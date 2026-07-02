Đầu tư

Quảng Ninh đã giải ngân hơn 10.100 tỷ đồng vốn đầu tư công

Tiến Dũng

Tiến Dũng

[email protected]
17:25 | 02/07/2026
(TBTCO) - Trong 6 tháng đầu năm 2026, Quảng Ninh đã giải ngân hơn 10.100 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt 96% chỉ tiêu giải ngân nửa đầu năm. Kết quả này là một trong những động lực quan trọng để tỉnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao trong năm 2026.
aa
Quảng Ninh trao chứng nhận đầu tư cho 18 dự án gần 45.000 tỷ đồng Quảng Ninh công bố 5 quy hoạch chiến lược Quảng Ninh: Hơn 214.000 tỷ đồng “chảy” vào khu vực kinh tế tư nhân trong 6 tháng đầu năm

Theo báo cáo cập nhật tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2026 của Đảng ủy UBND tỉnh Quảng Ninh, tính đến ngày 30/6/2026, toàn tỉnh đã giải ngân 10.138 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt 96% chỉ tiêu 6 tháng đầu năm. Riêng kế hoạch đầu tư công năm 2026 giải ngân 9.187 tỷ đồng, đạt 47% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao đầu năm, cao hơn cùng kỳ năm trước và cao hơn bình quân cả nước.

Cùng với đó, tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn tỉnh trong quý II/2026 ước đạt 32,3 nghìn tỷ đồng, tăng 19,7% so với cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng đầu năm, vốn đầu tư toàn xã hội đạt khoảng 61,3 nghìn tỷ đồng, tăng 16,4%, bảo đảm mục tiêu cả năm tăng trưởng tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 13%.

Tuy nhiên, báo cáo cũng chỉ ra một số khó khăn trong giải ngân vốn kéo dài. Tổng kế hoạch vốn kéo dài từ năm 2025 sang năm 2026 là hơn 3.796 tỷ đồng, đến hết tháng 6 mới giải ngân được khoảng 950,8 tỷ đồng, đạt 25% kế hoạch. Nguyên nhân chủ yếu do một số dự án có quy mô vốn lớn còn trong giai đoạn đầu triển khai, vướng mắc về giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư hoặc đang hoàn thiện lựa chọn nhà thầu.

Quảng Ninh đã giải ngân hơn 10.100 tỷ đồng vốn đầu tư công
Dự án mở rộng Bệnh viện Bãi Cháy dự kiến hoàn thành vào năm 2027. Ảnh T.D

Một số dự án trọng điểm đang được tỉnh tập trung đôn đốc gồm đường ven biển Tây Bắc vịnh Cửa Lục, dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 10 khu vực Yên Tử, dự án xây dựng nhà khám chữa bệnh thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, dự án cải tạo Quốc lộ 4B và đường bao biển kéo dài từ đường Trần Quốc Nghiễn đến cầu Bang.

Đối với các dự án do địa phương quản lý, vốn chỉnh trang đô thị, xử lý ngập lụt đã giải ngân hơn 509 tỷ đồng, đạt 55% kế hoạch; vốn ngân sách xã giải ngân hơn 82 tỷ đồng, đạt 35%.

Bên cạnh đầu tư công, bức tranh kinh tế Quảng Ninh 6 tháng đầu năm tiếp tục ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh đạt 11,11%, cao hơn kịch bản đề ra. Trong đó, khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 11%; khu vực dịch vụ tăng 14,27%; riêng công nghiệp chế biến, chế tạo tăng mạnh, tiếp tục đóng vai trò là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng của tỉnh.

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 48.556 tỷ đồng, vượt 22% kế hoạch 6 tháng, bằng 66% dự toán năm và tăng 61% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa đạt 38.740 tỷ đồng, tăng 83%; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 9.816 tỷ đồng, tăng 10%. Kết quả này tạo dư địa tài chính quan trọng để tỉnh tiếp tục ưu tiên chi cho con người, an sinh xã hội và các nhiệm vụ phát triển.

Môi trường đầu tư, kinh doanh cũng ghi nhận chuyển biến tích cực. Trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh có 2.480 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc thành lập mới, với tổng vốn đăng ký hơn 20.461 tỷ đồng. Tại Hội nghị công bố các quy hoạch chiến lược tổ chức ngày 30/6/2026, Quảng Ninh trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và quyết định thành lập cụm công nghiệp cho 18 dự án, với tổng vốn gần 45.000 tỷ đồng. Đặc biệt, trong nửa đầu năm, Quảng Ninh đã thu hút hơn 1,078 tỷ USD vốn FDI.

Ở lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tỉnh bố trí hơn 1.089 tỷ đồng chi thường xuyên, bảo đảm tỷ lệ tối thiểu 3% tổng chi ngân sách. Quảng Ninh cũng dự kiến bố trí 350 tỷ đồng vốn đầu tư công cho lĩnh vực này, cao hơn mức Chính phủ giao.

Trong 6 tháng cuối năm, Quảng Ninh đặt mục tiêu tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm và là động lực dẫn dắt, kích hoạt các nguồn lực đầu tư toàn xã hội. Tỉnh phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn được Thủ tướng Chính phủ giao, đồng thời gắn kết quả giải ngân với trách nhiệm của người đứng đầu và chất lượng điều hành của từng cơ quan, đơn vị.

Cùng với đó, tỉnh sẽ trình bổ sung các chỉ tiêu tăng trưởng năm 2026 và giai đoạn 2026 - 2030 theo Nghị quyết số 169/NQ-CP của Chính phủ. Mục tiêu đặt ra là phấn đấu tăng trưởng GRDP năm 2026 đạt trên 13% và giai đoạn 2026 - 2030 đạt trên 12%, qua đó tạo nền tảng để Quảng Ninh tiếp tục mở rộng không gian phát triển, hoàn thiện hạ tầng chiến lược và nâng cao chất lượng tăng trưởng trong giai đoạn mới./.

Tiến Dũng
Từ khóa:
Quảng Ninh đầu tư công tỉnh quảng ninh vốn đầu tư công Đầu tư công Quảng Ninh kinh tế quảng ninh Ngân sách Quảng Ninh

Bài liên quan

Kho bạc Nhà nước khu vực I quyết tâm hoàn thành mục tiêu thu ngân sách, giải ngân đầu tư công năm 2026

Kho bạc Nhà nước khu vực I quyết tâm hoàn thành mục tiêu thu ngân sách, giải ngân đầu tư công năm 2026

Kho bạc Nhà nước khu vực I góp phần đưa dòng vốn đầu tư công đến công trình nhanh hơn

Kho bạc Nhà nước khu vực I góp phần đưa dòng vốn đầu tư công đến công trình nhanh hơn

Infographics: Còn 35.735,2 tỷ đồng vốn đầu tư công chưa được phân bổ chi tiết

Infographics: Còn 35.735,2 tỷ đồng vốn đầu tư công chưa được phân bổ chi tiết

Dành cho bạn

Hà Nội hoàn thành hơn 92% văn bản triển khai Luật Thủ đô

Hà Nội hoàn thành hơn 92% văn bản triển khai Luật Thủ đô

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn tiếp CFO Tập đoàn Samsung Park Soon Cheol

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn tiếp CFO Tập đoàn Samsung Park Soon Cheol

Lượng hóa các-bon rừng để biến "tài nguyên xanh" thành nguồn thu bền vững

Lượng hóa các-bon rừng để biến "tài nguyên xanh" thành nguồn thu bền vững

Một cá nhân bị phạt 1,5 tỷ đồng vì thao túng cổ phiếu DPG

Một cá nhân bị phạt 1,5 tỷ đồng vì thao túng cổ phiếu DPG

Kho bạc Nhà nước khu vực I hoàn thành sớm Báo cáo tài chính nhà nước năm 2025

Kho bạc Nhà nước khu vực I hoàn thành sớm Báo cáo tài chính nhà nước năm 2025

Ngân hàng chặn đứng hành vi can thiệp mobile banking, hệ thống SIMO ngăn hơn 5.200 tỷ đồng nghi lừa đảo

Ngân hàng chặn đứng hành vi can thiệp mobile banking, hệ thống SIMO ngăn hơn 5.200 tỷ đồng nghi lừa đảo

Đọc thêm

Khơi thông vốn phải đi cùng kỷ luật thị trường

Khơi thông vốn phải đi cùng kỷ luật thị trường

(TBTCO) - Nghị định 200/2026/NĐ-CP được kỳ vọng góp phần khơi thông kênh huy động vốn cho doanh nghiệp, đồng thời tăng cường kỷ luật thị trường thông qua việc nâng cao yêu cầu về minh bạch thông tin, quản trị rủi ro và bảo vệ nhà đầu tư.
Tài chính bán lẻ xanh: Dư địa lớn chờ khai mở

Tài chính bán lẻ xanh: Dư địa lớn chờ khai mở

Theo các chuyên gia của Đại học RMIT Việt Nam, các lựa chọn tài chính cá nhân, từ vay thế chấp đến gửi tiết kiệm, đều có thể đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển bền vững nếu tài chính bán lẻ xanh được triển khai trên diện rộng.
Việt Nam khẳng định sức hút với cộng đồng sản xuất quốc tế

Việt Nam khẳng định sức hút với cộng đồng sản xuất quốc tế

(TBTCO) - Trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh phát triển công nghiệp theo hướng công nghệ cao, tự động hóa và sản xuất bền vững, Hà Nội sẽ trở thành điểm hội tụ của cộng đồng doanh nghiệp sản xuất quốc tế thông qua chuỗi triển lãm quốc tế HanoiPlas 2026, HanoiPrintPack 2026 và Intelligent Asia Hanoi 2026, diễn ra từ 1 - 4/7/2026.
TP. Hồ Chí Minh giảm hơn 21% chi phí tuân thủ nhờ đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính

TP. Hồ Chí Minh giảm hơn 21% chi phí tuân thủ nhờ đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính

(TBTCO) - Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và số hóa thủ tục hành chính đang mang lại những kết quả bước đầu tại TP. Hồ Chí Minh. Trong 6 tháng đầu năm 2026, nhiều thủ tục được rút ngắn thời gian giải quyết, thay thế hồ sơ giấy bằng dữ liệu điện tử, giúp giảm hơn 21% chi phí tuân thủ cho người dân và doanh nghiệp.
Quảng Ninh trao chứng nhận đầu tư cho 18 dự án gần 45.000 tỷ đồng

Quảng Ninh trao chứng nhận đầu tư cho 18 dự án gần 45.000 tỷ đồng

(TBTCO) - Tỉnh Quảng Ninh vừa trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, quyết định thành lập cụm công nghiệp và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 18 dự án, với tổng vốn gần 45.000 tỷ đồng.
Nghị quyết số 80-NQ/TW và mục tiêu đưa công nghiệp văn hóa đóng góp 9% GDP

Nghị quyết số 80-NQ/TW và mục tiêu đưa công nghiệp văn hóa đóng góp 9% GDP

(TBTCO) - Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam đặt mục tiêu đưa công nghiệp văn hóa và kinh tế sáng tạo đóng góp khoảng 9% GDP vào năm 2045, mở ra không gian phát triển mới để văn hóa trở thành một động lực tăng trưởng của nền kinh tế.
Đà Nẵng thu hút đầu tư gắn với Khu thương mại tự do

Đà Nẵng thu hút đầu tư gắn với Khu thương mại tự do

(TBTCO) - Là địa phương được phát triển mô hình khu thương mại tự do đầu tiên tại Việt Nam, từ chủ trương, chính sách của Trung ương: “thể chế đi trước, dòng vốn theo sau”, Đà Nẵng đang nỗ lực, khẩn trương hoàn thiện quy hoạch, đầu tư mặt bằng, triển khai các giải pháp thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài chất lượng cao nhằm tạo động lực tăng trưởng mới cho địa phương, lan tỏa khu vực.
Hà Nội khẳng định sức hút với nhà đầu tư chiến lược

Hà Nội khẳng định sức hút với nhà đầu tư chiến lược

(TBTCO) - Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị, Luật Thủ đô và Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm tạo nền tảng thể chế mới cho sự phát triển của Hà Nội. Theo Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu, đây không chỉ là những văn bản định hướng, mà còn mở ra lợi thế cạnh tranh mới, giúp Hà Nội chuyển từ thu hút đầu tư theo chiều rộng sang lựa chọn các nhà đầu tư chiến lược, các dự án có khả năng dẫn dắt tăng trưởng trong nhiều thập kỷ tới.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Chứng khoán phái sinh ngày 2/7: VN30-Index giữ mốc 2.000 điểm, chênh lệch dương áp đảo

Chứng khoán phái sinh ngày 2/7: VN30-Index giữ mốc 2.000 điểm, chênh lệch dương áp đảo

Ba doanh nghiệp bị xử phạt do vi phạm quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

Ba doanh nghiệp bị xử phạt do vi phạm quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

Hà Nội tăng tốc chặng cuối năm, quyết tâm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng trên 11%

Hà Nội tăng tốc chặng cuối năm, quyết tâm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng trên 11%

Chứng khoán ngày 2/7: VN-Index tích lũy dưới vùng kháng cự, chờ động lực bứt phá

Chứng khoán ngày 2/7: VN-Index tích lũy dưới vùng kháng cự, chờ động lực bứt phá

Quảng Ninh đã giải ngân hơn 10.100 tỷ đồng vốn đầu tư công

Quảng Ninh đã giải ngân hơn 10.100 tỷ đồng vốn đầu tư công

Tỷ giá USD hôm nay (30/6): USD giữ vững đà tăng, tỷ giá USD/JPY vọt lên mức cao nhất 40 năm

Tỷ giá USD hôm nay (30/6): USD giữ vững đà tăng, tỷ giá USD/JPY vọt lên mức cao nhất 40 năm

Giá thịt lợn, thức ăn chăn nuôi và phân bón đồng loạt chịu áp lực tăng

Giá thịt lợn, thức ăn chăn nuôi và phân bón đồng loạt chịu áp lực tăng

Tỷ giá USD hôm nay (1/7): Ngân hàng bán USD kịch trần, tỷ giá USD/JPY lập đỉnh nhiều thập kỷ

Tỷ giá USD hôm nay (1/7): Ngân hàng bán USD kịch trần, tỷ giá USD/JPY lập đỉnh nhiều thập kỷ

Hải quan hướng dẫn áp dụng bộ mã kho, bãi, địa điểm mới từ ngày 1/7/2026

Hải quan hướng dẫn áp dụng bộ mã kho, bãi, địa điểm mới từ ngày 1/7/2026

Giá vàng hôm nay ngày 30/6: Giá vàng thế giới giảm mạnh, lùi sát mốc 4.000 USD/ounce

Giá vàng hôm nay ngày 30/6: Giá vàng thế giới giảm mạnh, lùi sát mốc 4.000 USD/ounce