Doanh nghiệp

SHS vinh dự nhận giải Asian Banking & Finance Awards 2026, khẳng định dấu ấn Investment Banking

11:15 | 06/07/2026
(TBTCO) - Ngày 2/7/2026 vừa qua, tại Singapore, Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) được vinh danh với giải thưởng “Equity Deal of the Year - Vietnam” (Thương vụ vốn cổ phần tiêu biểu của năm tại Việt Nam) thuộc hệ thống giải thưởng Asian Banking & Finance - Corporate & Investment Banking Awards 2026.
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Được tổ chức thường niên từ năm 2006 bởi Asian Banking & Finance - Tạp chí Tài chính uy tín thuộc Charlton Media Group (Singapore), Asian Banking & Finance Awards là một trong những hệ thống giải thưởng danh giá của khu vực châu Á trong lĩnh vực ngân hàng và dịch vụ tài chính. Các hạng mục được đánh giá bởi hội đồng giám khảo gồm các chuyên gia độc lập đến từ các tổ chức kiểm toán Big Four và các công ty tư vấn quốc tế, dựa trên những tiêu chí khắt khe như quy mô và độ phức tạp của giao dịch, tính đổi mới trong cấu trúc thương vụ, năng lực thu xếp vốn, chất lượng triển khai và giá trị chiến lược mang lại cho doanh nghiệp cũng như thị trường.

SHS vinh dự nhận giải Asian Banking & Finance Awards 2026, khẳng định dấu ấn Investment Banking
Asian Banking & Finance Awards là giải thưởng danh giá trong lĩnh vực ngân hàng và dịch vụ tài chính của châu Á.

Trong đó, Corporate & Investment Banking Awards là hạng mục tôn vinh các thương vụ và giải pháp ngân hàng đầu tư tiêu biểu tại từng quốc gia, ghi nhận những giao dịch có chất lượng thực thi xuất sắc và tạo giá trị bền vững cho doanh nghiệp và thị trường vốn. Đối với SHS, việc được xướng tên ở hạng mục “Equity Deal of the Year - Vietnam” không chỉ là dấu ấn của một thương vụ thành công, mà còn khẳng định năng lực triển khai các giải pháp Investment Banking theo mô hình tích hợp và vai trò ngày càng quan trọng của trụ cột này trong chiến lược xây dựng hệ sinh thái Full-service Wealth Management.

Thương vụ tiêu biểu cho sự phát triển của thị trường vốn Việt Nam

Giải thưởng năm nay được trao cho SHS trên cơ sở vai trò tư vấn trong thương vụ phát hành riêng lẻ của Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) - một trong những giao dịch huy động vốn cổ phần nổi bật của thị trường Việt Nam trong năm 2026.

SHS vinh dự nhận giải Asian Banking & Finance Awards 2026, khẳng định dấu ấn Investment Banking
Mảng ngân hàng đầu tư là một trụ cột quan trọng trong chiến lược xây dựng hệ sinh thái Full-service Wealth Management của SHS.

Thương vụ có quy mô khoảng 3.370 tỷ đồng (tương đương khoảng 130 triệu USD), thu hút sự tham gia của nhiều nhà đầu tư tổ chức uy tín trong và ngoài nước như Dragon Capital, Korea Investment Management (KIM), VinaCapital, FPT Capital, PVI Asset Management và Hanwha Life. Giao dịch không chỉ góp phần mở rộng cơ cấu cổ đông và tăng cường năng lực vốn cho SHB, mà còn cho thấy sức hấp dẫn ngày càng lớn của các định chế tài chính Việt Nam đối với dòng vốn đầu tư dài hạn.

Trong thương vụ này, SHS giữ vai trò nhà tư vấn tài chính doanh nghiệp độc quyền, đồng hành cùng SHB trong toàn bộ quá trình triển khai, từ thiết kế cấu trúc giao dịch, xây dựng phương án huy động vốn, định giá doanh nghiệp, xây dựng chiến lược tiếp cận nhà đầu tư, điều phối các thủ tục pháp lý, làm việc với cơ quan quản lý cho đến tổ chức hoạt động marketing giao dịch, kết nối và đàm phán với các nhà đầu tư tổ chức.

SHS vinh dự nhận giải Asian Banking & Finance Awards 2026, khẳng định dấu ấn Investment Banking
Ông Nguyễn Duy Linh - Tổng Giám đốc, Thành viên HĐQT SHS phát biểu tại Lễ trao giải.

Theo ông Nguyễn Duy Linh - Tổng Giám đốc, Thành viên HĐQT SHS, thành công của thương vụ không chỉ đến từ quy mô huy động vốn mà còn từ cách tiếp cận khác biệt trong quá trình triển khai. “Thay vì cạnh tranh bằng mức giá hấp dẫn, thương vụ hướng tới việc thu hút các nhà đầu tư tổ chức chất lượng cao có cùng tầm nhìn đầu tư dài hạn với SHB. Điều này góp phần chuyển trọng tâm từ các cơ hội đầu tư ngắn hạn mang tính chênh lệch giá sang đầu tư chiến lược dài hạn, qua đó cho thấy rằng nền tảng doanh nghiệp vững mạnh, truyền thông minh bạch và hoạt động quan hệ nhà đầu tư hiệu quả có thể giúp giảm sự phụ thuộc vào các mức chiết khấu lớn”, ông Linh cho biết.

Đây cũng được xem là một bước chuyển đáng chú ý của thị trường vốn cổ phần (ECM) Việt Nam, từ mô hình huy động vốn dựa trên giá bán (pricing-led fundraising) sang mô hình huy động vốn dựa trên giá trị doanh nghiệp (value-led capital raising).

Không chỉ tạo dấu ấn về quy mô, thương vụ còn góp phần thiết lập một chuẩn mực mới đối với các giao dịch phát hành riêng lẻ trong lĩnh vực ngân hàng khi kết hợp thành công giữa các nhà đầu tư trong nước và quốc tế, hình thành cơ cấu cổ đông đa dạng, ổn định và có định hướng đầu tư dài hạn. Đồng thời, giao dịch cũng phản ánh sự phát triển ngày càng chuyên nghiệp của thị trường vốn Việt Nam cũng như niềm tin ngày càng lớn của các nhà đầu tư tổ chức đối với các doanh nghiệp tài chính có nền tảng vững chắc.

Investment Banking - trụ cột quan trọng trong chiến lược xây dựng hệ sinh thái Full-service Wealth Management

Giải thưởng “Equity Deal of the Year - Vietnam” không chỉ ghi nhận thành công của một thương vụ tiêu biểu, mà còn phản ánh quá trình xây dựng và phát triển năng lực ngân hàng đầu tư theo hướng tích hợp mà SHS kiên định theo đuổi trong nhiều năm qua.

Hoạt động ngân hàng đầu tư của SHS được phát triển trên ba cấu phần chính gồm thị trường vốn cổ phần (ECM), thị trường vốn nợ (DCM) và tư vấn mua bán, sáp nhập doanh nghiệp (M&A), hướng tới cung cấp giải pháp tài chính xuyên suốt cho doanh nghiệp trong từng giai đoạn phát triển.

SHS vinh dự nhận giải Asian Banking & Finance Awards 2026, khẳng định dấu ấn Investment Banking
Giải thưởng được trao cho SHS trên cơ sở vai trò tư vấn trong thương vụ phát hành riêng lẻ của Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB).

Trong lĩnh vực thị trường vốn, SHS đã tham gia tư vấn và triển khai nhiều giao dịch huy động vốn quy mô lớn. Năm 2025, Công ty đạt 11,12% thị phần tư vấn phát hành trái phiếu doanh nghiệp, 10,25% thị phần phát hành riêng lẻ, tương đương hơn 2,1 tỷ USD giá trị giao dịch, đồng thời nằm trong Top 3 thị phần tư vấn phát hành trái phiếu ra công chúng với tỷ lệ 19,7%. SHS cũng đồng hành cùng nhiều tổ chức tài chính lớn như Agribank, HDBank, MSB, SHB, LPBank và KienlongBank trong các giao dịch huy động vốn quan trọng.

Bên cạnh đó, SHS tiếp tục mở rộng năng lực tư vấn thông qua nhiều giao dịch tiêu biểu trên thị trường như chuyển nhượng vốn tại VNPT, Vinacomin và Hanoitourist, CTCP Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà,… tư vấn huy động vốn cho Taseco Land, giao dịch cổ phiếu quỹ của MWG, niêm yết cổ phiếu KienlongBank trên HOSE cùng nhiều thương vụ khác.

Để hoàn thiện chuỗi giá trị dịch vụ, năm 2025 SHS thành lập Trung tâm M&A và Tái cấu trúc, mở rộng phạm vi hoạt động từ tư vấn huy động vốn sang tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp, mua bán - sáp nhập và các giải pháp tăng trưởng dài hạn.

Khác với mô hình tư vấn truyền thống, SHS phát triển mô hình ngân hàng đầu tư tích hợp, cung cấp giải pháp tư vấn xuyên suốt từ hoạch định chiến lược, thiết kế cấu trúc giao dịch, thu xếp nguồn vốn, kết nối nhà đầu tư đến tổ chức triển khai và hoàn tất giao dịch. Mỗi thương vụ được tiếp cận như một bài toán tổng thể về chiến lược tăng trưởng, trong đó các khâu tư vấn được kết nối trên một nền tảng thống nhất nhằm tối ưu hiệu quả thực thi và tạo giá trị lâu dài cho khách hàng.

Theo ông Nguyễn Duy Linh: “Quan trọng hơn, giải thưởng này phản ánh năng lực của SHS trong việc tạo ra giá trị dài hạn cho khách hàng thông qua việc kết hợp sâu sắc giữa hiểu biết thị trường trong nước và kinh nghiệm tiếp cận thị trường vốn quốc tế”.

Trong bối cảnh thị trường vốn Việt Nam ngày càng giữ vai trò quan trọng trong việc huy động nguồn lực cho nền kinh tế, giải thưởng Asian Banking & Finance - Corporate & Investment Banking Awards 2026 không chỉ là sự ghi nhận đối với năng lực ngân hàng đầu tư của SHS, mà còn khẳng định định chiến lược phát triển Full-service Wealth Management, nơi các trụ cột kinh doanh được kết nối trong một hệ sinh thái tài chính thống nhất nhằm đồng hành cùng doanh nghiệp, nhà đầu tư và thị trường vốn trên hành trình phát triển bền vững./.

Quỳnh Như
Từ khóa:
shs chứng khoán shs Thương vụ vốn cổ phần tiêu biểu của năm tại Việt Nam Equity Deal of the Year – Vietnam

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