Thuế - Hải quan

Thuế tỉnh Đắk Lắk: Thu ngân sách 6 tháng đầu năm tăng nhờ sản xuất - kinh doanh

Lạc Nguyên

Lạc Nguyên

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10:28 | 08/07/2026
(TBTCO) - Thay vì phụ thuộc vào nguồn thu từ đất như nhiều năm trước, bức tranh thu ngân sách của Đắk Lắk trong 6 tháng đầu năm 2026 ghi nhận tín hiệu tích cực từ hoạt động sản xuất - kinh doanh khi nhiều khu vực doanh nghiệp và sắc thuế tăng trưởng mạnh.
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Theo Thuế tỉnh Đắk Lắk, trong 6 tháng đầu năm 2026, tổng thu nội địa trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk ước đạt 8.837 tỷ đồng, bằng 52,1% dự toán Trung ương giao, đạt 49,2% dự toán HĐND tỉnh giao và tăng 4,9% so với cùng kỳ năm 2025.

Nếu loại trừ tiền sử dụng đất, số thu đạt 7.079 tỷ đồng, tăng 21,4% so với cùng kỳ, hoàn thành 61,7% dự toán Trung ương. Đây là mức tăng cao hơn nhiều so với tốc độ tăng chung của tổng thu nội địa, phản ánh nguồn thu từ hoạt động sản xuất - kinh doanh tiếp tục là động lực chính trong những tháng đầu năm.

Kết quả này được hỗ trợ bởi đà tăng của cả ba khu vực doanh nghiệp. Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước tăng 12,1%, chủ yếu nhờ sản lượng các nhà máy thủy điện tăng, kéo theo số thuế tài nguyên và thuế thu nhập doanh nghiệp tăng so với cùng kỳ. Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng 46,9%, trong khi khu vực doanh nghiệp ngoài quốc doanh tăng 47,1% nhờ nhiều doanh nghiệp phát sinh nghĩa vụ thuế giá trị gia tăng sau thời gian được gia hạn nộp thuế của năm trước, cùng với nguồn thu từ lĩnh vực kinh doanh nông sản và một số dự án đầu tư.

Thuế tỉnh Đắk Lắk: Thu ngân sách 6 tháng đầu năm tăng nhờ sản xuất - kinh doanh

Trong 6 tháng đầu năm 2026, ngành Thuế tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức nhiều hội nghị tuyên truyền chính sách thuế, kết hợp đối thoại và giải đáp vướng mắc cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh. Ảnh: Lạc Nguyên

Bên cạnh đó, nhiều khoản thu khác cũng ghi nhận mức tăng khá. Thuế thu nhập cá nhân tăng 15,1%, chủ yếu nhờ hoạt động chuyển nhượng bất động sản; lệ phí trước bạ tăng 25% do giao dịch ô tô và nhà đất trong quý I khởi sắc. Thu từ xổ số tăng 21,2%, thuế sử dụng đất nông nghiệp tăng 61,1% và thuế sử dụng đất phi nông nghiệp tăng 18,9% so với cùng kỳ.

Ở chiều ngược lại, nguồn thu từ đất vẫn là điểm hạn chế trong cơ cấu thu ngân sách. Tiền sử dụng đất 6 tháng đầu năm ước đạt 1.758 tỷ đồng, chỉ bằng 32% dự toán Trung ương giao và giảm còn 67,9% so với cùng kỳ năm trước. Đây cũng là nguyên nhân khiến tiến độ hoàn thành dự toán chung chưa đạt như kỳ vọng, dù các khoản thu từ hoạt động sản xuất - kinh doanh có nhiều chuyển biến tích cực.

Một số khoản thu khác cũng giảm do tác động của chính sách và yếu tố phát sinh của năm trước. Phí, lệ phí chỉ bằng 72,9% cùng kỳ do thực hiện quy định chấm dứt thu lệ phí môn bài từ đầu năm 2026. Thuế bảo vệ môi trường đạt 79,2% cùng kỳ sau khi thực hiện chính sách giảm thuế theo quy định của Chính phủ và Quốc hội. Thu tiền thuê đất cũng giảm do cùng kỳ năm trước phát sinh nhiều khoản thu nợ và tiền thuê đất nộp một lần của một số dự án, trong khi thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản chỉ bằng 63,7% cùng kỳ vì năm 2025 có nhiều doanh nghiệp nộp tiền cấp quyền khai thác một lần.

Song song với công tác thu ngân sách, ngành Thuế tỉnh Đắk Lắk tiếp tục đẩy mạnh quản lý nợ thuế. Trong 6 tháng đầu năm, toàn ngành ước thu và xử lý giảm nợ 3.079 tỷ đồng, gồm 501 tỷ đồng nợ cũ và 2.578 tỷ đồng nợ phát sinh. Đến cuối tháng 6/2026, tổng tiền thuế nợ còn khoảng 1.048 tỷ đồng, giảm 64 tỷ đồng, tương đương 5,7% so với cuối năm 2025. Cơ quan thuế cũng đã ban hành quyết định cưỡng chế đối với 3.454 người nộp thuế, tương ứng số tiền nợ khoảng 320 tỷ đồng, đồng thời ban hành 110 thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với doanh nghiệp và hộ kinh doanh có nợ thuế.

Thời gian tới, ngành Thuế tỉnh Đắk Lắk cho biết sẽ ưu tiên các giải pháp quản lý chặt nguồn thu, chống thất thu và thu hồi nợ thuế; đồng thời theo dõi sát tiến độ thu để xây dựng kịch bản điều hành và giao chỉ tiêu thu phù hợp cho 6 tháng cuối năm, hướng tới hoàn thành dự toán Trung ương và HĐND tỉnh giao. Bên cạnh đó, ngành sẽ đẩy mạnh tuyên truyền việc chuyển đổi phương pháp tính thuế đối với hộ kinh doanh, đồng thời phổ biến kịp thời các chính sách thuế mới có hiệu lực từ ngày 1/7/2026.
Lạc Nguyên
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