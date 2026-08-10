Tỷ giá USD hôm nay (10/8): Tỷ giá trung tâm tiếp tục leo dốc, USD chờ tín hiệu mới từ CPI Mỹ tháng 7

Thị trường trong nước

Phiên đầu tuần sáng nay (10/8), tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 25.491 đồng, tăng 28 đồng so với phiên trước. Tỷ giá USD tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối cũng biến động tương ứng. Với biên độ giao dịch 5%, các ngân hàng thương mại được phép giao dịch USD trong vùng 24.216,45 - 26.775,55 VND/USD.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD giao dịch quanh mức 25.800 - 25.830 VND/USD, giảm mạnh 170 đồng ở cả hai chiều so với phiên trước. Đà giảm mạnh này đã thu hẹp đáng kể chênh lệch giữa tỷ giá trên thị trường tự do và tại các ngân hàng thương mại. Khảo sát tại các ngân hàng thương mại phiên sáng 10/8 cho thấy, tỷ giá USD tại nhiều ngân hàng đồng loạt điều chỉnh giảm, diễn biến trái chiều với tỷ giá trung tâm.

Tại Vietcombank, tỷ giá USD được niêm yết ở mức 25.990 - 26.400 VND/USD (mua vào - bán ra), cùng giảm 10 đồng ở cả hai chiều. Tại BIDV, tỷ giá USD ở mức 26.020 - 26.400 VND/USD, giảm 5 đồng ở cả chiều mua vào và bán ra. Như vậy, giá bán USD tại hai ngân hàng cùng đứng ở 26.400 VND/USD, trong khi chiều mua vào tại BIDV cao hơn Vietcombank 30 đồng.

Diễn biến tỷ giá USD, EUR, GBP, JPY, CNY giao dịch tại Vietcombank, BIDV phiên sáng 10/8 như sau:

Biến động tỷ giá ngoại tệ so với phiên trước. Đồ họa: Ánh Tuyết.

Tỷ giá GBP ghi nhận mức tăng mạnh nhất trong nhóm ngoại tệ khảo sát. Tại Vietcombank, đồng bảng Anh được mua vào - bán ra ở mức 34.452,35 - 35.915,03 VND/GBP, tăng tương ứng 99,26 đồng và 103,49 đồng. Tại BIDV, tỷ giá GBP tăng 81 đồng ở chiều mua vào và 78 đồng ở chiều bán ra, lên 34.710 - 35.998 VND/GBP.

Thị trường thế giới

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - tăng 0,13% lên 99,66 điểm.

Trên thị trường ngoại hối, đồng USD đang chịu tác động từ hai tín hiệu kinh tế trái chiều, khiến xu hướng trở nên khó xác định.

Trong tuần này, vấn đề lạm phát lại trở thành tâm điểm khi Mỹ công bố CPI tháng 7 vào thứ Tư. Số liệu này có thể trở thành chất xúc tác quan trọng tiếp theo đối với đồng USD, đồng thời định hình kỳ vọng về đường đi lãi suất của Fed. Thị trường cũng sẽ theo dõi số liệu GDP quý II được điều chỉnh và chỉ số sơ bộ chỉ số tâm lý người tiêu dùng của Đại học Michigan tháng 8.

Một mặt, lạm phát tại Mỹ dù có dấu hiệu hạ nhiệt trong tháng 6, nhưng áp lực giá cơ bản vẫn dai dẳng.

Cả chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) đều chưa cho thấy lạm phát giảm đủ mạnh, tạo thêm lý do để Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt lâu hơn.

Mặt khác, thị trường lao động lại phát đi tín hiệu suy yếu rõ rệt, gây sức ép lên đồng bạc xanh. Báo cáo Bảng lương phi nông nghiệp (NFP) tháng 7 cho thấy, nền kinh tế Mỹ mất 23.000 việc làm, trong khi số việc làm tăng thêm của tháng 6 bị điều chỉnh mạnh từ 57.000 xuống chỉ còn 20.000. Tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống 4,1% là một điểm sáng, song một phần có thể đến từ việc tỷ lệ tham gia lực lượng lao động giảm từ 61,5% xuống 61,4%.

Dù thị trường việc làm đang mất dần động lực, Chủ tịch Fed Kevin Warsh vẫn dành sự chú ý lớn cho rủi ro lạm phát. Điều này khiến thị trường chưa thể chắc chắn liệu sự suy yếu của việc làm đã đủ lớn để khiến Fed thay đổi lập trường chính sách hay chưa.

Đồng USD vì thế rơi vào thế giằng co, lạm phát dai dẳng hỗ trợ khả năng duy trì lãi suất cao, trong khi thị trường lao động suy yếu lại củng cố kỳ vọng Fed có thể sớm nới lỏng chính sách.

Bên cạnh các yếu tố kinh tế, tâm lý thị trường vẫn thận trọng trước những bất định tại Trung Đông và cách Nhà Trắng xử lý xung đột với Iran.

Giá dầu WTI tăng 1% lên 78,67 USD/thùng trong phiên châu Á sáng thứ Hai. Giá dầu vẫn có khả năng phục hồi khi triển vọng mở cửa trở lại eo biển Hormuz - tuyến vận tải dầu mỏ chiến lược của thế giới - còn nhiều bất định.

Cuối tuần qua, Iran cho biết, các cuộc đàm phán với Oman về việc thiết lập một tuyến hàng hải an toàn qua eo biển Hormuz đang tiến gần đến thỏa thuận. Dù vậy, Tehran cảnh báo rằng, ngay cả khi hai bên đạt được thỏa thuận, eo biển Hormuz cũng chưa thể được mở cửa trở lại ngay lập tức./.