400 lít dầu diesel qua biên giới Lao Bảo

Song Linh

16:58 | 11/04/2026
(TBTCO) - Trong quá trình kiểm soát phương tiện xuất cảnh tại Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, lực lượng Hải quan đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn vụ vận chuyển trái phép khoảng 400 lít dầu diesel được cất giấu bằng thủ đoạn gia cố thùng kim loại tinh vi dưới gầm rơ moóc.
aa
Cục Hải quan cho biết, vào lúc 9 giờ 50 phút ngày 11/4/2026, từ nguồn tin phối hợp của Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Trị về các phương tiện có dấu hiệu vận chuyển trái phép xăng dầu qua biên giới, Hải quan cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, Chi cục Hải quan khu vực IX đã chủ trì, phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo và lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra phương tiện có dấu hiệu nghi vấn.

Hải quan chặn đứng thủ đoạn “độ” rơ moóc giấu 400 lít dầu diesel qua biên giới Lao Bảo. Ảnh: CTVAH

Phương tiện bị kiểm tra là xe ô tô đầu kéo nhãn hiệu SITRAK, biển kiểm soát Lào số 8879, kéo theo sơ mi rơ moóc nhãn hiệu CIMC, biển kiểm soát Lào số 9859 do ông Hoàng Tăng Trọng (trú tại phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) điều khiển, làm thủ tục xuất cảnh.

Qua kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng phát hiện dưới sắt xi của rơ moóc có gia cố một thùng kim loại hình trụ tròn được chế tạo tinh vi nhằm che giấu hàng hóa. Thùng có chiều dài khoảng 230 cm, đường kính 64 cm, được chia thành hai ngăn, trong đó một ngăn chứa nước dài khoảng 25 cm và ngăn còn lại chứa chất lỏng nghi là dầu diesel dài khoảng 205 cm.

Kết quả kiểm tra ban đầu xác định, trong ngăn chứa bí mật này có khoảng 400 lít chất lỏng nghi là dầu diesel, được cất giấu nhằm vận chuyển trái phép từ Việt Nam sang Lào.

Việc phát hiện, ngăn chặn kịp thời vụ việc tiếp tục cho thấy sự chủ động, hiệu quả của lực lượng Hải quan trong công tác thu thập thông tin, phối hợp liên ngành và kiểm soát chặt chẽ địa bàn, góp phần ngăn ngừa các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại qua biên giới.

Hiện vụ việc đang được Hải quan cửa khẩu quốc tế Lao Bảo tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 2/4/2026, Hải quan cửa khẩu quốc tế Lao Bảo phối hợp với lực lượng Biên phòng và Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện, bắt giữ đối tượng Hồ Viết Kham (trú tại xã Triệu Bình, tỉnh Quảng Trị) sử dụng xe đầu kéo nhãn hiệu SITRAK, kéo theo sơ mi rơ moóc KAMAZ, được gia cố thùng kim loại hình trụ dọc theo sắt xi nhằm cất giấu chất lỏng.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ 1.290 lít chất lỏng nghi là dầu diesel có xuất xứ Việt Nam, trị giá khoảng 46,44 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.
Dự án Khu bến cảng Mỹ Thủy chạy nước rút về đích giai đoạn 1

(TBTCO) - Việc nghiên cứu chuyển từ phương thức quản lý truyền thống sang quản lý thuế theo dòng tiền không chỉ nhằm nâng cao hiệu quả quản lý thuế, mà còn góp phần đổi mới phương thức kiểm tra thuế theo hướng hiện đại.
(TBTCO) - Trong bối cảnh chuyển từ phương thức thuế khoán sang kê khai, việc nắm bắt đầy đủ các yêu cầu pháp lý được xem là yếu tố quan trọng giúp hộ kinh doanh vận hành ổn định và phát triển bền vững.
(TBTCO) - Trong 3 tháng đầu năm 2026, Thuế TP. Hải Phòng đã triển khai tích cực và hiệu quả các chỉ đạo của lãnh đạo các cấp trong công tác quản lý thuế. Nhờ vậy, công tác thu ngân sách do đơn vị thực hiện 3 tháng đạt 32.042 tỷ đồng, đạt 31,1% dự toán, bằng 28,4% chỉ tiêu phấn đấu.
(TBTCO) - Theo báo cáo của Cục Thuế, tổng thu ngân sách quý I/2026 do toàn ngành Thuế quản lý đạt 748.154 tỷ đồng, bằng 33,4% dự toán, tăng 11,4% so với cùng kỳ năm trước.
(TBTCO) - Sáng 10/4, Chi cục Hải quan khu vực III tổ chức lễ khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong vụ phát hiện, bắt giữ hành vi vận chuyển trái phép gần 190 lượng vàng qua Cảng hàng không quốc tế Cát Bi (Hải Phòng).
(TBTCO) - Luật Thuế thu nhập cá nhân số 109/2025/QH15 bổ sung ưu đãi cho đầu tư qua quỹ, gồm miễn thuế chuyển nhượng sau 2 năm và giảm 50% thuế lợi tức. Chính sách này tạo động lực thu hút dòng vốn dài hạn, đồng thời thúc đẩy xu hướng đầu tư chuyên nghiệp trên thị trường.
(TBTCO) - Xác định hành vi sử dụng 2 hệ thống sổ sách nhằm che giấu doanh thu, để gian lận thuế gây thất thu ngân sách nhà nước mang tính chất rất nghiêm trọng, ngành Thuế đang triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm kiểm soát, ngăn chặn hành vi vi phạm này trong đó có việc tăng cường kiểm soát chặt dòng tiền.
(TBTCO) - Cục Hải quan vừa phát đi hướng dẫn chi tiết về thủ tục, hồ sơ, cảnh báo rõ nguy cơ vi phạm nếu chủ quan khi mang vàng qua biên giới. Từ mốc 300g vàng trang sức, mỹ nghệ trở lên, người nhập cảnh bắt buộc phải khai báo với cơ quan hải quan.
