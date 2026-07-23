Thuế - Hải quan

Hải quan hướng dẫn thực hiện chính sách thuế giá trị gia tăng với hàng tạm nhập - tái xuất

Song Linh

Song Linh

[email protected]
15:14 | 23/07/2026
(TBTCO) - Ngày 23/7, Cục Hải quan ban hành Công văn hỏa tốc gửi các Chi cục Hải quan khu vực nhằm hướng dẫn thống nhất việc thực hiện chính sách thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa tạm nhập - tái xuất sau khi nhận được phản ánh của một số đơn vị về những vướng mắc trong quá trình áp dụng.
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Trước những vướng mắc phát sinh trên thực tế trong thực hiện chính sách thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hàng hóa tạm nhập - tái xuất, Cục Hải quan vừa ban hành công văn hỏa tốc hướng dẫn thống nhất việc áp dụng quy định pháp luật. Công văn làm rõ các trường hợp hàng hóa xuất khẩu bị nước ngoài trả lại theo diện tạm nhập - tái xuất được áp dụng chính sách không chịu thuế GTGT và các trường hợp phải kê khai, nộp thuế theo quy định.

Theo Cục Hải quan, việc xác định nghĩa vụ thuế phải căn cứ đồng thời vào quy định của Luật Hải quan, Luật Thương mại, Luật Quản lý ngoại thương, Luật Thuế GTGT và các nghị định hướng dẫn hiện hành.

Về thủ tục hải quan, công văn nhấn mạnh, hàng hóa đã xuất khẩu nhưng được đưa trở lại Việt Nam để sửa chữa, bảo hành, tái chế hoặc xử lý theo quy định có thể thực hiện theo loại hình tạm nhập - tái xuất nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật. Các trường hợp này được thực hiện theo Luật Hải quan, Luật Quản lý ngoại thương và Nghị định số 167/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan.

Đối với chính sách thuế GTGT, Cục Hải quan dẫn chiếu Luật Thuế GTGT số 48/2024/QH15, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế GTGT số 149/2025/QH15 và Nghị định số 181/2025/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế GTGT để làm rõ nguyên tắc áp dụng.

Theo đó, hàng hóa tạm nhập khẩu để tái xuất hoặc tạm xuất khẩu để tái nhập thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT theo quy định của pháp luật.

Đối với hàng hóa đã xuất khẩu nhưng bị đối tác nước ngoài trả lại, Cục Hải quan yêu cầu các đơn vị phân biệt rõ từng trường hợp để áp dụng chính sách thuế.

Cụ thể, nếu hàng hóa tái nhập theo đúng loại hình tạm nhập - tái xuất, đáp ứng đầy đủ quy định của pháp luật về hải quan, thương mại và quản lý ngoại thương thì thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT theo khoản 20 Điều 5 Luật Thuế GTGT và khoản 12 Điều 4 Nghị định số 181/2025/NĐ-CP.

Ngược lại, đối với hàng hóa tái nhập không thuộc loại hình tạm nhập - tái xuất, doanh nghiệp phải thực hiện kê khai và nộp thuế GTGT theo quy định hiện hành.

Riêng hàng hóa là sản phẩm cây trồng, rừng trồng, chăn nuôi, thủy sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến hoặc chỉ qua sơ chế thông thường, việc áp dụng chính sách thuế GTGT tại khâu nhập khẩu tiếp tục thực hiện theo quy định riêng của Luật Thuế GTGT và Nghị định số 181/2025/NĐ-CP.

Để bảo đảm thực hiện thống nhất trong toàn ngành, Cục Hải quan đề nghị các Chi cục Hải quan khu vực nghiên cứu đầy đủ các quy định của pháp luật về hải quan và thuế GTGT khi giải quyết thủ tục đối với hàng hóa tạm nhập - tái xuất.

Trường hợp phát sinh vướng mắc vượt thẩm quyền, các đơn vị tổng hợp, báo cáo Cục Hải quan để được hướng dẫn, xử lý thống nhất.

Song Linh
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Chính sách thuế GTGT hàng hóa tạm nhập tái xuất thủ tục hải quan nghị định số 181 luật thuế gtgt

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