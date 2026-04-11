Cục Hải quan cho biết, vào lúc 9 giờ 50 phút ngày 11/4/2026, từ nguồn tin phối hợp của Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Trị về các phương tiện có dấu hiệu vận chuyển trái phép xăng dầu qua biên giới, Hải quan cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, Chi cục Hải quan khu vực IX đã chủ trì, phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo và lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra phương tiện có dấu hiệu nghi vấn.

Hải quan chặn đứng thủ đoạn “độ” rơ moóc giấu 400 lít dầu diesel qua biên giới Lao Bảo. Ảnh: CTVAH

Phương tiện bị kiểm tra là xe ô tô đầu kéo nhãn hiệu SITRAK, biển kiểm soát Lào số 8879, kéo theo sơ mi rơ moóc nhãn hiệu CIMC, biển kiểm soát Lào số 9859 do ông Hoàng Tăng Trọng (trú tại phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) điều khiển, làm thủ tục xuất cảnh.

Qua kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng phát hiện dưới sắt xi của rơ moóc có gia cố một thùng kim loại hình trụ tròn được chế tạo tinh vi nhằm che giấu hàng hóa. Thùng có chiều dài khoảng 230 cm, đường kính 64 cm, được chia thành hai ngăn, trong đó một ngăn chứa nước dài khoảng 25 cm và ngăn còn lại chứa chất lỏng nghi là dầu diesel dài khoảng 205 cm.

Kết quả kiểm tra ban đầu xác định, trong ngăn chứa bí mật này có khoảng 400 lít chất lỏng nghi là dầu diesel, được cất giấu nhằm vận chuyển trái phép từ Việt Nam sang Lào.

Việc phát hiện, ngăn chặn kịp thời vụ việc tiếp tục cho thấy sự chủ động, hiệu quả của lực lượng Hải quan trong công tác thu thập thông tin, phối hợp liên ngành và kiểm soát chặt chẽ địa bàn, góp phần ngăn ngừa các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại qua biên giới.

Trước đó, ngày 2/4/2026, Hải quan cửa khẩu quốc tế Lao Bảo phối hợp với lực lượng Biên phòng và Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện, bắt giữ đối tượng Hồ Viết Kham (trú tại xã Triệu Bình, tỉnh Quảng Trị) sử dụng xe đầu kéo nhãn hiệu SITRAK, kéo theo sơ mi rơ moóc KAMAZ, được gia cố thùng kim loại hình trụ dọc theo sắt xi nhằm cất giấu chất lỏng. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ 1.290 lít chất lỏng nghi là dầu diesel có xuất xứ Việt Nam, trị giá khoảng 46,44 triệu đồng. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.

Hiện vụ việc đang được Hải quan cửa khẩu quốc tế Lao Bảo tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.