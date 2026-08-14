Doanh nghiệp

Kinh tế số phát triển, nhu cầu đầu tư hạ tầng số tăng nhanh

Lạc Nguyên

Lạc Nguyên

[email protected]
11:25 | 14/08/2026
(TBTCO) - Kinh tế số đang mở rộng dư địa tăng trưởng khi trí tuệ nhân tạo (AI) và điện toán đám mây được ứng dụng ngày càng sâu vào hoạt động doanh nghiệp. Cùng với cơ hội này, nhu cầu đầu tư cho dữ liệu, trung tâm dữ liệu, hạ tầng AI và an toàn thông tin cũng gia tăng, đặt ra bài toán về chi phí và hiệu quả đầu tư.
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Tại Hội nghị tăng trưởng về Điện toán đám mây và Trí tuệ nhân tạo diễn ra ngày 14/8, bà Hồ Thị Quyên - Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cho biết, Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị đặt mục tiêu đến năm 2030, quy mô kinh tế số đạt tối thiểu 30% GDP, Việt Nam thuộc nhóm 3 nước dẫn đầu Đông Nam Á về nghiên cứu, phát triển AI và trên 40% doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo.

TP. Hồ Chí Minh phấn đấu đưa kinh tế số chiếm 30% GRDP ngay trong năm 2026 và vươn lên mức 40% vào năm 2030. Để tạo nền tảng cho lộ trình này, TP. Hồ Chí Minh định hướng hình thành sàn giao dịch dữ liệu, xây dựng ít nhất 2 trung tâm dữ liệu và 2 khu công nghệ số tập trung, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng nền tảng số trong công nghiệp, logistics, bán lẻ và các lĩnh vực kinh tế chủ lực.

Kinh tế số phát triển, hạ tầng số đứng trước nhu cầu đầu tư lớn
Kết nối doanh nghiệp tại Hội nghị tăng trưởng về Điện toán đám mây và Trí tuệ nhân tạo. Ảnh: Lạc Nguyên

Tuy nhiên, để AI tạo ra giá trị kinh tế thực tế, doanh nghiệp trước hết phải có nền tảng dữ liệu đủ tốt. Ông Nguyễn Minh Liêm - Đồng sáng lập kiêm Giám đốc Điều hành Công ty cổ phần Công nghệ BYTE cho rằng, phần lớn doanh nghiệp vẫn chưa chuyển hóa được các giải pháp AI thành kết quả tài chính đo lường được do dữ liệu phân mảnh, thông tin thiếu chuẩn xác hoặc đã quá hạn và sự mất kết nối giữa phân tích với thực thi.

Theo ông Liêm, hệ thống dữ liệu khách hàng cần được chuẩn hóa, bảo đảm tính hợp nhất, chính xác, cập nhật theo thời gian thực, tuân thủ quyền riêng tư và sẵn sàng đưa vào sử dụng. Việc làm sạch và tập trung khai thác dữ liệu hợp nhất, theo ông, đã giúp tăng 35% hiệu suất chi tiêu quảng cáo (ROAS) sau 12 tháng, giảm khoảng 40% chi phí trên mỗi đơn hàng (CPO) ở nhóm khách hàng hiện hữu và tăng gấp 3 lần doanh thu bán chéo nhờ xác định đúng thời điểm tương tác.

Ông Vũ Hữu Sơn - Trưởng bộ phận Tư vấn Giải pháp tại Công ty CP GreenNode, cho biết, khi AI chuyển sang ứng dụng thực tế, nhu cầu đầu tư hạ tầng cũng tăng nhanh. Thị trường hạ tầng AI toàn cầu được dự báo tăng từ 158 tỷ USD lên 419 tỷ USD vào năm 2030.

Đi cùng quy mô thị trường là áp lực chi phí. Một tủ máy chủ AI có giá khoảng 3,9 triệu USD, gấp 8 lần tủ thông thường, trong khi nguy cơ khấu hao nhanh chỉ sau 2 - 3 năm.

Theo ông Sơn, áp lực này đang thúc đẩy xu hướng AI FinOps, chuyển từ mua đứt tài sản (CAPEX) sang thuê dịch vụ linh hoạt (OPEX), trả chi phí theo lượng dữ liệu xử lý thực tế.

Ở lĩnh vực điện toán đám mây, ông Bùi Song Toàn - Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển dịch vụ Nền tảng Cloud, FPT Smart Cloud (Tập đoàn FPT) cho biết, thị trường điện toán đám mây tại Việt Nam được dự báo đạt 6,98 tỷ USD vào năm 2030, với tốc độ tăng trưởng hàng năm 10,94%. Hơn 50% doanh nghiệp coi điện toán đám mây là yếu tố bắt buộc trong chiến lược kinh doanh, trong đó GenAI đang trở thành động lực thúc đẩy chính.

Cùng với tốc độ ứng dụng, yêu cầu về an toàn thông tin cũng tăng lên. Khoảng 75% dòng code mới tại Google hiện do AI khởi tạo và tỷ lệ này được dự báo tiệm cận 95% trong 5 năm tới. Trong khi đó, có tới 94% lãnh đạo coi AI là yếu tố thay đổi lớn nhất đối với an toàn thông tin; tỷ lệ tiềm ẩn lỗ hổng bảo mật trong mã nguồn do AI tạo ra ở các ngôn ngữ phổ biến dao động từ 38% tới hơn 70%.

Như vậy, sự phát triển của kinh tế số đang tạo thêm dư địa tăng trưởng, nhưng đồng thời kéo theo nhu cầu đầu tư ngày càng lớn cho dữ liệu, hạ tầng AI, điện toán đám mây và an toàn thông tin. Bài toán đặt ra với doanh nghiệp không chỉ là đầu tư công nghệ, mà còn phải kiểm soát chi phí và nâng cao hiệu quả khai thác hạ tầng./.

Lạc Nguyên
Từ khóa:
kinh tế số trí tuệ nhân tạo điện toán đám mây hạ tầng số chuyển đổi số

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