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Chứng khoán phái sinh tháng 6: Giao dịch thận trọng khi VN30 giằng co quanh mốc 2.000 điểm

Tùng Linh

Tùng Linh

16:17 | 07/07/2026
(TBTCO) - Giao dịch chậm lại trong tháng 6/2026. Tuy nhiên, tính chung giá trị giao dịch bình quân phiên sáu tháng đầu năm 2026 tăng 18,32%.
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Thị trường giao dịch chứng khoán phái sinh tháng 6/2026 giảm mạnh so với tháng trước, khối lượng giao dịch bình quân phiên sản phẩm hợp đồng tương lai chỉ số VN30 đạt 168.964 hợp đồng, giảm 23,83% so với tháng 5/2026. Giá trị giao dịch bình quân phiên giảm 26,08%, đạt 33.393 tỷ đồng. Trong đó, phiên giao dịch ngày 3/6/2026 có khối lượng giao dịch lớn nhất, đạt 212.627 hợp đồng.

Khối lượng hợp đồng mở (OI) tại phiên giao dịch cuối tháng 6/2026 đạt 34.313 hợp đồng, giảm 8,43% so với tháng trước, trong đó phiên giao dịch ngày 08/6/2026 ghi nhận khối lượng mở OI cao nhất trong tháng, đạt 42.425 hợp đồng.

Chứng khoán phái sinh tháng 6: Giao dịch thận trọng khi VN30 giằng co quanh mốc 2.000 điểm
Khối lượng giao dịch bình quân hợp đồng tương lai chỉ số VN30 tháng 6/2026 giảm gần 24% - Nguồn: HNX

Hợp đồng tương lai chỉ số VN100 có khối lượng giao dịch bình quân phiên đạt 49 hợp đồng giảm 22,03% so với tháng trước, giá trị giao dịch bình quân phiên đạt 9,31 tỷ đồng, giảm 24,4%. Khối lượng mở OI hợp đồng tương lai VN100 tại thời điểm cuối tháng 6/2026 là 58 hợp đồng.

Hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 05 năm và hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 10 năm không có giao dịch, khối lượng mở OI tại thời điểm cuối tháng là 0 hợp đồng.

Về cơ cấu giao dịch của nhà đầu tư, giao dịch tự doanh chứng khoán phái sinh của khối công ty chứng khoán tăng từ 0,61% trong tháng 5/2026 lên 0,72% khối lượng giao dịch toàn thị trường trong tháng 6/2026. Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tăng nhẹ so với tháng trước, tỷ trọng giao dịch hợp đồng tương lai VN30 và VN100 của nhà đầu tư nước ngoài chiếm 5,77% tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường so với mức 5,5% trong tháng 5/2026.

Tính chung trong sáu tháng đầu năm 2026, tổng khối lượng giao dịch đạt 28.723.229 hợp đồng, tổng giá trị giao dịch đạt 5.671 nghìn tỷ đồng, lần lượt tương ứng bằng 47,33% và 56,55% so với cả năm 2025. Khối lượng giao dịch bình quân phiên 6 tháng đầu năm đạt 241.372 hợp đồng, giảm 0,97% so với khối lượng giao dịch bình quân phiên năm 2025. Trong khi đó, so với năm 2025, giá trị giao dịch bình quân phiên sáu tháng đầu năm 2026 tăng 18,32%, đạt 47.660 tỷ đồng.

Tùng Linh
Từ khóa:
phái sinh chứng khoán chứng khoán phái sinh vn30

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