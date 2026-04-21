Thuế - Hải quan

Hải quan phát hiện hơn 17.000 sản phẩm giả mạo xuất xứ, nhãn hiệu

Song Linh

17:33 | 21/04/2026
(TBTCO) - Lực lượng Hải quan đã liên tiếp phát hiện, ngăn chặn hàng loạt lô hàng vi phạm, với hơn 17.000 sản phẩm giả mạo xuất xứ và nhãn hiệu, qua đó kịp thời bảo vệ uy tín hàng Việt Nam và siết chặt kỷ cương trong hoạt động xuất nhập khẩu.
Cục Hải quan cho biết, triển khai các kế hoạch trọng điểm về đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và kiểm soát xuất xứ hàng hóa, ngay từ đầu năm 2026, Chi cục Điều tra chống buôn lậu đã chủ động vào cuộc, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung vào các tuyến, địa bàn và mặt hàng rủi ro cao.

Các sản phẩm nghi vi phạm sở hữu trí tuệ bị lực lượng Hải quan phát hiện, bắt giữ. Ảnh: CHQ

Thông qua công tác thu thập, phân tích thông tin và phối hợp chặt chẽ với các đơn vị hải quan cửa khẩu, lực lượng chức năng đã tăng cường kiểm tra thực tế các lô hàng có dấu hiệu nghi vấn. Kết quả, từ đầu năm đến nay đã phát hiện, bắt giữ trên 30 vụ vi phạm, trong đó nổi bật là các vụ việc liên quan đến giả mạo xuất xứ và nhãn hiệu hàng hóa với quy mô lớn.

Đáng chú ý, tổng số hàng hóa vi phạm bị phát hiện, ngăn chặn lên tới hơn 17.000 sản phẩm, bao gồm điện thoại, phụ kiện điện tử, hàng thời trang, giày dép, túi xách… Nhiều sản phẩm không chỉ giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng mà còn gắn nhãn “Made in Viet Nam” hoặc xuất xứ nước ngoài nhằm hợp thức hóa nguồn gốc khi lưu thông.

Điển hình, tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, lực lượng Hải quan đã kiểm tra 5 lô hàng quá cảnh từ Trung Quốc đi Lào và Campuchia, phát hiện hàng loạt mặt hàng không khai báo, trong đó có 356 điện thoại iPhone đã qua sử dụng, hơn 6.000 phụ kiện điện thoại và hàng nghìn sản phẩm thời trang, giày dép, túi xách mang nhãn hiệu nổi tiếng như Louis Vuitton, Dior, Hermes, Nike, Adidas… Một số sản phẩm có dấu hiệu giả mạo xuất xứ Việt Nam.

Tại cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh, cơ quan Hải quan tiếp tục phát hiện 2 lô hàng vi phạm với 30 máy tính bảng iPad đã qua sử dụng và gần 2.000 sản phẩm thời trang nghi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Đáng lưu ý, có 350 đôi dép mang nhãn hiệu CROCS đã dán sẵn nhãn “Made in Viet Nam”, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến uy tín hàng hóa Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Theo đánh giá của cơ quan Hải quan, các thủ đoạn vi phạm ngày càng tinh vi, kết hợp giữa khai sai, không khai báo với giả mạo nhãn hiệu và xuất xứ nhằm qua mặt cơ quan chức năng.

Cục Hải quan cho biết, hiện các vụ việc đang được tiếp tục xác minh, làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định. Việc kịp thời phát hiện và bóc gỡ các lô hàng vi phạm không chỉ góp phần bảo vệ doanh nghiệp chân chính mà còn giữ vững hình ảnh, uy tín của hàng hóa Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu.
(TBTCO) - Hội nghị gặp mặt và đối thoại doanh nghiệp xuất nhập khẩu năm 2026 tại Ninh Bình do UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức sáng 21/4 là diễn đàn lắng nghe, thể hiện rõ quyết tâm hành động của chính quyền và cơ quan hải quan, tạo lực đẩy mới cho doanh nghiệp phát triển.
(TBTCO) - Những bất cập kéo dài trong công tác phân loại, phân tích hàng hóa xuất nhập khẩu như quy định phân tán, thủ tục phức tạp, phụ thuộc hồ sơ giấy đang được Bộ Tài chính đặt mục tiêu xử lý thông qua dự thảo thông tư mới. Thông tư mới sẽ tạo bước chuyển rõ nét về minh bạch, số hóa và thuận lợi hóa hoạt động xuất nhập khẩu.
(TBTCO) - Theo Cục Thuế, tổng thu ngân sách do cơ quan Thuế quản lý ước đạt 748.154 tỷ đồng; thực hiện 7.188 cuộc kiểm tra; ban hành 4.547 quyết định hoàn thuế... là những con số nổi bật trong quý I năm 2026.
(TBTCO) - Sáng ngày 20/4, Cục Hải quan cho biết, bắt đầu từ ngày 1/6/2026, Chi cục Hải quan khu vực III sẽ thí điểm Mô hình thông quan tập trung, nhằm tạo đột phá cải cách thủ tục, rút ngắn thời gian thông quan, giảm chi phí và nâng cao năng lực xử lý hàng hóa cho doanh nghiệp theo chỉ đạo của Bộ Tài chính.
(TBTCO) - Hộ kinh doanh đang hoạt động, có doanh thu trên 500 triệu đồng, kể cả hộ kinh doanh có doanh thu dưới 500 triệu đồng, hộ kinh doanh mới đăng ký hoạt động phải gửi thông báo số tài khoản, ví điện tử về cơ quan thuế chậm nhất ngày 20/4/2026.
(TBTCO) - Thay vì mức 1 triệu đồng, Bộ Tài chính vừa có đề xuất nâng ngưỡng thu nhập của người phụ thuộc lên 3 triệu đồng/tháng để tính giảm trừ gia cảnh. So với quy định hiện hành, mức đề xuất này đã tăng gấp 3 lần. Đề xuất này thu hút sự quan tâm của nhiều người nộp thuế.
(TBTCO) - Bức tranh xuất nhập khẩu quý I/2026 mở ra với những gam màu tích cực khi tổng kim ngạch đạt 249,50 tỷ USD, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, trị giá xuất khẩu đạt 122,93 tỷ USD, tăng 19% và trị giá nhập khẩu đạt 126,57 tỷ USD, tăng 27%, tương ứng tăng 26,93 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước, tạo nền tảng cho xuất khẩu bứt phá và gia tăng nguồn thu trong các quý tiếp theo.
(TBTCO) - Từ kết quả thống kê của cơ quan thuế cho thấy, đa phần hộ kinh doanh đã và đang dần thích nghi với quy định mới. Tuy nhiên, thời gian gần đây, xuất hiện một hiện tượng đáng chú ý đó là ở một số lĩnh vực, người bán có xu hướng ưu tiên nhận tiền mặt, thậm chí từ chối hoặc hạn chế nhận thanh toán bằng chuyển khoản. Vậy "tiền mặt có quay trở lại", theo chuyên gia, câu trả lời là cần nhìn sâu vào dữ liệu và cấu trúc của dòng tiền trong nền kinh tế.
