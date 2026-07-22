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Chứng khoán phái sinh ngày 22/7: Sôi động giữa phiên giảm sâu của VN30

Tùng Linh

Tùng Linh

18:22 | 22/07/2026
(TBTCO) - Khối lượng giao dịch trên thị trường chứng khoán phái sinh hôm nay (22/7) bất ngờ trở lại vượt ngưỡng 300.000 hợp đồng trong phiên VN30-Index mất gần 55 điểm, lùi sát ngưỡng hỗ trợ tâm lý 1.800 điểm.
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Sau nhiều phiên chịu áp lực bán, thị trường cơ sở tiếp tục có một phiên điều chỉnh mạnh. VN30-Index giảm 54,42 điểm (-2,89%) xuống 1.826,9 điểm, chỉ còn cách ngưỡng hỗ trợ tâm lý 1.800 điểm chưa đầy 30 điểm. Sắc đỏ bao trùm gần như toàn bộ rổ chỉ số với 27/30 cổ phiếu giảm giá, chỉ duy nhất VNM tăng nhẹ và một mã đứng tham chiếu.

Áp lực lớn nhất đến từ nhóm vốn hóa lớn, đặc biệt là VIC, lấy đi hơn 22 điểm của VN30. VIC, VHM và MWG đóng cửa giảm kịch sàn. Với hàng loạt mã cổ phiếu vốn hóa lớn đồng loạt giảm sâu, nỗ lực nâng đỡ của VNM gần như không tạo ra nhiều khác biệt.

Chứng khoán phái sinh ngày 22/7: Sôi động giữa phiên giảm sâu của VN30
Chênh lệch dương xuất hiện tại 8/8 hợp đồng tương lai. Nguồn: TBTCVN tổng hợp

Trong bối cảnh thị trường cơ sở suy yếu mạnh, thị trường chứng khoán phái sinh tiếp tục phát huy vai trò là công cụ phòng ngừa rủi ro. Dòng tiền có xu hướng dịch chuyển sang các hợp đồng tương lai để bảo vệ danh mục hoặc tận dụng biến động ngắn hạn.

Thanh khoản trên thị trường phái sinh tăng 24,9% so với phiên trước. Hợp đồng tương lai VN30 đáo hạn tháng 8/2026 ghi nhận khối lượng giao dịch tăng mạnh, đồng thời khối lượng mở (OI) cũng gia tăng đáng kể. Nhà đầu tư gia tăng vị thế nắm giữ qua đêm mới trong phiên biến động mạnh.

Đáng chú ý, dù hợp đồng tương lai đáo hạn tháng 8 giảm 2,49%, mức giảm vẫn thấp hơn chỉ số cơ sở. Nhờ đó, chênh lệch dương được mở rộng lên 10,7 điểm. Các hợp đồng kỳ hạn xa hơn cũng duy trì mức chênh lệch dương từ 9,1 đến gần 22 điểm so với VN30. Các nhà giao dịch vẫn kỳ vọng chỉ số có thể xuất hiện nhịp hồi kỹ thuật khi tiến gần vùng hỗ trợ mạnh, thay vì tiếp tục bán tháo.

Theo các chuyên gia của Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS), việc khối lượng giao dịch và OI cùng gia tăng phản ánh các nhà giao dịch tích cực mở mới vị thế trong bối cảnh biến động lớn. Chuyên gia của SHS cho rằng, dòng tiền trên thị trường phái sinh đang nghiêng về kịch bản VN30 có thể phục hồi khi lùi về vùng hỗ trợ mạnh, sau giai đoạn giảm sâu.

Nhịp rơi gần 3% của VN30-Index hôm nay kích hoạt giao dịch trên thị trường phái sinh tăng mạnh. Khi thị trường cơ sở biến động mạnh, thanh khoản và OI trên thị trường phái sinh đồng loạt tăng. Động thái này cho thấy, nhà đầu tư đã chủ động sử dụng hợp đồng tương lai để phòng vệ danh mục hoặc định vị kỳ vọng cho nhịp hồi kế tiếp./.

Tùng Linh
Từ khóa:
khối ngoại vn30-index vn30 phái sinh sôi động

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