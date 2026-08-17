Thị trường

Ngày 17/8: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long sáng đầu tuần ít biến động

06:19 | 17/08/2026
Giá lúa gạo hôm nay (17/8) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động, giao dịch mua bán vắng. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam đi ngang.
aa
Ngày 17/8: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long sáng đầu tuần ít biến động
Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long hôm nay ít biến động. Ảnh minh họa

Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá lúa tươi IR 50404 hôm nay dao động ở mức 6.300 - 6.400 đồng/kg; lúa OM 5451 (tươi) dao động mốc 6.700 - 6.800 đồng/kg; lúa tươi Đài Thơm 8 dao động ở mốc 6.900 - 7.000 đồng/kg; lúa tươi OM 18 dao động ở mốc 6.900 - 7.000 đồng/kg; lúa OM 34 (tươi) dao động mốc 6.100 - 6.300 đồng/kg.

Với mặt hàng gạo, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 hôm nay dao động ở mức 9.900 - 10.000 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 dao động ở mức 10.000 - 10.100 đồng/kg; gạo nguyên liệu OM 5451 dao động ở mức 9.300 - 9.400 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 dao động ở mức 8.700 - 8.850 đồng/kg; gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 dao động 9.200 - 9.400 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 dao động ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc thơm dao động ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg.

Với phụ phẩm, giá các mặt hàng phụ phẩm dao động khoảng từ 7.450 - 8.800 đồng/kg. Hiện tấm thơm tăng 100 đồng/kg dao động ở mức 8.700 - 8.800 đồng/kg; giá cám dao động ở mức 7.450 - 7.600 đồng/kg.

Tại các chợ lẻ giá gạo đứng giá. Hiện gạo Nàng Nhen có giá niêm yết cao nhất 28.000 đồng/kg; gạo Hương Lài 22.000 đồng/kg; gạo thơm Thái hạt dài dao động ở mức 20.000 - 22.000 đồng/kg; gạo Nàng Hoa ở mốc 21.000 đồng/kg; gạo thơm Jasmine dao động ở mức 16.500 - 17.500 đồng/kg; gạo Đài thơm dao động 15.000 - 16.000 đồng/kg; gạo trắng thông dụng ở mốc 16.000 đồng/kg; giá gạo thường dao động ở mốc 13.500 - 14.500 đồng/kg; gạo Sóc thường dao động ở mốc 14.000 - 15.000 đồng/kg; gạo Sóc Thái giá 20.000 đồng/kg; gạo Nhật giá 22.000 đồng/kg; gạo OM 18 dao động ở mốc 15.000 - 16.000 đồng/kg.

Phân khúc nếp đứng giá. Cụ thể, giá nếp IR 4625 tươi ở mức 7.300 - 7.500 đồng/kg; giá nếp 3 tháng khô 9.600 - 9.700 đồng/kg.

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam đi ngang. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, gạo thơm 5% tấm dao động trong khoảng 500 - 505 USD/tấn; gạo thơm 100% tấm dao động từ 370 - 374 USD/tấn; gạo Jasmine được chào bán ở mức 538 - 542 USD/tấn.

Trên thị trường thế giới, giá gạo 5% tấm tại Thái Lan, dao động 450 - 454 USD/tấn, gạo 100% tấm dao động từ 374 - 378 USD/tấn.

Tại Ấn Độ, giá gạo 5% tấm dao động ở mức 360 - 364 USD/tấn, còn gạo 100% tấm dao động 292 - 296 USD/tấn./.

Châu Á tiếp tục là thị trường xuất khẩu chủ lực

Theo thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Bộ Công thương, khối lượng xuất khẩu gạo trong 7 tháng năm 2026, Việt Nam xuất khẩu 5,5 triệu tấn gạo, thu về 2,64 tỷ USD, tăng 0,5% về lượng nhưng giảm 6,7% về giá trị so với cùng kỳ năm 2025.

Châu Á tiếp tục là thị trường xuất khẩu chủ lực. Trong đó, Philippines tiếp tục là thị trường tiêu thụ gạo lớn nhất của Việt Nam, chiếm 44,7% tổng kim ngạch xuất khẩu. Trung Quốc đứng thứ hai với 19,1%, tiếp đến là Ghana với 9,6%.
Huyền Minh (tổng hợp)
Từ khóa:
giá lúa gạo giá lúa giá gạo đồng bằng sông cửu long

Bài liên quan

Ngày 16/8: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long biến động, gạo đi ngang

Ngày 16/8: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long biến động, gạo đi ngang

Ngày 15/8: Giá một số loại gạo nguyên liệu xuất khẩu trong nước tăng

Ngày 15/8: Giá một số loại gạo nguyên liệu xuất khẩu trong nước tăng

Ngày 14/8: Giá gạo xuất khẩu Việt Nam tăng

Ngày 14/8: Giá gạo xuất khẩu Việt Nam tăng

Dành cho bạn

Cơ cấu vốn nhà nước: Cơ hội thu hút dòng vốn dài hạn

Cơ cấu vốn nhà nước: Cơ hội thu hút dòng vốn dài hạn

Giá vàng hôm nay ngày 17/8: Vàng trong nước đi ngang, vàng thế giới được dự báo tích cực

Giá vàng hôm nay ngày 17/8: Vàng trong nước đi ngang, vàng thế giới được dự báo tích cực

Ngày 17/8: Giá cà phê mất mốc 95.000 đồng/kg, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 17/8: Giá cà phê mất mốc 95.000 đồng/kg, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 17/8: Giá heo hơi áp sát mốc 55.000 đồng/kg

Ngày 17/8: Giá heo hơi áp sát mốc 55.000 đồng/kg

Ngày 17/8: Giá cao su thế giới biến động trái chiều

Ngày 17/8: Giá cao su thế giới biến động trái chiều

Bộ Tài chính đề nghị bổ sung, làm rõ đề xuất phương án giá dịch vụ hành khách tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành

Bộ Tài chính đề nghị bổ sung, làm rõ đề xuất phương án giá dịch vụ hành khách tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành

Đọc thêm

Ngày 16/8: Giá cà phê tiếp tục giảm nhẹ, hồ tiêu đi ngang

Ngày 16/8: Giá cà phê tiếp tục giảm nhẹ, hồ tiêu đi ngang

Giá cà phê trong nước hôm nay (16/8) tiếp tục chịu áp lực giảm 600 đồng/kg. Hiện giá trung bình tại các vùng trồng trọng điểm Tây Nguyên trong khoảng 94.200 - 94.900 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu dao động từ 136.000 - 139.000 đồng/kg, không thay đổi so với ngày 15/8.
Mua vé từ người bán dạo trong lúc ngồi uống cà phê, cựu quân nhân tại TP. Hồ Chí Minh trúng xổ số Vietlott hơn 29,6 tỷ đồng

Mua vé từ người bán dạo trong lúc ngồi uống cà phê, cựu quân nhân tại TP. Hồ Chí Minh trúng xổ số Vietlott hơn 29,6 tỷ đồng

(TBTCO) - Ngày 12/8/2026, Chi nhánh Vietlott TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ trao giải Jackpot xổ số tự chọn Mega 6/45 kỳ quay số mở thưởng (QSMT) số 01544 cho ông T - người chơi may mắn đến từ Tp. Hồ Chí Minh với giá trị giải thưởng 29.649.564.500 đồng.
Ngày 16/8: Giá cao su thế giới đồng loạt giảm

Ngày 16/8: Giá cao su thế giới đồng loạt giảm

Giá cao su thế giới hôm nay (16/8) đồng loạt giảm trên các sàn giao dịch chủ chốt tại châu Á. Cụ thể, giá cao su kỳ hạn tháng 9 trên Sàn Giao dịch OSE giảm 2,33%, sàn SHFE giảm 0,68%, sàn SGX giảm 0,7%. Thị trường đang chịu tác động đan xen từ giá dầu, triển vọng nhu cầu và những lo ngại về nguồn cung cao su tự nhiên.
Ngày 15/8: Giá bạc đảo chiều tăng

Ngày 15/8: Giá bạc đảo chiều tăng

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (15/8) đồng loạt đảo chiều tăng. Cụ thể, giá bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo tăng hơn 900 nghìn đồng/kg chiều mua vào và 960 nghìn đồng/kg chiều bán ra. Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay tăng 0,37% so với hôm qua.
Australia đang mở thêm dư địa cho nông sản, thực phẩm Việt Nam

Australia đang mở thêm dư địa cho nông sản, thực phẩm Việt Nam

(TBTCO) - Quan hệ thương mại Việt Nam - Australia đang duy trì đà tăng trưởng, trong đó nông sản, thực phẩm là một trong những nhóm hàng còn nhiều tiềm năng mở rộng thị phần.
Giá cà phê phục hồi trước biến động thời tiết và nguồn cung

Giá cà phê phục hồi trước biến động thời tiết và nguồn cung

(TBTCO) - Chuyên gia nhận định, thị trường cà phê trong nước và thế giới tiếp tục phục hồi trước áp lực nguồn cung trong ngắn hạn do biến động thời tiết và lượng tồn kho giảm.
Ngày 15/8: Giá cao su trên các sàn giao dịch chủ chốt châu Á chìm trong sắc đỏ

Ngày 15/8: Giá cao su trên các sàn giao dịch chủ chốt châu Á chìm trong sắc đỏ

Giá cao su hôm nay (15/8) trên các sàn giao dịch chủ chốt châu Á sắc đỏ vẫn bao trùm phần lớn các kỳ hạn. Dù hợp đồng trên sàn TOCOM tăng, nhưng tại sàn SHFE, SGX, cùng thị trường Thái Lan giá đồng loạt đi xuống. Trong nước, giá cao su tại các doanh nghiệp lớn đều bình ổn.
Kinh tế số cần cú hích thể chế để trở thành động lực tăng trưởng mới

Kinh tế số cần cú hích thể chế để trở thành động lực tăng trưởng mới

(TBTCO) - Để kinh tế số đóng góp tối thiểu 30% GDP vào năm 2030 theo Nghị quyết 57-NQ/TW, các chuyên gia tại Diễn đàn Kinh doanh 2026 cho rằng, cần sớm tạo đột phá về thể chế, phát triển hạ tầng số và thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số sâu rộng.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Giao trọn gói nguồn vốn để địa phương chủ động

Giao trọn gói nguồn vốn để địa phương chủ động

Gỡ điểm nghẽn trong quản lý thuế

Gỡ điểm nghẽn trong quản lý thuế

Giá vé máy bay dịp nghỉ Lễ 2/9 hạ nhiệt

Giá vé máy bay dịp nghỉ Lễ 2/9 hạ nhiệt

Làm rõ cơ chế bù đắp khi Ngân hàng nhà nước chi lớn hơn thu

Làm rõ cơ chế bù đắp khi Ngân hàng nhà nước chi lớn hơn thu

Tỷ giá USD hôm nay (17/8): USD ngân hàng giảm mạnh, DXY suy yếu khi thị trường hạ cược Fed tăng lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (17/8): USD ngân hàng giảm mạnh, DXY suy yếu khi thị trường hạ cược Fed tăng lãi suất

Ngày 17/8: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt tăng

Ngày 17/8: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt tăng

Mở dư địa để kinh tế tư nhân và hợp tác xã cùng bứt phá tăng trưởng

Mở dư địa để kinh tế tư nhân và hợp tác xã cùng bứt phá tăng trưởng

"Tân binh" thổi làn gió mới trên thị trường chứng khoán

"Tân binh" thổi làn gió mới trên thị trường chứng khoán

Mở rộng “lá chắn” bảo hiểm nông nghiệp, tạo bệ đỡ cho dòng vốn tín dụng

Mở rộng “lá chắn” bảo hiểm nông nghiệp, tạo bệ đỡ cho dòng vốn tín dụng

Ngày 16/8: Giá heo hơi tạm ngắt nhịp giảm

Ngày 16/8: Giá heo hơi tạm ngắt nhịp giảm

Tỷ giá USD hôm nay (15/8): USD tự do giảm sâu 2.000 đồng từ đỉnh, thị trường chờ tín hiệu từ biên bản FOMC

Tỷ giá USD hôm nay (15/8): USD tự do giảm sâu 2.000 đồng từ đỉnh, thị trường chờ tín hiệu từ biên bản FOMC

Ngày 15/8: Giá heo hơi đang có dấu hiệu chậm lại

Ngày 15/8: Giá heo hơi đang có dấu hiệu chậm lại

Ngày 16/8: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long biến động, gạo đi ngang

Ngày 16/8: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long biến động, gạo đi ngang

Giá dầu thô giảm mạnh phiên thứ 2 liên tiếp

Giá dầu thô giảm mạnh phiên thứ 2 liên tiếp

An Giang được bổ sung hơn 4.165 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương năm 2025 để thực hiện chính quyền 2 cấp

An Giang được bổ sung hơn 4.165 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương năm 2025 để thực hiện chính quyền 2 cấp

Giá vàng hôm nay ngày 16/8: Giá vàng trong nước đồng loạt tăng

Giá vàng hôm nay ngày 16/8: Giá vàng trong nước đồng loạt tăng

Ngày 15/8: Giá cà phê giảm phiên thứ ba liên tiếp, hồ tiêu ổn định

Ngày 15/8: Giá cà phê giảm phiên thứ ba liên tiếp, hồ tiêu ổn định

Chứng khoán tuần mới (17 - 23/8): Dòng tiền thận trọng trước ngưỡng 1.700 điểm, chờ đợi biến số lãi suất

Chứng khoán tuần mới (17 - 23/8): Dòng tiền thận trọng trước ngưỡng 1.700 điểm, chờ đợi biến số lãi suất