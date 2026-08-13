Thị trường

Ngày 13/8: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt quay đầu giảm

06:37 | 13/08/2026
Giá cà phê trong nước hôm nay (13/8) quay đầu giảm sau hai phiên tăng liên tiếp, với mức điều chỉnh 400 - 500 đồng/kg so với ngày hôm trước. Trong khi đó, giá tiêu cũng giảm 500 đồng/kg, đưa mặt bằng thu mua tại các vùng trồng trọng điểm về khoảng 136.000 - 139.000 đồng/kg.
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Ngày 13/8: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt quay đầu giảm
Giá cà phê trong nước hôm nay điều chỉnh giảm. Ảnh minh họa

Giá cà phê trong nước giảm 400 - 500 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên quay đầu giảm sau hai phiên tăng liên tiếp, với mức điều chỉnh 400 - 500 đồng/kg so với ngày hôm trước. Mặt bằng thu mua theo đó lùi về khoảng 96.800 - 97.500 đồng/kg.

Cụ thể, Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) giảm mạnh nhất 500 đồng/kg, xuống còn 97.500 đồng/kg. Dù điều chỉnh, đây vẫn là địa phương có giá cà phê cao nhất trong số các khu vực được khảo sát.

Tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá cà phê cùng giảm 400 đồng/kg, xuống 97.300 đồng/kg. Tương tự, giá cà phê tại Lâm Đồng giảm 400 đồng/kg, còn 96.800 đồng/kg, thấp nhất khu vực.

Như vậy, sau khi tăng liên tiếp trong hai ngày và có thời điểm chạm 98.000 đồng/kg, thị trường cà phê nội địa đã quay đầu điều chỉnh. Tuy nhiên, mặt bằng giá tại Tây Nguyên vẫn duy trì trên ngưỡng 96.000 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá hai loại cà phê chủ chốt tiếp tục diễn biến trái chiều. Cụ thể, tại sàn London, giá cà phê Robusta hợp đồng giao tháng 9/2026 giảm 0,63%, tương đương 24 USD/tấn so với phiên trước, xuống 3.782 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 11/2026 giảm 0,47%, tương ứng 18 USD/tấn, còn 3.777 USD/tấn.

Ngược chiều, giá cà phê Arabica trên sàn New York bật tăng. Hợp đồng giao tháng 9/2026 tăng 1,04%, tương đương 3,45 US cent/pound, lên 335,75 US cent/pound. Hợp đồng arabica giao tháng 12/2026 tăng 0,57%, tương ứng 1,8 US cent/pound, đạt 315,7 US cent/pound.

Giá tiêu quay đầu giảm nhẹ

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Giá tiêu hôm nay giảm 500 đồng/kg tại nhiều địa phương. Ảnh minh họa

Giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước quay đầu giảm nhẹ sau phiên tăng trước đó. Mức giảm phổ biến là 500 đồng/kg, đưa mặt bằng thu mua tại các vùng trồng trọng điểm về khoảng 136.000 - 139.000 đồng/kg.

Theo đó, tại Đắk Nông cũ (Lâm Đồng), giá tiêu giảm 500 đồng/kg, xuống còn 139.000 đồng/kg, nhưng vẫn là mức cao nhất trong số các địa phương được khảo sát.

Tại Đắk Lắk, giá thu mua cũng giảm 500 đồng/kg, về 138.000 đồng/kg. Cùng xu hướng, giá tiêu tại Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. Hồ Chí Minh) giảm 500 đồng/kg, xuống 136.000 đồng/kg. Riêng Gia Lai không biến động, tiếp tục duy trì mức 136.000 đồng/kg.

Như vậy, đợt điều chỉnh sáng nay đã xóa toàn bộ mức tăng 500 đồng/kg ghi nhận trong phiên trước. Thị trường hồ tiêu nội địa tiếp tục vận động trong biên độ tương đối hẹp sau khi mất mốc 140.000 đồng/kg vào cuối tuần trước.

Trên thị trường thế giới, giá tiêu Indonesia tiếp tục nhích lên trong khi các nguồn cung lớn khác chủ yếu đi ngang.

Theo dữ liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu đen Indonesia tăng 0,5%, tương đương 34 USD/tấn so với phiên trước, lên 6.856 USD/tấn.

Giá tiêu đen Brazil loại ASTA 570 duy trì ở 5.900 USD/tấn, trong khi tiêu đen Malaysia đứng ở 9.300 USD/tấn.

Đối với Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu tiếp tục dao động trong khoảng 5.970 - 6.050 USD/tấn, tương ứng với loại 500 g/l và 550 g/l.

Ở phân khúc tiêu trắng, giá tiêu trắng Muntok của Indonesia tăng 0,5%, tương đương 47 USD/tấn, lên 9.387 USD/tấn.

Trong khi đó, tiêu trắng Việt Nam tiếp tục được chào bán ở 8.400 USD/tấn, còn Malaysia duy trì mức 12.200 USD/tấn./.

Tuấn Anh (tổng hợp)
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