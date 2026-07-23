Thêm ba lãnh đạo của Hóa chất Đức Giang bị khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (mã CK: DGC) vừa công bố thông tin bất thường về việc đã nhận được thông báo của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an về việc khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 lãnh đạo của doanh nghiệp.

Cụ thể, ông Lưu Bách Đạt - Thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) kiêm Tổng Giám đốc bị khởi tố về tội gây ô nhiễm môi trường; ông Nguyễn Quốc Trung - Thành viên HĐQT bị khởi tố về tội vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; ông Phùng Trọng Tú - Phó Tổng Giám đốc bị khởi tố về tội gây ô nhiễm môi trường.

Ông Lưu Bách Đạt được bổ nhiệm giữ chức Tổng Giám đốc từ ngày 3/3/2025; ông Nguyễn Quốc Trung được bầu làm Thành viên HĐQT từ ngày 8/5/2026; còn ông Phùng Trọng Tú được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Giám đốc từ ngày 16/6/2026.

Trước đó, Hóa chất Đức Giang cũng công bố thông tin bất thường về việc Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố vụ án “gây ô nhiễm môi trường; vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Hóa chất Đức Giang và các đơn vị liên quan.

Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 14 cá nhân, trong đó có ông Đào Hữu Huyền - Chủ tịch HĐQT Hóa chất Đức Giang, kiêm Chủ tịch Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang - Lào Cai; ông Đào Hữu Duy Anh - Phó Chủ tịch HĐQT; bà Đào Thị Mai - Kế toán trưởng; bà Hoàng Thúy Hà - Kế toán; bà Nguyễn Thị Phương Anh - Thủ quỹ cùng nhiều cá nhân khác.

Trong bối cảnh đó, Hóa chất Đức Giang cũng vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2026 với kết quả kinh doanh suy giảm mạnh. Doanh thu thuần đạt 2.415,4 tỷ đồng, giảm 16,5% so với cùng kỳ năm trước. Do giá vốn chỉ giảm 2,4%, biên lợi nhuận gộp thu hẹp từ 33,9% xuống còn 18,9%, khiến lợi nhuận gộp giảm 53,5%, còn 455,8 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính đạt 194,3 tỷ đồng, tăng 4,7%, trong khi chi phí tài chính giảm 63,5% xuống 16,3 tỷ đồng. Chi phí bán hàng giảm 17,7% còn 71,2 tỷ đồng, song chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 27,1%, lên 54,4 tỷ đồng. Kết quả, lợi nhuận trước thuế đạt 506,8 tỷ đồng, giảm 48,6%; lợi nhuận sau thuế đạt 440,8 tỷ đồng, giảm 50,5% so với cùng kỳ. Trong đó, lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 388,6 tỷ đồng, giảm 53,9%.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt 4.540 tỷ đồng, giảm 20,4%; lợi nhuận trước thuế đạt 1.004,3 tỷ đồng, giảm 48,9%; lợi nhuận sau thuế đạt 870,8 tỷ đồng, giảm 49,6% so với cùng kỳ năm 2025. Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 797,4 tỷ đồng, giảm 51,7%.

Theo giải trình của doanh nghiệp, lợi nhuận sụt giảm chủ yếu do doanh thu giảm trong khi chi phí nguyên liệu đầu vào vẫn ở mức cao. Bên cạnh đó, Khai trường 25 phải tạm dừng hoạt động để phục vụ công tác điều tra, buộc doanh nghiệp sử dụng hoàn toàn quặng nhập khẩu và quặng mua ngoài, làm giá vốn sản phẩm phốt pho vàng tăng đáng kể so với cùng kỳ, qua đó ảnh hưởng đến lợi nhuận.

Tại thời điểm 30/6/2026, tổng tài sản của Hóa chất Đức Giang đạt 19.271,2 tỷ đồng, giảm 1,4% so với đầu năm. Tiền và các khoản tương đương tiền giảm mạnh hơn 96%, từ 1.040,5 tỷ đồng xuống còn 37,3 tỷ đồng. Nợ phải trả giảm 27,3%, còn 3.029,8 tỷ đồng, trong khi vốn chủ sở hữu tăng 5,7%, lên 16.241,4 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt 9.287,5 tỷ đồng, tăng từ 8.490,3 tỷ đồng đầu năm.

Trên thị trường chứng khoán, tính đến đầu phiên chiều ngày 23/7, cổ phiếu DGC giao dịch ở mức 37.700 đồng/cổ phiếu. Trước đó, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) đã chuyển cổ phiếu DGC từ diện kiểm soát sang diện hạn chế giao dịch kể từ ngày 26/5/2026 do doanh nghiệp chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 quá 45 ngày so với thời hạn quy định./.