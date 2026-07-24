Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, Xi măng La Hiên ghi nhận doanh thu 378,6 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2025. Lợi nhuận trước thuế đạt 28,1 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 22,4 tỷ đồng, tăng 42%. Với kết quả này, doanh nghiệp đã hoàn thành 60,4% kế hoạch doanh thu và khoảng 94% kế hoạch lợi nhuận cả năm 2026.

Giải trình về kết quả kinh doanh, công ty cho biết sản lượng tiêu thụ trong quý II tăng 12,39% so với cùng kỳ, trong khi giá bán bình quân cải thiện đã góp phần thúc đẩy doanh thu. Bên cạnh đó, doanh thu hoạt động tài chính tăng 63,62%, cùng với việc triển khai các giải pháp điều hành nhằm nâng cao năng suất thiết bị và tiết giảm chi phí sản xuất đã giúp lợi nhuận tăng mạnh.

Xi măng La Hiên hoàn thành 94% kế hoạch lợi nhuận năm sau 6 tháng. Ảnh: T.L

Báo cáo tài chính cũng cho thấy cơ cấu tài chính của doanh nghiệp tiếp tục được cải thiện. Chi phí khấu hao và chi phí tài chính có xu hướng giảm khi phần lớn tài sản cố định đã được khấu hao và công ty đã tất toán toàn bộ các khoản vay dài hạn phục vụ đầu tư dây chuyền lò quay số 2 từ những năm trước. Tại thời điểm cuối năm 2025, dư nợ vay và nợ thuê tài chính dài hạn của doanh nghiệp ở mức 0 đồng.

Theo tài liệu Đại hội đồng cổ đông các năm gần đây, Xi măng La Hiên đã triển khai nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động như tinh gọn bộ máy, tối ưu lao động, hoàn thiện các định mức kinh tế - kỹ thuật, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ và các sáng kiến cải tiến kỹ thuật vào sản xuất. Doanh nghiệp cũng đẩy mạnh tái sử dụng nguyên liệu, tận dụng phụ phẩm công nghiệp làm đầu vào sản xuất, góp phần giảm chi phí, nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Một điểm đáng chú ý là doanh nghiệp duy trì lượng hàng tồn kho ở mức thấp so với nhiều doanh nghiệp cùng ngành. Tại ngày 31/12/2025, giá trị hàng tồn kho của Xi măng La Hiên đạt 25,9 tỷ đồng, thấp hơn đáng kể so với nhiều doanh nghiệp xi măng niêm yết khác, qua đó phản ánh khả năng tiêu thụ sản phẩm và quản trị hàng tồn kho hiệu quả.

Được biết, Công ty cổ phần Xi măng La Hiên hiện có vốn điều lệ 120 tỷ đồng. Cổ đông chi phối là Tổng công ty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc, đơn vị thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin), nắm giữ 51% vốn điều lệ./.