Chứng khoán

Động lực cải cách thị trường vốn từ quá trình nâng hạng

Tấn Minh

Tấn Minh

[email protected]
12:54 | 23/07/2026
(TBTCO) - Thị trường vốn đang đứng trước cơ hội phát triển mới khi nền kinh tế duy trì ổn định vĩ mô, quy mô thị trường ngày càng mở rộng và quá trình nâng hạng thị trường chứng khoán bước vào giai đoạn hiện thực hóa. Theo đó, phát triển đồng bộ thị trường vốn không chỉ nhằm khơi thông nguồn lực cho tăng trưởng, mà còn là động lực thúc đẩy cải cách, nâng cao chất lượng thị trường theo chuẩn mực quốc tế.
aa

Khẳng định vai trò kênh dẫn vốn trung và dài hạn

Phát triển đồng bộ thị trường vốn là yêu cầu cấp thiết trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới, hướng tới mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững. Đây là nội dung được Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) Hà Duy Tùng nhấn mạnh tại Hội thảo “Giải pháp phát triển đồng bộ thị trường vốn”, do Tạp chí Nhà đầu tư tổ chức ngày 23/7

“Năm 2026 là năm đầu tiên triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2030. Trong bối cảnh đó, kinh tế vĩ mô tiếp tục duy trì ổn định, tạo nền tảng thuận lợi để thị trường chứng khoán (TTCK) và thị trường vốn phát triển” - ông Hà Duy Tùng chia sẻ.

Động lực cải cách thị trường vốn từ quá trình nâng hạng
Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) Hà Duy Tùng phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Quang Thắng

Theo ông Hà Duy Tùng, đến ngày 30/6/2026, vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt khoảng 10,8 triệu tỷ đồng, tăng 6% so với cuối năm 2025 và tương đương 82,6% GDP ước tính năm 2025. Hiện thị trường có 54 doanh nghiệp có vốn hóa trên 1 tỷ USD, trong đó 4 doanh nghiệp vượt mốc 10 tỷ USD. Quy mô thị trường trái phiếu niêm yết đạt khoảng 2,8 triệu tỷ đồng, tương đương 22,1% GDP.

Bên cạnh đó, hoạt động huy động vốn tiếp tục ghi nhận kết quả tích cực. Tổng giá trị huy động qua cổ phiếu và trái phiếu doanh nghiệp trong 6 tháng đầu năm đạt 325,3 nghìn tỷ đồng, tăng 15,83% so với cùng kỳ năm trước.

Những con số trên cho thấy, TTCK tiếp tục khẳng định vai trò là kênh dẫn vốn trung và dài hạn quan trọng của nền kinh tế, góp phần bổ sung nguồn lực cho đầu tư phát triển và giảm áp lực lên hệ thống tín dụng ngân hàng.

Lãnh đạo UBCKNN nhấn mạnh, sau gần 30 năm hình thành và phát triển, TTCK Việt Nam đã trở thành một trong những thị trường năng động của khu vực ASEAN, đóng vai trò ngày càng quan trọng trong việc huy động nguồn lực cho nền kinh tế.

Đối với doanh nghiệp, TTCK tạo điều kiện tiếp cận nguồn vốn chủ sở hữu và nguồn vốn trái phiếu dài hạn để đầu tư mở rộng sản xuất, đổi mới công nghệ, triển khai các dự án quy mô lớn mà không tạo áp lực trả nợ trong ngắn hạn. Đồng thời, sự phát triển của thị trường cũng góp phần đa dạng hóa các công cụ tài chính, nâng cao khả năng phân bổ nguồn lực và giảm thiểu rủi ro mang tính hệ thống.

Ở góc độ xã hội, TTCK là kênh chuyển hóa hiệu quả nguồn vốn nhàn rỗi trong dân cư thành vốn đầu tư cho sản xuất, kinh doanh, tạo cơ hội để người dân tham gia quá trình phát triển của doanh nghiệp và nền kinh tế.

Động lực cải cách thị trường vốn từ quá trình nâng hạng
Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Quang Thắng

Ông Hà Duy Tùng cho hay, mục tiêu phát triển thị trường vốn cũng đã được xác định rõ trong Chiến lược phát triển TTCK đến năm 2030, với định hướng xây dựng thị trường ổn định, an toàn, lành mạnh, hiệu quả, bền vững, có khả năng chống chịu rủi ro cao và trở thành kênh huy động vốn trung, dài hạn chủ yếu của nền kinh tế.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, thời gian qua, Đảng và Chính phủ đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách quan trọng nhằm thúc đẩy phát triển đồng bộ các loại thị trường, trong đó có thị trường vốn. Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đặt ra yêu cầu phát triển thị trường vốn theo hướng minh bạch, hiện đại, an toàn, bền vững, giảm sự phụ thuộc vào thị trường tín dụng ngắn hạn.

Cùng với đó, Nghị quyết số 148/NQ-CP và Nghị quyết số 168/NQ-CP (năm 2026) của Chính phủ cũng yêu cầu tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, hoàn thiện cơ chế, chính sách để phát triển thị trường vốn, TTCK và thị trường trái phiếu doanh nghiệp theo hướng an toàn, minh bạch, hiệu quả, qua đó đa dạng hóa các kênh dẫn vốn cho nền kinh tế. Các nghị quyết này chính là “kim chỉ nam” cho việc thực hiện tái cấu trúc thị trường vốn Việt Nam.

Tiếp tục hoàn thiện thị trường theo chuẩn mực quốc tế

Đề cập việc FTSE Russell nâng hạng TTCK Việt Nam từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp, có hiệu lực từ ngày 21/9/2026, ông Hà Duy Tùng cho rằng, đây là dấu mốc có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của thị trường vốn Việt Nam.

Theo Phó Chủ tịch UBCKNN, nhiều tổ chức quốc tế dự báo, việc nâng hạng có thể giúp Việt Nam thu hút thêm hàng tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài trong dài hạn. Tuy nhiên, giá trị lớn nhất của quá trình nâng hạng không chỉ nằm ở dòng vốn ngoại, mà còn ở động lực cải cách mà sự kiện này mang lại. Việc nâng hạng góp phần nâng cao uy tín và vị thế của Việt Nam trên thị trường tài chính quốc tế, tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận các nguồn vốn quốc tế với chi phí hợp lý hơn.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch UBCKNN cũng lưu ý, để duy trì vị thế thị trường mới nổi theo tiêu chuẩn của các tổ chức xếp hạng uy tín như FTSE Russell hay MSCI, Việt Nam cần tiếp tục đổi mới tư duy quản lý theo hướng kiến tạo phát triển, tăng cường quản trị rủi ro theo thông lệ quốc tế, đồng thời quyết liệt tháo gỡ các rào cản còn tồn tại.

Khẳng định phát triển thị trường vốn là nhiệm vụ của cả hệ thống tài chính, cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư, lãnh đạo UBCKNN tin tưởng, với sự chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Bộ Tài chính cùng sự đồng hành của các thành viên thị trường, thị trường vốn Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển theo hướng minh bạch, an toàn, hiệu quả và đóng góp ngày càng quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước./.

Tấn Minh
Từ khóa:
phát triển thị trường vốn thị trường chứng khoán nguồn vốn trung hạn nâng hạng thị trường kênh dẫn vốn cải cách thể chế thị trường trái phiếu

Bài liên quan

Mở rộng và phát triển đồng bộ thị trường vốn, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng

Mở rộng và phát triển đồng bộ thị trường vốn, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng

Tăng cường bảo đảm an ninh mạng để thị trường chứng khoán vận hành an toàn

Tăng cường bảo đảm an ninh mạng để thị trường chứng khoán vận hành an toàn

Chứng khoán ngày 22/7: Áp lực giải chấp gia tăng, VN-Index lùi sâu về vùng 1.668 điểm

Chứng khoán ngày 22/7: Áp lực giải chấp gia tăng, VN-Index lùi sâu về vùng 1.668 điểm

Dành cho bạn

Sự hy sinh của các thế hệ cha anh sẽ mãi mãi được khắc ghi trong lòng dân tộc và mãi mãi trường tồn cùng non sông đất nước

Sự hy sinh của các thế hệ cha anh sẽ mãi mãi được khắc ghi trong lòng dân tộc và mãi mãi trường tồn cùng non sông đất nước

Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Hội nghị Tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026

Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Hội nghị Tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026

Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo bấm nút khai phiên Sàn giao dịch Chứng khoán Luân Đôn (LSE) cùng Thị trưởng Khu tài chính Luân Đôn và Tổng giám đốc LSE

Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo bấm nút khai phiên Sàn giao dịch Chứng khoán Luân Đôn (LSE) cùng Thị trưởng Khu tài chính Luân Đôn và Tổng giám đốc LSE

Tỷ giá USD hôm nay (23/7): Tỷ giá trung tâm tăng đáng kể, USD ngân hàng diễn biến trái chiều

Tỷ giá USD hôm nay (23/7): Tỷ giá trung tâm tăng đáng kể, USD ngân hàng diễn biến trái chiều

Ngày 23/7: Giá bạc đảo chiều suy giảm

Ngày 23/7: Giá bạc đảo chiều suy giảm

Infographics: Kết quả hoạt động của 20 doanh nghiệp do Bộ Tài chính làm đại diện chủ sở hữu

Infographics: Kết quả hoạt động của 20 doanh nghiệp do Bộ Tài chính làm đại diện chủ sở hữu

Đọc thêm

Lãi suất khó giảm sâu, thanh khoản ngân hàng kỳ vọng cải thiện nhưng còn nhiều áp lực

Lãi suất khó giảm sâu, thanh khoản ngân hàng kỳ vọng cải thiện nhưng còn nhiều áp lực

(TBTCO) - Các chuyên gia đánh giá, mặt bằng lãi suất nhiều khả năng sẽ đi ngang hoặc tăng nhẹ trong nửa cuối năm. Dù thanh khoản được kỳ vọng cải thiện nhờ các chính sách hỗ trợ, rủi ro về nguồn vốn và thanh khoản của hệ thống ngân hàng vẫn hiện hữu.
"Miếng bánh" margin "nảy nở" giữa vùng trũng thanh khoản

"Miếng bánh" margin "nảy nở" giữa vùng trũng thanh khoản

(TBTCO) - Thanh khoản thị trường thu hẹp, doanh thu môi giới phân hóa, nhưng lãi từ hoạt động cho vay tại phần lớn công ty chứng khoán lại trở thành một điểm sáng khi vẫn tăng mạnh và đồng đều trong quý II/2026.
Chuẩn hóa giao dịch điện tử, nâng “chất” thị trường chứng khoán

Chuẩn hóa giao dịch điện tử, nâng “chất” thị trường chứng khoán

(TBTCO) - Việc sửa đổi các quy định về giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán không chỉ nhằm theo kịp quá trình chuyển đổi số của ngành Tài chính, mà còn tạo nền tảng pháp lý cho các nghiệp vụ đã triển khai trên thực tế, nâng cao an toàn giao dịch, bảo vệ nhà đầu tư và đáp ứng các tiêu chí của thị trường mới nổi.
Trái phiếu PPP trước cơ hội huy động vốn dài hạn cho hạ tầng

Trái phiếu PPP trước cơ hội huy động vốn dài hạn cho hạ tầng

(TBTCO) - Dự thảo Nghị định về việc chào bán trái phiếu ra công chúng của doanh nghiệp dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) được kỳ vọng sẽ tạo thêm kênh huy động vốn dài hạn cho các dự án hạ tầng. Theo các chuyên gia, để cơ chế này phát huy hiệu quả, cần đồng thời hoàn thiện cấu trúc dự án, cơ chế chia sẻ rủi ro và mở rộng sự tham gia của các nhà đầu tư tổ chức.
ACB lãi hơn 10.700 tỷ đồng trong nửa đầu năm nhờ NIM cải thiện, tín dụng tăng vượt bình quân ngành

ACB lãi hơn 10.700 tỷ đồng trong nửa đầu năm nhờ NIM cải thiện, tín dụng tăng vượt bình quân ngành

(TBTCO) - ACB lãi trước thuế 10.735 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2026, hoàn thành 107% kế hoạch bán niên. NIM cải thiện lên 3,02%, dư nợ cho vay khách hàng đạt gần 746 nghìn tỷ đồng, tăng 8,6% so với đầu năm, vượt mức tăng trưởng tín dụng bình quân của toàn ngành.
Chứng khoán phái sinh ngày 22/7: Sôi động giữa phiên giảm sâu của VN30

Chứng khoán phái sinh ngày 22/7: Sôi động giữa phiên giảm sâu của VN30

(TBTCO) - Khối lượng giao dịch trên thị trường chứng khoán phái sinh hôm nay (22/7) bất ngờ trở lại vượt ngưỡng 300.000 hợp đồng trong phiên VN30-Index mất gần 55 điểm, lùi sát ngưỡng hỗ trợ tâm lý 1.800 điểm.
Khối ngoại "xả hàng" trong phiên VN-Index mất mốc 1.700 điểm

Khối ngoại "xả hàng" trong phiên VN-Index mất mốc 1.700 điểm

(TBTCO) - Áp lực bán lan rộng trên thị trường khiến VN-Index giảm hơn 63 điểm và đánh mất mốc tâm lý 1.700 điểm trong phiên 22/7. Giao dịch của các nhà đầu tư nước ngoài cũng tăng nhiệt, xả mạnh hàng loạt cổ phiếu vốn hóa lớn.
Hóa chất Đức Giang báo lãi giảm hơn 50% giữa áp lực giá vốn phốt pho vàng tăng cao

Hóa chất Đức Giang báo lãi giảm hơn 50% giữa áp lực giá vốn phốt pho vàng tăng cao

(TBTCO) - Hóa chất Đức Giang ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý II/2026 giảm hơn 50% so với cùng kỳ, trong khi kết quả 6 tháng đầu năm cũng giảm gần một nửa. Doanh nghiệp cho biết, doanh thu suy giảm cùng việc giá vốn mặt hàng phốt pho vàng tăng đã ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Infographics: Hơn 111.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp sẽ đáo hạn trong những tháng cuối năm

Infographics: Hơn 111.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp sẽ đáo hạn trong những tháng cuối năm

Thêm ba lãnh đạo của Hóa chất Đức Giang bị khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú

Thêm ba lãnh đạo của Hóa chất Đức Giang bị khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú

Xuất khẩu qua sân bay Cam Ranh tăng mạnh, thêm nhiều doanh nghiệp mở tờ khai

Xuất khẩu qua sân bay Cam Ranh tăng mạnh, thêm nhiều doanh nghiệp mở tờ khai

Hướng dẫn cổ phần hóa doanh nghiệp 100% vốn nhà nước

Hướng dẫn cổ phần hóa doanh nghiệp 100% vốn nhà nước

Động lực cải cách thị trường vốn từ quá trình nâng hạng

Động lực cải cách thị trường vốn từ quá trình nâng hạng

Thứ trưởng Lê Tấn Cận tiếp lãnh đạo Tập đoàn Dai-ichi Life, mở rộng dư địa phát triển thị trường bảo hiểm

Thứ trưởng Lê Tấn Cận tiếp lãnh đạo Tập đoàn Dai-ichi Life, mở rộng dư địa phát triển thị trường bảo hiểm

Giá vàng hôm nay ngày 22/7: Vàng thế giới bật tăng gần 70 USD/ounce

Giá vàng hôm nay ngày 22/7: Vàng thế giới bật tăng gần 70 USD/ounce

Tỷ giá USD hôm nay (21/7): DXY áp sát mốc 101 điểm, USD tự do bất ngờ lao dốc

Tỷ giá USD hôm nay (21/7): DXY áp sát mốc 101 điểm, USD tự do bất ngờ lao dốc

Giá vàng hôm nay ngày 23/7: Vàng thế giới tăng lên 4.123 USD/ounce, vàng trong nước giảm trở lại

Giá vàng hôm nay ngày 23/7: Vàng thế giới tăng lên 4.123 USD/ounce, vàng trong nước giảm trở lại

Đà Nẵng - Gia Lai, dẫn đầu thu ngân sách và giải ngân đầu tư công

Đà Nẵng - Gia Lai, dẫn đầu thu ngân sách và giải ngân đầu tư công

Chứng khoán

Chứng khoán quốc tế

GSPC -10.24
23/07 | -10.24 (7,498.96 -10.24 (-0.14%))
DJI -6.06
23/07 | -6.06 (52,218.58 -6.06 (-0.01%))
IXIC -146.30
23/07 | -146.30 (25,690.90 -146.30 (-0.57%))
NYA +29.53
23/07 | +29.53 (23,919.71 +29.53 (+0.12%))
XAX +79.80
23/07 | +79.80 (8,305.80 +79.80 (+0.97%))
BUK100P -3.67
23/07 | -3.67 (1,062.50 -3.67 (-0.34%))
RUT -27.46
23/07 | -27.46 (2,959.94 -27.46 (-0.92%))
VIX 0.00
23/07 | 0.00 (16.64 0.00 (0.00%))
FTSE -33.31
23/07 | -33.31 (10,683.66 -33.31 (-0.31%))
GDAXI -179.68
23/07 | -179.68 (24,975.73 -179.68 (-0.71%))
FCHI -78.00
23/07 | -78.00 (8,359.89 -78.00 (-0.92%))
STOXX50E -43.44
23/07 | -43.44 (6,273.55 -43.44 (-0.69%))
N100 -11.22
23/07 | -11.22 (1,923.43 -11.22 (-0.58%))
BFX +18.34
23/07 | +18.34 (5,715.34 +18.34 (+0.32%))
MOEX.ME -0.11
23/07 | -0.11 (85.20 -0.11 (-0.13%))
HSI +276.76
23/07 | +276.76 (25,169.42 +276.76 (+1.11%))
STI -37.14
23/07 | -37.14 (5,558.28 -37.14 (-0.66%))
AXJO +16.00
23/07 | +16.00 (8,839.00 +16.00 (+0.18%))
AORD +13.20
23/07 | +13.20 (9,018.10 +13.20 (+0.15%))
BSESN -298.12
23/07 | -298.12 (76,456.93 -298.12 (-0.39%))
JKSE +75.29
23/07 | +75.29 (6,409.77 +75.29 (+1.19%))
KLSE +3.38
23/07 | +3.38 (1,714.75 +3.38 (+0.20%))
NZ50 +32.13
23/07 | +32.13 (13,795.31 +32.13 (+0.23%))
KS11 +299.19
23/07 | +299.19 (7,096.89 +299.19 (+4.40%))
TWII +25.03
23/07 | +25.03 (44,850.81 +25.03 (+0.06%))
GSPTSE +116.03
23/07 | +116.03 (35,485.11 +116.03 (+0.33%))
BVSP +4,221.91
23/07 | +4,221.91 (177,547.56 +4,221.91 (+2.44%))
MXX +590.00
23/07 | +590.00 (67,303.83 +590.00 (+0.88%))
IPSA -59.68
23/07 | -59.68 (10,887.72 -59.68 (-0.55%))
MERV +97,792.25
23/07 | +97,792.25 (3,379,771.50 +97,792.25 (+2.98%))
TA125.TA +27.52
23/07 | +27.52 (4,156.91 +27.52 (+0.67%))
CASE30 -57.70
23/07 | -57.70 (53,931.90 -57.70 (-0.11%))
JN0U.JO -61.02
23/07 | -61.02 (6,596.26 -61.02 (-0.92%))
DX-Y.NYB -0.09
23/07 | -0.09 (101.03 -0.09 (-0.09%))
125904-USD-STRD -20.32
23/07 | -20.32 (2,789.74 -20.32 (-0.72%))
XDB +0.01
23/07 | +0.01 (133.77 +0.01 (+0.01%))
XDE +0.13
23/07 | +0.13 (114.12 +0.13 (+0.11%))
000001.SS +9.74
23/07 | +9.74 (3,876.78 +9.74 (+0.25%))
N225 +307.00
23/07 | +307.00 (66,422.60 +307.00 (+0.46%))
XDN +0.02
23/07 | +0.02 (61.30 +0.02 (+0.03%))
XDA -0.04
23/07 | -0.04 (69.96 -0.04 (-0.05%))