Chứng khoán phái sinh ngày 3/7: Lạc quan hơn khi VN30-Index vẫn vững mốc 2.000 điểm

VN30-Index đóng cửa phiên thứ Sáu trong sắc đỏ nhưng vẫn giữ được mốc tâm lý 2.000 điểm sau khi có thời điểm xuyên thủng ngưỡng này. Cụ thể, chỉ số cơ sở đóng cửa giảm 0,3%, về mức 2.002,56 điểm, tiếp tục trụ vững trên ngưỡng hỗ trợ tâm lý 2.000 điểm. Trong phiên, VN30-Index từng rơi xuống 1997 điểm trước khi lực cầu xuất hiện giúp thu hẹp đà giảm và đóng cửa trở lại trên vùng hỗ trợ quan trọng. Tâm lý thị trường vẫn khá thận trọng khi VN30-Index đang dao động trong vùng tích lũy sau giai đoạn hồi phục.

Trong khi đó, trên thị trường chứng khoán phái sinh, hợp đồng tương lai giảm không đáng kể. Hợp đồng tương lai dựa trên VN30 đáo hạn vào tháng 7/2026 (41I1G7000) kết phiên tại 2.009 điểm, giảm nhẹ 0,04%, thấp hơn nhiều so với mức giảm của chỉ số cơ sở. Nhờ đó, chênh lệch giữa hợp đồng tương lai và VN30-Index được nới rộng lên mức dương 6,44 điểm. Các hợp đồng kỳ hạn xa hơn cũng đồng loạt duy trì trạng thái cao hơn chỉ số cơ sở, với mức chênh lệch dương từ 2,94 đến 8,04 điểm.

Toàn bộ các hợp đồng tương lai đều giữ mức chênh lệch dương trong phiên 3/7. Nguồn: TBTCVN tổng hợp

Thanh khoản trên thị trường phái sinh cải thiện khi tổng khối lượng giao dịch tăng 2,9% so với phiên trước. Hoạt động giao dịch sôi động hơn trong bối cảnh VN30-Index liên tục kiểm định ngưỡng tâm lý quan trọng. Tuy nhiên, khối lượng mở (OI) của hợp đồng VN30F2607 giảm mạnh còn 28.548 hợp đồng. Nhiều khả năng một bộ phận nhà đầu tư đã chủ động tất toán vị thế nắm giữ qua đêm, dù dòng tiền đầu cơ trong phiên vẫn có xu hướng gia tăng.

Theo các chuyên gia từ Chứng khoán SHS, các nhà giao dịch đang gia tăng vị thế đầu cơ và vẫn khá lạc quan với triển vọng ngắn hạn của VN30. Dù vậy, các chuyên gia tiếp tục khuyến nghị ưu tiên các chiến lược phòng ngừa rủi ro khi chỉ số tiến gần vùng kháng cự 2.040 - 2.050 điểm. Trong ngắn hạn, hợp đồng tương lai 41I1G7000 nhiều khả năng vẫn trong trạng thái tích lũy, với vùng hỗ trợ quan trọng quanh 2.000 điểm./.