EVN đảm bảo cung ứng điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội

Sản lượng điện 6 tháng đầu năm tăng hơn 10% so với cùng kỳ

Theo EVN, lũy kế 6 tháng năm 2026, sản lượng toàn hệ thống đạt 171,54 tỷ kWh, tăng 9,85% so cùng kỳ 2025. Trong đợt nắng nóng từ ngày 22 - 25/6/2026, hệ thống điện quốc gia ghi nhận kỷ lục.

Tỷ trọng huy động các loại hình nguồn điện toàn hệ thống như sau: Thủy điện 36,10 tỷ kWh, chiếm 21%; nhiệt điện than đạt 93,44 tỷ kWh, chiếm 54,5%; tua bin khí đạt 13,71 tỷ kWh, chiếm 8%; năng lượng tái tạo đạt 22,12 tỷ kWh, chiếm 12,9% (trong đó điện mặt trời đạt 14,59 tỷ kWh, điện gió đạt 6,63 tỷ kWh); điện nhập khẩu đạt 5,93 tỷ kWh, chiếm 3,5%.

Trong các tháng cao điểm mùa khô, các nhà máy nhiệt điện than, khí được huy động cao theo nhu cầu hệ thống điện. Để đáp ứng nhu cầu phụ tải, NSMO đã huy động tổ máy chạy dầu Nhiệt điện Ô Môn, chuyển nhiên liệu khí thiên nhiên sang DO đối với một số tổ máy tua bin khí để tăng công suất khả dụng hệ thống.

Công nhân sửa chữa điện trong mùa nắng nóng 2026. Ảnh: EVN.

Sản lượng điện truyền tải 6 tháng đầu năm ước đạt 138,2 tỷ kWh, tăng 10,83% so với cùng kỳ. Xu hướng truyền tải chủ yếu theo chiều từ miền Trung ra miền Bắc và từ miền Trung vào miền Nam với công suất truyền tải lớn nhất qua giao diện Trung - Bắc đạt 4.489 MW, giao diện Trung - Nam đạt 5.998 MW.

Về công tác dịch vụ khách hàng, EVN tiếp tục hoàn thiện giải pháp kỹ thuật để cung cấp 100% dịch vụ điện trực tuyến toàn trình, kết nối đồng bộ với các Cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia.

Để giảm bớt những khó khăn trong vận hành hệ thống điện trong các tháng mùa khô và thời tiết nắng nóng kéo dài, giảm thiểu nguy cơ xảy ra sự cố về điện do nhu cầu sử dụng điện tăng cao - nhất là ở miền Bắc, EVN rất mong tiếp tục nhận được sự chia sẻ và hành động tích cực phối hợp của người dân và các khách hàng sử dụng điện thông qua việc triệt để sử dụng điện tiết kiệm, chú ý không sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện có công suất lớn trong giờ cao điểm. Việc triệt để sử dụng điện tiết kiệm điện cũng giảm thiểu nguy cơ sự cố về điện và hạn chế tình trạng hóa đơn tiền điện tăng cao.

EVN đã đưa vào vận hành thử nghiệm ứng dụng EVN CSKH dùng chung từ 15/6/2026 để mở rộng kênh chăm sóc khách hàng và mang đến trải nghiệm thuận tiện hơn cho khách hàng. Tập trung chỉ đạo các đơn vị chuẩn bị triển khai thay đổi khung giờ cao điểm, thấp điểm, bình thường của hệ thống điện quốc gia.

Trong quý II/2026, Tập đoàn tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị triển khai nhiệm vụ đầu tư xây dựng theo kế hoạch năm, đặc biệt tập trung đầu tư các dự án nguồn và lưới điện trọng điểm theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng uỷ Tập đoàn tại Nghị quyết 31-NQ/ĐU ngày 21/3/2026.

Đến nay, Dự án Nhiệt điện Quảng Trạch I đạt tiến độ tổng thể 99,11%, trong đó tổ máy 1 đã hòa lưới phát điện, tổ máy 2 đã hoàn thành công tác thử áp lò hơi, hiện đang tiến hành thông thổi hơi, dự kiến sẽ đốt lò lần đầu trong tháng 7/2026.

Dự án Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II, nhà thầu EPC đang tiến hành khảo sát, lập thiết kế kỹ thuật. Dự án Thủy điện Trị An mở rộng đã hoàn thành đê quây cửa nhận nước, công tác đào hố móng nhà máy, cầu Hiếu Liêm, đang tiếp tục triển khai thi công bê tông nhà máy, phấn đấu hoàn thành, phát điện năm 2027.

Về lưới điện, trong 6 tháng, EVN và các đơn vị đã khởi công 89 công trình và hoàn thành đóng điện 94 công trình lưới điện từ 110 đến 500kV...

Bên cạnh công tác sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng, tập đoàn và các đơn vị thành viên đã thực hiện nhiều hoạt động an sinh xã hội thiết thực với tổng giá trị hơn 27,2 tỷ đồng.

Công tác trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2026

EVN cho biết, theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tại Nghị quyết số 168/NQ-CP và 169/NQ-CP ngày 27/6/2026, mục tiêu năm 2026 phấn đấu tăng trưởng đạt “hai con số” gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô.

Về sản xuất và cung ứng điện, theo tính toán cập nhật của NSMO, sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống trong 6 tháng cuối năm 2026 có thể đạt 187,5 tỷ kWh (tăng 12,3% so cùng kỳ 2025) và dự kiến cả năm 2026 là 358,6 tỷ kWh, tăng trưởng 11,1% so năm 2025.

Đối với khu vực miền Bắc, theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn và quy luật hàng năm, có thể tiếp tục có các đợt nắng nóng kéo dài dẫn đến nhu cầu phụ tải tăng cao và đạt đỉnh trong các tháng 7 và 8 năm 2026 với công suất cực đại dự kiến đạt 30.550 - 31.550 MW, tương ứng tăng trưởng ~16,8% so với cùng kỳ năm 2025 và cao hơn 1.500-2.500MW so với công suất cực đại các tháng đầu năm 2026.

Đồng thời, từ tháng 7/2026 bước vào mùa lũ chính vụ ở miền Bắc và bắt đầu vào mùa lũ ở miền Trung và Nam.

Để đảm bảo cung ứng điện trong mọi tình huống và đáp ứng mục tiêu tăng trưởng theo chỉ đạo của Đảng, Chính phủ và các bộ, ngành, tập đoàn yêu cầu các đơn vị thành viên tiếp tục tập trung triển khai các giải pháp, phương án đảm bảo cung ứng điện các cuối năm 2026, chuẩn bị sẵn sàng phương án trong trường hợp nhu cầu điện tăng trưởng cao hơn; đồng thời đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão và chuẩn bị tích cực cho mùa khô 2027.

Về đầu tư xây dựng nguồn điện, đảm bảo tiến độ các dự án nguồn điện trọng điểm: Dự án Nhiệt điện Quảng Trạch I: phấn đấu phát điện thương mại tổ máy 2 trong năm 2026; Đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư Dự án LNG Quảng Trạch III; Tiếp tục tập trung thi công các Dự án Thủy điện Trị An mở rộng, Thủy điện tích năng Bác Ái theo mục tiêu kế hoạch tiến độ quý III và cả năm 2026; cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý khí thải các nhà máy Nhiệt điện…