Thuế - Hải quan

Hải quan sân bay Cam Ranh ghi nhận đà tăng của nhóm hàng xuất khẩu giá trị cao

Lạc Nguyên

Lạc Nguyên

[email protected]
16:09 | 05/06/2026
(TBTCO) - Đà phục hồi của hoạt động giao thương quốc tế đã tạo động lực cho xuất khẩu hàng hóa qua sân bay quốc tế Cam Ranh tăng mạnh trong những tháng đầu năm 2026. Với các mặt hàng chủ lực như tôm hùm, trái cây..., kim ngạch xuất khẩu qua đơn vị đạt hơn 131,5 triệu USD, tăng hơn 86% so với cùng kỳ năm trước.
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Những tháng đầu năm 2026, cùng với sự phục hồi của hoạt động xuất nhập khẩu bằng đường hàng không, Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Cam Ranh ghi nhận mức tăng trưởng tích cực của các mặt hàng xuất khẩu có giá trị cao.

Trong kỳ từ ngày 15/12/2025 đến 14/5/2026, Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Cam Ranh đã làm thủ tục cho 1.486 tờ khai xuất nhập khẩu, tăng 187,94% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, tờ khai xuất khẩu chiếm phần lớn với 1.453 tờ khai, còn lại 33 tờ khai nhập khẩu.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 131,93 triệu USD. Riêng kim ngạch xuất khẩu đạt 131,55 triệu USD, tăng 86,17% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu đạt 0,38 triệu USD, tăng 555,17%.

Đáng chú ý, các mặt hàng xuất khẩu chủ lực qua đơn vị gồm tôm hùm, trái cây, lông mi và nhiên liệu hàng không tái xuất. Đây là những mặt hàng có giá trị kinh tế cao hoặc đòi hỏi thời gian vận chuyển nhanh để đáp ứng yêu cầu của thị trường nhập khẩu.

Theo Hải quan sân bay Cam Ranh, tăng trưởng xuất khẩu thời gian qua chủ yếu đến từ sự gia tăng các tờ khai tái xuất nhiên liệu bay và sự phục hồi hoạt động giao thương giữa doanh nghiệp trong nước với các đối tác tại Trung Quốc, Hàn Quốc và Nga. Nhờ đó, kim ngạch xuất khẩu qua địa bàn tiếp tục được cải thiện trong những tháng đầu năm.

Cùng với sự gia tăng về kim ngạch, số lượng doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất nhập khẩu tại đơn vị cũng có xu hướng tăng. Trong kỳ có 68 doanh nghiệp thực hiện thủ tục hải quan, tăng 10,53% so với cùng kỳ năm trước.

Nhiều doanh nghiệp mới đã mở tờ khai tại đơn vị như Công ty TNHH thương mại H-L 2411, Công ty TNHH Lông mi BNQ, Công ty TNHH Eyelash Kingmaker và Công ty TNHH True Fresh, với các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là tôm hùm, lông mi và trái cây.

Hải quan sân bay Cam Ranh ghi nhận đà tăng của nhóm hàng xuất khẩu giá trị cao
Công chức Hải quan cửa khẩu sân bay Cam Ranh luôn tăng cường công tác kiểm soát hải quan nhằm kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm. Ảnh: Lạc Nguyên

Bên cạnh hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, lưu lượng hành khách và chuyến bay quốc tế qua sân bay Cam Ranh tiếp tục duy trì đà tăng. Trong kỳ, đơn vị đã làm thủ tục cho 11.280 lượt chuyến bay xuất nhập cảnh, tăng 2,43% so với cùng kỳ năm trước. Lượng hành khách xuất nhập cảnh đạt hơn 2,29 triệu lượt người, tăng 14,82%.

Hoạt động quản lý, giám sát hải quan được triển khai theo đúng quy định. Toàn bộ 1.486 tờ khai được thực hiện phân luồng, trong đó luồng xanh chiếm 49,32%, luồng vàng chiếm 49,59% và luồng đỏ chiếm 1,09%.

Theo đơn vị, tỷ lệ luồng vàng ở mức cao do phần lớn hàng hóa xuất khẩu là tôm hùm – mặt hàng thuộc diện xuất khẩu có điều kiện, đồng thời có nhiều doanh nghiệp lần đầu tham gia hoạt động xuất khẩu nên cần tăng cường kiểm tra hồ sơ.

Trong công tác kiểm soát hải quan, đơn vị đã kiểm tra ngẫu nhiên 906 lượt hành khách xuất nhập cảnh bằng thiết bị phát hiện ma túy cầm tay. Qua kiểm tra, không phát hiện vụ việc buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, ma túy hay vi phạm hành chính nào trên địa bàn quản lý.

Song song với đó, công tác hỗ trợ doanh nghiệp tiếp tục được duy trì hiệu quả khi không phát sinh kiến nghị, vướng mắc liên quan đến thủ tục hải quan. Hiện có 2 doanh nghiệp tiếp tục tham gia Chương trình khuyến khích doanh nghiệp tự nguyện tuân thủ pháp luật hải quan.

Về thu ngân sách nhà nước, lũy kế đến ngày 14/5/2026, đơn vị thu đạt hơn 1,9 tỷ đồng, bằng 31,74% chỉ tiêu được giao. Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Cam Ranh ước thu ngân sách đến hết tháng 6/2026 đạt khoảng 2,2 tỷ đồng.

Hải quan cửa khẩu sân bay Cam Ranh cho biết, trong kỳ tới, đơn vị sẽ tiếp tục duy trì công tác tuần tra, kiểm soát theo kế hoạch; đẩy mạnh thu thập, phân tích thông tin phục vụ quản lý rủi ro nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa qua địa bàn.

Đồng thời, công tác tuyên truyền về phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới sẽ tiếp tục được tăng cường, cùng với việc phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, hãng hàng không và doanh nghiệp xuất nhập khẩu để nâng cao hiệu quả quản lý.

Đơn vị cũng tiếp tục duy trì vận hành hiệu quả hệ thống thủ tục hải quan tự động VNACCS/VCIS, dịch vụ công trực tuyến, cơ chế tiếp nhận thông tin qua đường dây nóng và công tác thu thập, cập nhật thông tin doanh nghiệp, qua đó tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh, đồng thời bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước về hải quan.
Lạc Nguyên
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