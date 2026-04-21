Hải quan phát hiện hơn 17.000 sản phẩm giả mạo xuất xứ, nhãn hiệu

Cục Hải quan cho biết, triển khai các kế hoạch trọng điểm về đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và kiểm soát xuất xứ hàng hóa, ngay từ đầu năm 2026, Chi cục Điều tra chống buôn lậu đã chủ động vào cuộc, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung vào các tuyến, địa bàn và mặt hàng rủi ro cao.

Các sản phẩm nghi vi phạm sở hữu trí tuệ bị lực lượng Hải quan phát hiện, bắt giữ. Ảnh: CHQ

Thông qua công tác thu thập, phân tích thông tin và phối hợp chặt chẽ với các đơn vị hải quan cửa khẩu, lực lượng chức năng đã tăng cường kiểm tra thực tế các lô hàng có dấu hiệu nghi vấn. Kết quả, từ đầu năm đến nay đã phát hiện, bắt giữ trên 30 vụ vi phạm, trong đó nổi bật là các vụ việc liên quan đến giả mạo xuất xứ và nhãn hiệu hàng hóa với quy mô lớn.

Đáng chú ý, tổng số hàng hóa vi phạm bị phát hiện, ngăn chặn lên tới hơn 17.000 sản phẩm, bao gồm điện thoại, phụ kiện điện tử, hàng thời trang, giày dép, túi xách… Nhiều sản phẩm không chỉ giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng mà còn gắn nhãn “Made in Viet Nam” hoặc xuất xứ nước ngoài nhằm hợp thức hóa nguồn gốc khi lưu thông.

Điển hình, tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, lực lượng Hải quan đã kiểm tra 5 lô hàng quá cảnh từ Trung Quốc đi Lào và Campuchia, phát hiện hàng loạt mặt hàng không khai báo, trong đó có 356 điện thoại iPhone đã qua sử dụng, hơn 6.000 phụ kiện điện thoại và hàng nghìn sản phẩm thời trang, giày dép, túi xách mang nhãn hiệu nổi tiếng như Louis Vuitton, Dior, Hermes, Nike, Adidas… Một số sản phẩm có dấu hiệu giả mạo xuất xứ Việt Nam.

Tại cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh, cơ quan Hải quan tiếp tục phát hiện 2 lô hàng vi phạm với 30 máy tính bảng iPad đã qua sử dụng và gần 2.000 sản phẩm thời trang nghi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Đáng lưu ý, có 350 đôi dép mang nhãn hiệu CROCS đã dán sẵn nhãn “Made in Viet Nam”, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến uy tín hàng hóa Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Theo đánh giá của cơ quan Hải quan, các thủ đoạn vi phạm ngày càng tinh vi, kết hợp giữa khai sai, không khai báo với giả mạo nhãn hiệu và xuất xứ nhằm qua mặt cơ quan chức năng.