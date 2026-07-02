Quảng Ninh đã giải ngân hơn 10.100 tỷ đồng vốn đầu tư công

Theo báo cáo cập nhật tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2026 của Đảng ủy UBND tỉnh Quảng Ninh, tính đến ngày 30/6/2026, toàn tỉnh đã giải ngân 10.138 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt 96% chỉ tiêu 6 tháng đầu năm. Riêng kế hoạch đầu tư công năm 2026 giải ngân 9.187 tỷ đồng, đạt 47% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao đầu năm, cao hơn cùng kỳ năm trước và cao hơn bình quân cả nước.

Cùng với đó, tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn tỉnh trong quý II/2026 ước đạt 32,3 nghìn tỷ đồng, tăng 19,7% so với cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng đầu năm, vốn đầu tư toàn xã hội đạt khoảng 61,3 nghìn tỷ đồng, tăng 16,4%, bảo đảm mục tiêu cả năm tăng trưởng tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 13%.

Tuy nhiên, báo cáo cũng chỉ ra một số khó khăn trong giải ngân vốn kéo dài. Tổng kế hoạch vốn kéo dài từ năm 2025 sang năm 2026 là hơn 3.796 tỷ đồng, đến hết tháng 6 mới giải ngân được khoảng 950,8 tỷ đồng, đạt 25% kế hoạch. Nguyên nhân chủ yếu do một số dự án có quy mô vốn lớn còn trong giai đoạn đầu triển khai, vướng mắc về giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư hoặc đang hoàn thiện lựa chọn nhà thầu.

Dự án mở rộng Bệnh viện Bãi Cháy dự kiến hoàn thành vào năm 2027. Ảnh T.D

Một số dự án trọng điểm đang được tỉnh tập trung đôn đốc gồm đường ven biển Tây Bắc vịnh Cửa Lục, dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 10 khu vực Yên Tử, dự án xây dựng nhà khám chữa bệnh thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, dự án cải tạo Quốc lộ 4B và đường bao biển kéo dài từ đường Trần Quốc Nghiễn đến cầu Bang.

Đối với các dự án do địa phương quản lý, vốn chỉnh trang đô thị, xử lý ngập lụt đã giải ngân hơn 509 tỷ đồng, đạt 55% kế hoạch; vốn ngân sách xã giải ngân hơn 82 tỷ đồng, đạt 35%.

Bên cạnh đầu tư công, bức tranh kinh tế Quảng Ninh 6 tháng đầu năm tiếp tục ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh đạt 11,11%, cao hơn kịch bản đề ra. Trong đó, khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 11%; khu vực dịch vụ tăng 14,27%; riêng công nghiệp chế biến, chế tạo tăng mạnh, tiếp tục đóng vai trò là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng của tỉnh.

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 48.556 tỷ đồng, vượt 22% kế hoạch 6 tháng, bằng 66% dự toán năm và tăng 61% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa đạt 38.740 tỷ đồng, tăng 83%; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 9.816 tỷ đồng, tăng 10%. Kết quả này tạo dư địa tài chính quan trọng để tỉnh tiếp tục ưu tiên chi cho con người, an sinh xã hội và các nhiệm vụ phát triển.

Môi trường đầu tư, kinh doanh cũng ghi nhận chuyển biến tích cực. Trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh có 2.480 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc thành lập mới, với tổng vốn đăng ký hơn 20.461 tỷ đồng. Tại Hội nghị công bố các quy hoạch chiến lược tổ chức ngày 30/6/2026, Quảng Ninh trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và quyết định thành lập cụm công nghiệp cho 18 dự án, với tổng vốn gần 45.000 tỷ đồng. Đặc biệt, trong nửa đầu năm, Quảng Ninh đã thu hút hơn 1,078 tỷ USD vốn FDI.

Ở lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tỉnh bố trí hơn 1.089 tỷ đồng chi thường xuyên, bảo đảm tỷ lệ tối thiểu 3% tổng chi ngân sách. Quảng Ninh cũng dự kiến bố trí 350 tỷ đồng vốn đầu tư công cho lĩnh vực này, cao hơn mức Chính phủ giao.

Trong 6 tháng cuối năm, Quảng Ninh đặt mục tiêu tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm và là động lực dẫn dắt, kích hoạt các nguồn lực đầu tư toàn xã hội. Tỉnh phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn được Thủ tướng Chính phủ giao, đồng thời gắn kết quả giải ngân với trách nhiệm của người đứng đầu và chất lượng điều hành của từng cơ quan, đơn vị.

Cùng với đó, tỉnh sẽ trình bổ sung các chỉ tiêu tăng trưởng năm 2026 và giai đoạn 2026 - 2030 theo Nghị quyết số 169/NQ-CP của Chính phủ. Mục tiêu đặt ra là phấn đấu tăng trưởng GRDP năm 2026 đạt trên 13% và giai đoạn 2026 - 2030 đạt trên 12%, qua đó tạo nền tảng để Quảng Ninh tiếp tục mở rộng không gian phát triển, hoàn thiện hạ tầng chiến lược và nâng cao chất lượng tăng trưởng trong giai đoạn mới./.