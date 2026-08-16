Bộ Tài chính đề nghị bổ sung, làm rõ đề xuất phương án giá dịch vụ hành khách tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành

Nguồn: ACV

Làm rõ mức chênh lệch

Bộ Tài chính vừa có công văn gửi Bộ Xây dựng tham gia ý kiến đối với dự thảo Quyết định ban hành mức giá dịch vụ phục vụ hành khách tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Theo dự thảo, mức giá được đề xuất là 90.909 đồng/hành khách đối với hành khách đi chuyến bay nội địa, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và 25 USD/hành khách đối với hành khách đi chuyến bay quốc tế.

Theo Bộ Tài chính, Luật số 140/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giá quy định Bộ Xây dựng có thẩm quyền định giá cụ thể đối với dịch vụ phục vụ hành khách tại cảng hàng không. Đồng thời, khoản 1 Điều 24 Luật Giá quy định việc ban hành văn bản định giá hoặc điều chỉnh mức giá phải thực hiện qua các bước gồm lập phương án giá, thẩm định phương án giá, trình và ban hành văn bản định giá hoặc điều chỉnh mức giá.

Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính cho rằng, việc Bộ Xây dựng chỉ đạo xây dựng phương án giá, tổ chức thẩm định và ban hành mức giá cụ thể đối với dịch vụ phục vụ hành khách tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành là có cơ sở pháp lý.

Tuy nhiên, Bộ Tài chính lưu ý, đối với hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá, việc lập, thẩm định phương án giá và ban hành văn bản định giá phải tuân thủ các nguyên tắc, căn cứ, phương pháp định giá theo Luật Giá, Thông tư số 45/2024/TT-BTC ngày 1/7/2024 của Bộ Tài chính và các quy định pháp luật liên quan.

Đáng chú ý, phương án giá dịch vụ phục vụ hành khách (PSC) tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành lựa chọn phương pháp chi phí để xác định giá đối với cả hành khách quốc tế và nội địa. Tuy nhiên, hồ sơ chưa có thông tin về chi phí và cách tính toán để xác định giá PSC nội địa, nên Bộ Tài chính đề nghị bổ sung nội dung này.

Đối với PSC quốc tế, mức giá xác định theo phương pháp chi phí là 31,78 USD/hành khách, trong khi mức giá do đơn vị lập phương án đề xuất và mức giá thẩm định đều là 25 USD/hành khách.

Với mức chênh lệch này, Bộ Tài chính đề nghị rà soát, thuyết minh, làm rõ mức giá đề xuất có bảo đảm nguyên tắc định giá của Nhà nước theo khoản 1 Điều 22 Luật Giá, trong đó có nguyên tắc bảo đảm bù đắp chi phí sản xuất, kinh doanh hợp lý, hợp lệ; phù hợp với cung - cầu, điều kiện thị trường và chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước trong từng thời kỳ.

Bộ Tài chính cũng đề nghị xem xét cơ sở đề xuất sau 2 năm, Cảng hàng không quốc tế Long Thành sẽ nghiên cứu, xây dựng và trình lại phương án giá điều chỉnh; đồng thời đề nghị cơ quan thẩm định nêu rõ ý kiến về nội dung này.

Đối với trường hợp sử dụng số liệu chi phí của Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất để xác định chi phí tính giá dịch vụ tại Long Thành, Bộ Tài chính đề nghị thực hiện điều chỉnh theo quy định.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính lưu ý, Thông tư số 45/2024/TT-BTC không quy định việc điều chỉnh chi phí nhân viên, vật tư, dịch vụ mua ngoài và các chi phí hợp lý, hợp lệ khác theo chỉ số giá tiêu dùng (CPI). Vì vậy, đơn vị lập phương án giá và cơ quan thẩm định cần rà soát, thuyết minh căn cứ, cơ sở của việc điều chỉnh này và thực hiện theo đúng quy định.

Áp dụng mức 25 USD trong 2 năm đầu

Được biết, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đang đầu tư dự án xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành với tổng mức đầu tư được phê duyệt là 99.019 tỷ đồng từ nguồn vốn tự có, công suất thiết kế 25 triệu lượt hành khách và 1,2 triệu tấn hàng hóa mỗi năm.

Do Long Thành là cảng hàng không được đầu tư xây dựng mới hoàn toàn và chưa từng được định giá dịch vụ chuyên ngành hàng không, ACV đã phối hợp với Liên danh tư vấn Incheon Airport (IAC) lựa chọn phương pháp chi phí theo hướng dẫn tại Thông tư số 45/2024/TT-BTC để xây dựng phương án giá.

Trên cơ sở kết quả tính toán và cân nhắc tổng thể các nguyên tắc, căn cứ định giá theo Luật Giá, ACV đề xuất mức giá PSC tại Long Thành là 90.909 đồng/hành khách đối với chuyến bay nội địa và 25 USD/hành khách đối với chuyến bay quốc tế.

“Đối với hành khách quốc tế, ACV đề xuất một lộ trình riêng nhằm hỗ trợ các hãng hàng không và hành khách trong giai đoạn chuyển đổi khai thác từ Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất sang Long Thành” - ông Nguyễn Đức Hùng - Quyền Tổng Giám đốc ACV cho biết.

Theo đó, trong 2 năm đầu, mức giá PSC quốc tế tại Long Thành dự kiến là 25 USD/hành khách, tương đương mức đang áp dụng tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài. Sau 2 năm, Cảng hàng không quốc tế Long Thành sẽ nghiên cứu, xây dựng và trình lại phương án giá điều chỉnh.

Theo Quyết định số 1712/QĐ-BGTVT ngày 31/12/2024 của Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng), mức giá PSC quốc tế hiện áp dụng tại Nội Bài là 25 USD/hành khách; tại Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng, Vân Đồn và Cam Ranh là 20 USD/hành khách./.