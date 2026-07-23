Tài chính

Giải ngân đầu tư công giảm tốc 2 tuần liên tiếp

Vân Hà

Vân Hà

[email protected]
15:09 | 23/07/2026
(TBTCO) - Sau khi tăng mạnh trong tuần cuối tháng 6 và đầu tháng 7, tốc độ giải ngân vốn đầu tư công đã giảm liên tiếp trong 2 tuần gần đây.
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Giải ngân đạt 37,3% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao

Theo báo cáo nhanh của Bộ Tài chính gửi Thủ tướng Chính phủ về tình hình phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2026, lũy kế đến hết ngày 16/7/2026, cả nước đã giải ngân 378.009,9 tỷ đồng, đạt 37,3% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Đáng chú ý, tốc độ giải ngân đã giảm trong 2 tuần liên tiếp. Cụ thể, tuần từ ngày 3 - 9/7, số vốn giải ngân phát sinh là 9.905,5 tỷ đồng, chỉ bằng 16,1% so với số giải ngân phát sinh trong tuần trước đó. Sang tuần từ ngày 10 - 16/7, số giải ngân phát sinh tiếp tục giảm còn 7.155,7 tỷ đồng, bằng 72% so với tuần liền trước.

Giải ngân đầu tư công giảm tốc 2 tuần liên tiếp
Giải ngân đầu tư công giảm tốc 2 tuần liên tiếp. Ảnh minh họa: H.T

Trước đó, trong tuần từ 26/6 - 2/7, số vốn giải ngân phát sinh đạt 61.447,7 tỷ đồng. Như vậy, sau mức tăng mạnh vào cuối tháng 6 và đầu tháng 7, giải ngân vốn đầu tư công đã chậm lại trong hai tuần liên tiếp.

Tính đến hết ngày 16/7, có 8 bộ, cơ quan và 22 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt từ mức bình quân chung cả nước trở lên. Một số đơn vị có giá trị giải ngân lớn, trên 15.000 tỷ đồng, gồm Bộ Quốc phòng (26.400 tỷ đồng); Bộ Công an (22.700 tỷ đồng); TP. Hà Nội (66.800 tỷ đồng); TP. Hồ Chí Minh (53.500 tỷ đồng) và TP. Hải Phòng (17.000 tỷ đồng).

Tuy nhiên, vẫn còn 25 bộ, cơ quan trung ương và 12 địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới mức bình quân chung cả nước. Trong đó, 6 bộ, cơ quan trung ương có tỷ lệ giải ngân dưới 5% và chưa giải ngân, gồm Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Kiểm toán Nhà nước, Bộ Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Bộ Tài chính cho biết, nếu không tính 5% kế hoạch vốn đầu tư công ngân sách địa phương, tương đương 32.511,3 tỷ đồng, thực hiện tiết kiệm để dự kiến đầu tư cho dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng và số kế hoạch vốn mới giao bổ sung trong tuần báo cáo là 6.200 tỷ đồng, số giải ngân đến hết ngày 16/7/2026 của cả nước đạt 38,75% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, tương ứng 975.522,85 tỷ đồng.

Phân bổ vốn đạt 97,7% kế hoạch

Về phân bổ kế hoạch đầu tư công, tổng kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2026 được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao là 1.014.234,2 tỷ đồng, gồm 364.007,6 tỷ đồng vốn ngân sách trung ương và 650.226,6 tỷ đồng vốn ngân sách địa phương. Tổng số vốn còn lại chưa phân bổ thuộc thẩm quyền của Chính phủ là 83.216,4 tỷ đồng.

Đến thời điểm báo cáo, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đã phân bổ chi tiết 1.005.243,1 tỷ đồng cho các nhiệm vụ, dự án, gồm 340.306,9 tỷ đồng vốn ngân sách trung ương và 664.936,2 tỷ đồng vốn ngân sách địa phương.

Nếu không tính 14.709,6 tỷ đồng kế hoạch vốn cân đối ngân sách địa phương được các địa phương giao tăng, tổng số vốn đã phân bổ chi tiết là 990.533,5 tỷ đồng, đạt 97,7% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao, bao gồm 5% tiết kiệm ngân sách địa phương cho dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.

Số vốn chưa phân bổ chi tiết còn 23.700,7 tỷ đồng vốn ngân sách trung ương, chiếm 2,3% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao, thuộc 10 bộ, cơ quan trung ương và 28 địa phương. Theo Bộ Tài chính, số vốn này chủ yếu chưa được phân bổ do mới được giao bổ sung từ đầu tháng 6/2026, cần thời gian hoàn thiện thủ tục đầu tư; hoặc các đơn vị đề xuất điều chỉnh giảm kế hoạch vốn do không còn nhu cầu để điều chuyển cho các bộ, cơ quan và địa phương có nhu cầu sử dụng./.

Vân Hà
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giải ngân vốn đầu tư công giảm tốc 2 tuần liên tiếp bộ tài chính báo cáo chính phủ

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