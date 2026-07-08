Thuế - Hải quan

Hải quan chủ động vào cuộc triệt phá 257 vụ buôn lậu, gian lận thương mại

Song Linh

Song Linh

[email protected]
22:08 | 08/07/2026
(TBTCO) - Trong 6 tháng đầu năm 2026, Chi cục Điều tra chống buôn lậu, Cục Hải quan đã phát hiện, xử lý 257 vụ vi phạm; khởi tố và kiến nghị khởi tố 11 vụ án. Kết quả này tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt của lực lượng Hải quan trong đấu tranh với buôn lậu, tội phạm ma túy và các hành vi gian lận trong hoạt động xuất nhập khẩu.
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Nhiều vụ buôn lậu, hàng giả quy mô lớn bị triệt phá

Hải quan chủ động vào cuộc triệt phá 257 vụ buôn lậu, gian lận thương mại
Ông Lưu Mạnh Tưởng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: CHQ

Tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 của Chi cục Điều tra chống buôn lậu, diễn ra ngày 8/7, Phó Cục trưởng Cục Hải quan Lưu Mạnh Tưởng ghi nhận và biểu dương nỗ lực, kết quả tích cực của đơn vị.

Ông Lưu Mạnh Tưởng cho rằng, trong bối cảnh hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả vẫn diễn biến phức tạp với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, đơn vị cần tiếp tục phát huy vai trò lực lượng nòng cốt, chủ động bám sát tình hình, nâng cao chất lượng công tác tham mưu chiến lược và kiểm soát hải quan. Đồng thời, tập trung đấu tranh với các đường dây, ổ nhóm buôn lậu lớn, các hành vi gian lận có tổ chức và vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, góp phần giữ vững kỷ cương trong hoạt động xuất nhập khẩu.

Trên thực tế, trong nửa đầu năm 2026, bám sát các chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, Cục Hải quan, đơn vị đã chủ trì và phối hợp phát hiện, bắt giữ 257 vụ việc, trong đó trực tiếp chủ trì xử lý 60 vụ, chuyển tin báo và phối hợp xử lý 197 vụ. Cơ quan Hải quan đã khởi tố 5 vụ án, đồng thời chuyển kiến nghị khởi tố 6 vụ; tổng trị giá hàng hóa vi phạm hơn 461,5 tỷ đồng, số tiền thu nộp ngân sách nhà nước đạt 43,24 tỷ đồng.

Đáng chú ý, nhiều vụ việc có tính chất phức tạp, quy mô lớn đã được phát hiện và xử lý, tập trung vào các hành vi nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng không đúng quy định; gian lận trong khai báo hải quan; buôn bán hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và lợi dụng chính sách quản lý xuất nhập khẩu để trục lợi.

Những kết quả này góp phần ngăn chặn thất thu ngân sách, bảo vệ môi trường đầu tư, kinh doanh lành mạnh và nâng cao hiệu quả răn đe đối với các hành vi vi phạm.

Trong công tác chống hàng giả và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, Chi cục Điều tra chống buôn lậu đã chủ động tham mưu triển khai nhiều giải pháp đồng bộ.

Đơn vị phối hợp với Ban Giám sát quản lý tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho toàn ngành, đồng thời kịp thời tham mưu lãnh đạo Cục Hải quan ban hành các văn bản chỉ đạo ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện số 38/CĐ-TTg về tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Riêng trong đợt cao điểm triển khai chỉ đạo của Chính phủ, Chi cục đã trực tiếp chủ trì phát hiện 12 vụ vi phạm về hàng giả và sở hữu trí tuệ, tăng hơn 11 lần so với cùng kỳ năm trước. Một số vụ việc có quy mô lớn đã được chuyển cơ quan Công an điều tra theo quy định, thể hiện quyết tâm xử lý nghiêm các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và sản xuất, kinh doanh hàng giả.

Bên cạnh đó, công tác thu thập, phân tích thông tin nghiệp vụ tiếp tục được nâng cao chất lượng. Trong 6 tháng đầu năm, Chi cục đã chuyển 46 thông tin nghi vấn, trong đó 36 thông tin được chuyển hóa thành 39 vụ vi phạm, đồng thời duy trì hiệu quả cơ chế trao đổi thông tin với cơ quan hải quan nhiều quốc gia, góp phần phát hiện, điều tra các vụ buôn lậu xuyên biên giới.

Tiếp tục giữ vai trò tuyến đầu trong đấu tranh với tội phạm ma tuý

Đồng thời với đấu tranh chống buôn lậu, công tác phòng, chống ma túy tiếp tục được Chi cục Điều tra chống buôn lậu xác định là nhiệm vụ trọng tâm.

Trong 6 tháng đầu năm, đơn vị tiếp tục phát huy vai trò đầu mối tham mưu triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030 trong cơ quan Hải quan; xây dựng, hoàn thiện sổ tay nghiệp vụ, quy chế quản lý và sử dụng trang thiết bị chuyên dùng, đồng thời tổ chức nhiều hội nghị, lớp tập huấn chuyên sâu nhằm nâng cao năng lực cho lực lượng kiểm soát ma túy. Tiếp tục khẳng định vai trò là một trong những lực lượng tuyến đầu trong đấu tranh với tội phạm ma túy xuyên quốc gia, nhất là trên các tuyến hàng không, đường biển và chuyển phát nhanh quốc tế.

Đặc biệt, trong tháng 6/2026, Chi cục đã phối hợp với Chi cục Hải quan khu vực XVI tổ chức thành công Lễ mít tinh, diễu hành tuyên truyền hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026 và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy (26/6), góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về hiểm họa ma túy và trách nhiệm của các lực lượng trong phòng ngừa, đấu tranh với loại tội phạm này.

Theo Phó Cục trưởng Cục Hải quan Lưu Mạnh Tưởng, cùng với việc duy trì hiệu quả đấu tranh với tội phạm ma túy và buôn lậu xuyên quốc gia, Chi cục Điều tra chống buôn lậu cần đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ hiện đại trong công tác kiểm soát hải quan; tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng trong nước và mở rộng hợp tác quốc tế để nâng cao năng lực phát hiện, điều tra, xử lý các vụ việc có yếu tố xuyên biên giới, đáp ứng yêu cầu quản lý trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng.

Tiếp thu chỉ đạo của lãnh đạo Cục Hải quan, Chi cục trưởng Chi cục Điều tra chống buôn lậu Vũ Quang Toàn cho biết, trong 6 tháng cuối năm 2026, đơn vị sẽ tiếp tục bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính và Cục Hải quan, triển khai quyết liệt các giải pháp đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới và tội phạm ma túy.

Đồng thời, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham mưu, hoàn thiện cơ chế, chính sách, quy trình nghiệp vụ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong kiểm soát hải quan và tăng cường hợp tác quốc tế, góp phần xây dựng lực lượng Hải quan chính quy, hiện đại, chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Theo thống kê, toàn ngành Hải quan trong 6 tháng đầu năm đã chủ trì, phối hợp phát hiện, bắt giữ 95 vụ với 233 đối tượng, thu giữ khoảng 677,07 kg ma túy các loại, gồm 70,32 kg cần sa, 37,41 kg heroin, 3,54 kg cocaine, 47,21 kg ketamine, 494,2 kg ma túy tổng hợp, 600 viên ma túy tổng hợp cùng nhiều loại ma túy khác. Trong đó, lực lượng Hải quan trực tiếp chủ trì 30 vụ.
Song Linh
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