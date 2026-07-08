Nhiều lực đỡ hội tụ, thị trường chứng khoán bước vào tháng 7 với nhiều kỳ vọng

Theo số liệu của Chứng khoán SSI, VN-Index khép lại tháng 6 ở mức 1.860,01 điểm, giảm nhẹ 0,19% so với cuối tháng trước và chủ yếu dao động trong vùng 1.860 - 1.900 điểm. Thị trường ghi nhận sự phân hóa rõ nét khi dòng tiền tập trung vào một số nhóm ngành có câu chuyện riêng, trong khi áp lực chốt lời xuất hiện trên diện rộng. Nhóm tài chính tăng 2,04%, bất động sản tăng 0,9% và công nghiệp tăng 0,32%, trong khi năng lượng, nguyên vật liệu và hàng tiêu dùng thiết yếu là những nhóm giảm mạnh nhất.

Thanh khoản thị trường tiếp tục suy yếu khi giá trị khớp lệnh bình quân trên HOSE chỉ còn khoảng 15.000 tỷ đồng mỗi phiên, giảm 32% so với tháng trước và là mức thấp nhất từ đầu năm. Cùng với đó, khối ngoại bán ròng khoảng 15,3 nghìn tỷ đồng trong tháng 6, nâng tổng giá trị bán ròng từ đầu năm lên 80,3 nghìn tỷ đồng. Các chuyên gia nhận định, áp lực này chủ yếu đến từ môi trường lãi suất cao tại Mỹ, đồng USD mạnh và hoạt động tái cơ cấu danh mục của các quỹ đầu tư toàn cầu, song vẫn được hấp thụ tương đối tốt nhờ dòng tiền trong nước.

Bước sang tháng 7, theo phân tích của các SSI, thị trường có thể được hỗ trợ bởi nhiều yếu tố. Mục tiêu tăng trưởng GDP nửa cuối năm khoảng 11,9% được kỳ vọng sẽ thúc đẩy tiến độ giải ngân đầu tư công sau giai đoạn chậm trong nửa đầu năm, đồng thời việc tăng 8% lương cơ sở từ tháng 7 cũng góp phần hỗ trợ tiêu dùng.

Diễn biến VN-Index trong tháng 7 qua các năm. Nguồn: SSI Research, Bloomberg.

Bên cạnh đó, giá dầu đã giảm hơn 30% so với đỉnh tháng 3, qua đó giảm áp lực lạm phát. Định giá thị trường vẫn ở mức hấp dẫn với P/E dự phóng năm 2026 trên 10 lần, trong khi kết quả kinh doanh quý II được kỳ vọng tiếp tục tăng trưởng ở nhiều nhóm ngành như ngân hàng, bán lẻ, vật liệu xây dựng, cao su và thực phẩm - đồ uống. Ngược lại, các doanh nghiệp liên quan đến hàng hóa cơ bản như phân bón và dầu khí trung nguồn có thể chịu áp lực do phải trích lập dự phòng hàng tồn kho sau khi giá dầu điều chỉnh mạnh.

Giới phân tích cũng lưu ý yếu tố mùa vụ đang tạo nền tảng thuận lợi khi thống kê lịch sử cho thấy VN-Index ghi nhận lợi suất dương trong gần 70% số tháng 7 kể từ năm 2011. Tuy nhiên, áp lực chốt lời sau mùa công bố kết quả kinh doanh có thể khiến biến động ngắn hạn gia tăng.

Về dòng vốn, các chuyên gia đánh giá Việt Nam vẫn có cơ hội thu hút thêm vốn quốc tế nhờ triển vọng nâng hạng thị trường và mức định giá hấp dẫn so với nhiều thị trường trong khu vực. Trong ngắn hạn, dòng vốn liên quan đến việc nâng hạng theo FTSE được kỳ vọng sẽ hỗ trợ tâm lý thị trường trong quý III, với đợt giải ngân đầu tiên dự kiến diễn ra từ tháng 9/2026.

Về dài hạn, tiến trình cải cách được MSCI ghi nhận tích cực hơn, song khả năng được đưa vào danh sách xem xét nâng hạng vẫn phụ thuộc vào việc triển khai hiệu quả cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP) và quá trình vận hành minh bạch, khiến năm 2027 được xem là mốc thời gian thực tế hơn. Theo thống kê lịch sử, nhiều thị trường thường có diễn biến tích cực trong khoảng 5 năm trước khi chính thức được nâng hạng.

Ở góc độ chính sách tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước đã triển khai nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ tăng trưởng tín dụng, trong đó có việc nâng tỷ lệ sử dụng vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn từ 30% lên 40%, mở rộng tỷ trọng tiền gửi Kho bạc Nhà nước được tính vào tỷ lệ dư nợ cho vay trên tiền gửi (LDR) và nới lỏng một số điều kiện tín dụng đối với các dự án hạ tầng, bất động sản. Trong khi đó, tiền gửi đã phục hồi khoảng 3% trong giai đoạn tháng 5 - 6, góp phần thu hẹp chênh lệch giữa tín dụng và huy động vốn.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng khoảng cách này vẫn ở gần mức cao lịch sử và có thể tiếp tục nới rộng trong nửa cuối năm khi nhu cầu tín dụng tăng lên. Cùng với áp lực từ tỷ giá và đồng USD mạnh, mặt bằng lãi suất huy động nhiều khả năng sẽ tiếp tục duy trì.

Trên cơ sở đó, các chuyên gia từ SSI tiếp tục duy trì quan điểm thị trường sẽ dao động đi ngang trong tháng 7. Còn theo Chứng khoán Tiên Phong (TPS), các chuyên gia đưa ra ba kịch bản đối với diễn biến của VN-Index. Theo kịch bản cơ sở, chỉ số nhiều khả năng tiếp tục xu hướng tăng trong ngắn hạn và lần lượt kiểm định các vùng 1.895 điểm và 1.930 điểm. Kịch bản này có thể xảy ra nếu xu hướng tăng hiện tại được duy trì, thanh khoản ổn định và áp lực chốt lời không gia tăng đáng kể.

Ở kịch bản tích cực hơn, nếu VN-Index vượt thành công mốc 1.930 điểm cùng với sự cải thiện của thanh khoản và dòng tiền, chỉ số có thể mở rộng đà tăng lên vùng 1.977 - 2.030 điểm.

Ngược lại, nếu thanh khoản tiếp tục suy giảm và áp lực bán gia tăng trên diện rộng, VN-Index có thể bước vào nhịp điều chỉnh. Trong trường hợp này, khu vực 1.800 điểm được các chuyên gia từ TPS đánh giá là vùng hỗ trợ quan trọng, có thể giúp thị trường cân bằng trở lại và tạo nền tảng cho quá trình tích lũy.