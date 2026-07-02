Chứng khoán phái sinh ngày 2/7: VN30-Index giữ mốc 2.000 điểm, chênh lệch dương áp đảo

Sắc đỏ trở lại áp đảo trong phiên giao dịch ngày 2/7. Trong rổ VN30, có tới 20 mã giảm, 5 mã tăng và 5 mã đứng giá. Chỉ số VN30-Index điều chỉnh nhẹ sau phiên tăng mạnh trước đó khi giảm 4,31 điểm (-0,21%), đóng cửa tại 2.009,04 điểm, nhưng vẫn giữ được vùng hỗ trợ tâm lý 2.000 điểm.

Đà giảm của VN30-Index phiên hôm nay có lực kéo lớn của cổ phiếu BSR. Đây là mã tác động tiêu cực nhất, lấy đi hơn 3 điểm của VN30-Index. Tiếp theo là VPL và LPB. Nhóm ngân hàng cũng gây áp lực khi TCB, FPT, ACB và STB đồng loạt giảm điểm.

Ở chiều ngược lại, VIC tiếp tục là trụ đỡ quan trọng nhất khi đóng góp gần 5 điểm cho chỉ số, cùng với VHM và VNM giúp thu hẹp đáng kể đà giảm của VN30. Tâm lý giao dịch thận trọng khi chỉ số tiếp tục dao động quanh vùng 2.000 điểm với thanh khoản trên thị trường cơ sở đạt hơn 10.261 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán phái sinh, hợp đồng tương lai VN30-Index đáo hạn vào tháng 7/2026 (41I1G7000) đóng cửa tại 2.009,8 điểm, giảm 0,21%, gần tương đồng với mức giảm của chỉ số cơ sở, giữ mức chênh lệch dương 0,76 điểm so với VN30. Một số hợp đồng đóng cửa tăng giá đáng kể.

Các hợp đồng kỳ hạn xa hơn cũng giao dịch cao hơn chỉ số cơ sở từ 2,06 - 2,86 điểm. Kỳ vọng tích cực của nhà đầu tư vẫn được duy trì. Đáng chú ý, khối lượng giao dịch hợp đồng 41I1G7000 tăng 11,6% so với phiên trước, phản ánh dòng tiền đầu cơ hoạt động sôi động hơn dù thị trường điều chỉnh. Tuy nhiên, khối lượng mở (OI) lại điều chỉnh đáng kể. Riêng ở hợp đồng 41I1G7000, số lượng vị thế nắm giữ qua đêm đã giảm 15% còn hơn 28.540 hợp đồng.

Theo đánh giá của các chuyên gia từ Chứng khoán SHS, các nhà giao dịch vẫn nghiêng về kịch bản VN30 biến động trong biên độ hẹp, đồng thời ưu tiên các chiến lược phòng ngừa rủi ro khi chỉ số tiến gần vùng kháng cự 2.040 điểm. Hợp đồng 41I1G7000 tiếp tục trong trạng thái tích lũy với vùng hỗ trợ quan trọng quanh 2.000 điểm và kháng cự gần nhất tại 2.040 điểm./.